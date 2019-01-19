«Зажал даже коробку «Рошен»: на Украине смеются над Порошенко

Интернет-пользователи раскритиковали в социальных сетях фотографии президента Украины Петра Порошенко с деревенскими детьми, назвав их пиаром, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Глава государства опубликовал снимки в фейсбуке и отметил, что по дороге в Бердичев обратил внимание на играющих в хоккей подростков.

«Расчистили снег на ставке около села — и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался — очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом», — написал украинский лидер.

Мнения комментаторов публикации разделились. Некоторые одобрили действия президента и заметили, что деревенские мальчишки на всю жизнь запомнят эту встречу.

Другие обратили внимание на контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в валенках и с самодельными клюшками. Комментаторы назвали президента «звездой бесполезного самопиара».

«Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и «зажал» даже коробку «Рошен» за фото», — возмутился политолог Дмитрий Корнейчук.

«Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков», — подчеркнул один из пользователей.

«Мне нравится внимание президента к детям, однако по правде, если бы не выборы, никто бы этих детей и не заметил», — признал другой.

«Двадцать первое тысячелетие, и мы все еще где-то в 1950 году, в старом и в нищете. Это пиар для президента. Полное безобразие!»

— поддержал критиков еще один пользователь соцсети.

Комментаторы призывали Порошенко подарить детям клюшки и коньки. Некоторые даже узнали контакты сельских жителей, чтобы помочь им самостоятельно.

Бизнесмен и ведущий YouTube-канала «Big Money» Евгений Черняк тоже обратил внимание на фотографию главы государства с детьми. «Украинские дети. Играют в Хоккей. Самодельные клюшки из лопат и палок. Без коньков. Украина — это Европа», — подчеркнул он.

Это не первый раз, когда Порошенко обвиняют в пиаре в соцсетях. 15 декабря на Украине состоялся так называемый объединительный Собор, инициированный украинским лидером и Константинопольским патриархом Варфоломеем. На мероприятии был избран предстоятель «объединенной» Украинской православной церкви. Им стал епископ Епифаний с титулом «митрополит Киевский».

После мероприятия Порошенко опубликовал фотографию с объединительного собора, которая развеселила пользователей Сети.

Первым снимок заметил депутат Верховной рады Виталий Куприй. «Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников», — написал Куприй в своем фейсбуке. Он также решил напомнить, что на Украине церковь отделена от государства.

«А как вам единоличный проход дефиле в Святую Софию?! Пиар чистой воды. Впечатление, что все заслуги будущего томоса уже повесил себе на погоны», — подчеркнул он.

Другие пользователи возмутились не меньше. В комментариях к посту они заявили, что лучше бы Порошенко попытался освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, вместо того чтобы «пиариться» перед выборами за счет церкви.

Некоторые из интернет-пользователей иронично предположили, что политик подумывает о том, чтобы взять на себя роль патриарха.

«И здесь место себе купил на случай, если не пройдет в президенты», — написал один из комментаторов в твиттере.

«Пора на икону», — пошутил другой.

Кстати, в упомянутом инциденте в Керченском проливе тоже усмотрели пиар-кампанию Порошенко. По мнению российской стороны, случившееся — это ничто иное, как провокация Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он уверен, что эта провокация была совершена по инициативе самого Петра Порошенко, организовавшего это в преддверии выборов.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — заявил российский президент.

Российский лидер отметил, что именно по этой причине Порошенко теперь пытается связаться с Путиным и показать, «что он успешно решает возникшие проблемы».

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем [Порошенко — «Газета.Ru»] разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — объяснил глава государства игнорирование звонков украинского коллеги.