Опорочила честь: уволена уфимская дознавательница

Обвинившая троих коллег в изнасиловании дознавательница из Уфы была уволена с рабочего поста. Кроме нее была также отстранена от должности еще одна сотрудница отдела. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел по республике Башкортостан.

«Было принято решение об увольнении двух сотрудниц отдела МВД по Уфимскому району за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», — рассказали представители ведомства.

Ранее по той же формулировке были уволены главные фигуранты дела об изнасиловании молодой дознавательницы.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято после проведения служебной проверки, в ходе которой было установлено, что обе сотрудницы принимали участие в пьянке, проходившей в стенах административного здания ОМВД России по Уфимскому району. При этом вторая девушка проходит свидетельницей по делу об изнасиловании своей коллеги.

«Вторая уволенная сотрудница полиции тоже присутствовала в момент распития спиртных напитков в здании полиции, сейчас она идет по делу об изнасиловании в качестве свидетеля», — сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в деле уфимской дознавательницы появились новые подробности. По результатам проведенной ДНК-экспертизы стало известно, что на одежде пострадавшей не было обнаружено мужских биологических следов. Как сообщил «МК» адвокат одного из обвиняемых, вместо этого на джинсовой рубашке, в которой девушка была в день происшествия, выявили следы эпителия четырех женщин.

«Чтобы еще раз удостовериться, что это были за женщины, специалисты повторно взяли пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, которая присутствовала на вечеринке, и матери дознавательницы. Скорее всего, их следы и были на одежде. Из этого можно сделать вывод — по вещам экспертиза давно готова, пробы у всех этих дам ранее брали, зачем повторно все это устраивать? От нас что-то скрывают? Или тянут время? Если на одежде нет следов обвиняемых, тогда зачем их держать под стражей?» — заявил адвокат.

В отношении ныне уволенной второй дознавательницы, пробы которой сейчас перепроверяет следствие, также появлялись новые подозрения.

Так, по данным издания «ГорОбзор.ру», полученным от информированного источника, она не уходила домой пораньше, а наоборот, принимала косвенное участие в изнасиловании коллеги — помогала держать 23-летнюю девушку за голову и руки. В связи с этим ей может грозить уголовная статья, отметил источник издания. Подозрения на себя девушка навлекла еще и тем, что после случившегося она перевелась в другое отделение.

В то же время сама изнасилованная дознавательница вышла на работу в родной отдел уже в декабре, чем вызвала резкое возмущение со стороны коллег. В частности, один из них, Андрей Шурухин, заявил, что девушка также должна быть уволена согласно уставу. «Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо. Их уволили за пьянство, почему ее не увольняют? Тем более, что в отношении нее есть две служебные записки», — сказал он журналистам.

По словам Шурухина, первая служебная записка на девушку появилась после того, как во время одного из корпоративов она перебрала со спиртным и начала приставать к коллегам. Однако осознав, что ничего добиться не получится, девушка в состоянии алкогольного опьянения села за руль и уехала в неизвестном направлении. Один из сотрудников решил сопроводить ее во избежание происшествий, но вместо этого попал под горячую руку оскорбленной невниманием девушки.

«Девушка разбила ему машину и ничего, все с рук сошло», — приводит слова Шурухина kp.ru. Вторая записка появилась, когда дознавательница вышла пьяная на работу после изнасилования, добавил коллега потерпевшей.

Напомним, что заявление в полицию о групповом изнасиловании в миграционном отделе МВД по Уфимскому району поступило от 23-летней дознавательницы в конце октября прошлого года. По версии следствия, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — распивали спиртные напитки, находясь на работе в здании МВД.

Через некоторое время они также пригласили к застолью двух дознавательниц, остававшихся вечером на работе. Позже одна из девушек, по ее словам, ушла домой, оставив коллег в разгаре застолья. По данным СМИ, изнасилование произошло через некоторое время после ее ухода. При этом правоохранители также якобы нанесли дознавательнице многочисленные травмы и повреждения. Домой девушка попала только утром.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 2 ноября Кировский районный суд Уфы избрали экс-полицейским меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защитники обвиняемых пытались обжаловать данное решение в Верховном суде, однако получили отказ.