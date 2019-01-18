Из гарема в СИЗО: как попались Рыбка и Лесли

Холодный прием Рыбки и Лесли в Москве

Дело о вовлечении в проституцию в отношении Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, было заведено по исковым заявлениям двух девушек 18 и 22 лет. Об этом сообщает газета «МК».

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По данным издания, заявительницы обнаружили в сети объявление о тренинге по раскрепощению, организатором которого являлся Кириллов. После посещения мастер-класса, пишет газета, девушки якобы «начали активно заниматься проституцией». Узнав о задержании Рыбки и Лесли в Таиланде, они решили написать на них заявление в полицию. Тогда в отделении и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией группой лиц, совершенное по предварительному сговору».

Как сообщил «Газете.Ru» адвокат Анастасии Вашукевич Александр Молохов, официально обвинения его подзащитной еще не предъявлены.

«Известно лишь о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 242 УК РФ, об этом сообщили в московском УВД. Они могут по факту возбудить, написать, что лица пока не установлены — так обычно и делают. Сейчас Вашукевич и Кириллов находятся в ОВД «Зябликово». Ожидают следственных действий — может быть, обвинение предъявят, попытаются допросить или какие-то очные ставки будут. До конца завтрашнего вечера у них есть время, чтобы предъявить обвинение и запросить арест», — пояснил он.

Юрист отметил, что Вашукевич незаконно задержали в транзитной зоне Шереметьево.

«Это нарушение международного права, превышение должностных полномочий полицейскими. Она собиралась пересесть в самолет до Минска. Кроме того, она требовала адвоката, который не был предоставлен на момент фактического задержания — это тоже грубое нарушение. Никого тогда не допустили. С этим был связан ее протест, когда она отказывалась добровольно покинуть здание аэропорта», — добавил Молохов.

Согласно международному праву, российские правоохранительные органы должны были сразу оповестить МИД Белоруссии о задержании ее граждан на территории России. Тем не менее, соответствующее оповещение еще не поступило, заявляли в МИД Белоруссии. «Газета.Ru» неоднократно обращалась в дипломатическое ведомство, однако предоставить комментарий там так и не смогли.

Адвокат Александр Молохов отметил, что обратится в консульство республики Беларусь для защиты белорусской гражданки. Связал он это с тем, что российские правоохранители «не очень торопятся» оповещать белорусскую сторону о задержании.

Он добавил, что процесс, возможно, будет закрытым. «У меня есть опасения, что процесс закроют. Это же статья 240 УК РФ, она специфическая, связана с половой жизнью. Потерпевшие могут потребовать закрыть процесс», — пояснил адвокат.

По его словам, если дело, «не дай бог», дойдет до наказания, отбывать его Настя Рыбка будет на родине, в Белоруссии. «Добавлю, что, насколько мне известно, никаких претензий в Белоруссии к ней нет», — подчеркнул Молохов.

Лесли и его гарем

Уроженка белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич проживает в Москве с 2016 года. Тогда же она познакомилась с Александром Кирилловым — основателем центра «Стиль соблазнения», который проводит секс-тренинги, помогающие, если судить по их описанию, привлечь партнера. Вскоре она стала последовательницей.

Скандальные тренинги обещали помочь участнику раскрепоститься и научиться соблазнять партнеров. В свое время они принесли Кириллову популярность. Однако люди далеко не всегда получали на них то, что хотели.

В частности, в комментариях под объявлением о последнем мастер-классе, который прошел в Москве 11 января, одна из участниц раскритиковала деятельность секс-гуру, назвав его методы и «фишки» абсолютно неэффективными.

«Скажу свои мысли по поводу Алекса Лесли и его приемов. Во-первых, если уж учиться, то у настоящих бабников, а не у бывших задротов, коим был Алекс Лесли. Ну кого можно подцепить, если пользоваться какими-то «фишками». Что-то сказал и влюбил в себя девушку. Полнейшая чушь. Алекс Лесли учит говорить ерунду девушкам и утверждает, что после этого они отдаются и влюбляются. Полная чушь», — написала в комментариях под постом секс-гуру «Вконтакте» Диана Андреева.

По признанию самого Лесли, свои мастер-классы он проводит с 2003 года. В программу входят три дня мастер-классов, кроме того, участники получают доступ в закрытый чат, допуск к некоему телесному тренингу, а также «запрещенную книгу от Алекса Лесли».

Изначально занятия Кириллова были рассчитаны на обучение мужчин правилам пикапа, в то время как девушки приглашались исключительно для помощи в выполнении заданий «по раскрепощению». При этом, как рассказала «Би-би-си» одна из посетительниц его занятий, в качестве домашних заданий участникам тренинга предлагалось подойти на улице к незнакомой девушке, схватить ее за ягодицы и предложить заняться сексом.

Позже на тренинги по соблазнению стали приглашаться и девушки, для которых также предусматривались свои, не менее «раскрепощенные» задания, — например, заняться сексом с незнакомцем или «развести» его на дорогой подарок.

За последние 13 лет секс-гуру также успел выпустить девять книг. Андрей Егоров из Москвы, которые прочитал одну из них, пришел к выводу, что описанное в книге содержит призыв к проституции.

«Я прочел, к примеру: «Книжка Насти Рыбки и сутенер Алекс Лесли». Налицо та статья, которую им вменяют, — «вовлечение в занятие проституцией» — 6 лет. Алекс Лесли, конечно, сутенер нетипичный. Себя он называет секс-тренер, — написал москвич на своей странице «Вконтакте». — В общем, Лесли создал своего рода секту, требуя от девушек-охотниц вовлекать в нее новых девушек, подруг, распространять свои идеи. Эскортниц он подкладывал под богатых людей, собирал компромат».

Отметим, что сам Лесли не пытался скрывать, что многие его ученицы становятся его постоянными любовницами. Подтверждение этому есть и в одной из книг Насти Рыбки, которая описала, как Алекс и его «гарем» однажды напугали доставщика суши, предложив ему поучаствовать в оргии.

Из книги Насти Рыбки следует, что Кириллов полностью контролировал ее связь с состоятельными партнерами — давал задания и подсказки в сложных ситуациях. Для отчетности она постоянно фиксировала свои действия и реакцию на них с помощью камеры, что запросто может подпасть под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенной частной жизни».

Дело наставника

Между тем, участницами гарема Лесли девушки далеко не всегда становились добровольно. Так, одна из участниц — Элина Мельникова, которая стала ученицей Александра Кириллова в 2015 году, — рассказала «Би-би-си», что секс с наставником являлся одним из обязательных упражнений в рамках тренинга. Обязательным условием также была съемка всего процесса, которая не должна была стать достоянием общественности и делалась якобы для разбора ошибок. Однако уже спустя некоторое время видео оказывались в сети.

В августе 2016 года против Лесли было возбуждено уголовное дело за домогательства. Заявление в правоохранительные органы подала экс-сотрудница Управления делами белорусского президента, 29-летняя модель Василина Величко.

Девушка посетила тренинг Кириллова по личностному и сексуальному росту и заявила, что после мастер-класса мужчина неоднократно домогался, унижал ее и снимал происходящее на телефон. Затем, по словам пострадавшей, ролики попадали в сеть, что испортило ее репутацию.

Тем не менее, по мнению самого секс-коуча, Величко обратилась в полицию «со зла». «Она была влюблена в меня. Я отказал, и она пообещала отомстить. Тогда и написала в Белоруссии заявление в полицию. <…> Последние полгода на меня и моих учеников в Белоруссии — настоящие гонения. Вызывают на допросы, заставляют выдвинуть против меня обвинения, неважно какие, лишь бы заявление написали. Все склоняют к тому, что у меня притон и я плачу деньги за секс с ученицами. В общем, дело шьют», — утверждал Лесли.

Спустя два месяца после этого инцидента на территории России российским судом был закрыт доступ к сайту Алекса Лесли. В судебном решении было сказано, что в видео- и фотохронике портала есть много откровенных фотографий и видеозаписей. «В том числе изображения полового сношения, группового секса и других форм сексуального взаимодействия. Встречается нецензурная брань, призывы к приумножению сексуальных контактов, также отрицаются традиционные семейные ценности», — говорилось в постановлении суда.

Оргии в центре Москвы и иск от миллиардера

В копилке Лесли также есть административные правонарушения. Так, 11 сентября он вместе с Настей Рыбкой был задержан за организацию оргии на набережной в центре Москвы. За это они получили наказание в виде семи суток ареста в столичном СИЗО.

Тем не менее, широко о деятельности Александра Кириллова стало известно после публикации расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем он рассказал об интимных связях подопечной Лесли Рыбки с бизнесменом Олегом Дерипаской. В подтверждение глава ФБК привел фотографии Вашукевич с миллиардером, которые она регулярно выкладывала в инстаграм.

Дерипаска, в свою очередь, опроверг информацию из расследования Навального. Он подал иск к Рыбке и Лесли о защите неприкосновенности частной жизни.

Поводом стал тот факт, что Вашукевич и Кириллов регулярно размещали в соцсетях фотографии, а также видео- и аудиозаписи, содержащие информацию о частной жизни бизнесмена. При этом все кадры были сделаны без его разрешения.

Вашукевич прокомментировала иск в видеообращении, в котором она, в том числе, рассказала о сути своих отношений с мужчинами. По ее словам, живет она с ними «в позиции гарема» и уделяет равное количество внимания каждому. Девушка также заявила, что звонила Дерипаске, чтобы объясниться, однако он не взял трубку.

Отметим, что исковые требования Дерипаски были удовлетворены частично. Вместо 1 млн рублей, который он требовал взыскать с ответчиков, с Вашукевич и Кириллова взыскали по 500 тыс. рублей.

Что грозит белорусам

15 января Кириллов и Вашукевич были осуждены в Таиланде по делу об организации нелегальных секс-тренингов. Их приговорили к девяти месяцам заключения, однако этот срок они уже отбыли в следственной тюрьме.

Накануне Рыбка и Лесли были депортированы на родину. В Москве у них должна была быть пересадка на самолет до Минска. Тем не менее, российские правоохранители задержали их по подозрению в «вовлечении в незаконное занятие проституцией» прямо на территории аэропорта. Их и еще двух подозреваемых, которые также проходили по тайскому делу, доставили в отделение полиции.

Наказание по вменяемой им статье может достигать шести лет лишения свободы. Однако понятие «вовлечение» является достаточно широким и может толковаться как любые действия, направленные на организацию процесса оказания сексуальных услуг за деньги. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил адвокат Евгений Корчаго.

«К примеру, сюда можно отнести привлечение девушек в интернете или личное общение с ними в целях их дальнейшего использования в качестве проституток. Следовательно, формально в действиях Рыбки и Лесли можно усмотреть некоторые признаки нарушений данной статьи.

Однако есть ли в их действиях состав преступления, решит только суд. Если вина будет доказана, степень наказания будет зависеть от нескольких факторов — в частности, признания или непризнания вины, содействия предварительному расследованию, а также наличия малолетних детей и состояние здоровья», — пояснил юрист.