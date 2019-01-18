Взрыв в Магнитогорске: к чему пришло следствие

Следствие отрабатывает все возможные версии ЧП в Магнитогорске, но взрыв бытового газа остается приоритетной, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

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«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — в очередной раз отметила она.

По ее словам, на данный момент следователи продолжают собирать доказательства, допрашивать свидетелей, потерпевших и очевидцев. Назначены необходимые для установления причины произошедшего экспертизы. Сделать вывод об обстоятельствах трагедии можно будет только после всех следственных действий и анализа доказательств, объяснила Петренко.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — подчеркнула представитель СК.

Ранее в этот день мониторинговые организации TRAC и SITE Intelligence Group, которые отслеживают активность боевиков в интернете, сообщили, что

ответственность за взрыв дома в Магнитогорске взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России).

Информацию об этом опубликовал используемый для распространения сообщений запрещенной в России группировки еженедельник Al-Naba, уточнили SITE и TRAC. О взрыве в Магнитогорске говорится в последнем выпуске еженедельника: издание со ссылкой на источник назвало взрыв терактом.

Утром 31 декабря взрыв прогремел в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске. В результате обрушился один из подъездов здания, расположенного на проспекте Карла Маркса. В ходе поисково-спасательной операции спасатели извлекли из-под завалов 39 тел. Шесть человек госпитализировали. Одним из них оказался 11-месячный мальчик, который провел под завалами примерно 35 часов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело «О причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительной причиной инцидента СК называет взрыв бытового газа, но вместе с тем прорабатывает все версии произошедшего.

Позже в Следкоме сообщили, что на месте обрушения не нашли следов взрывчатки. «В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что

на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено»,

— указали в сообщении ведомства.

Ранее речь шла о том, что большинство жильцов смогут вернуться в свои квартиры в пострадавшем доме вскоре после ЧП. Власти планировали снести два подъезда, разделив таким образом дом на два отдельно стоящих здания. Но планы пришлось изменить 16 января, когда президент России Владимир Путин поручил расселить всех людей, проживавших в пострадавшем доме. Такое поручение он отдал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на первом в 2019 году совещании с членами правительства.

«Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег — 1,3 млрд [рублей], по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — потребовал президент.

Он уточнил, что средства на новые квартиры будут выделены, в том числе, из федерального бюджета. Глава государства призвал исполнить этот приказ в самые короткие сроки. Он также дал указание представить предложения о том, что можно сделать на месте полуразрушенного здания.

«Вам виднее на месте, виднее жителям города, этого микрорайона, виднее мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения – дом нужно расселить», — заключил президент.

Губернатор ответил, что «команда принята». По его словам, на тот момент было куплено три новых квартиры. При этом всего в доме было около 600 квартир.

«Мы сформировали правила, они следующие: мы предоставили человеку право выбрать квартиру — либо новую, либо вторичную, и оплачиваем продавцу квартиры сумму в размере 31 725 рублей за квадратный метр утерянного жилья. Пока идут во вторичное жилье, многие идут с увеличением квадратных метров, доплачивают», — сообщил Дубровский главе государства.

В то же время вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль уже сообщил местным СМИ, что в Магнитогорске недостаточно квартир для расселения пострадавшего от взрыва дома. «Скорее всего, придется строить», — отметил он.

Как сообщили в министерстве социальных отношений региона, на сегодняшний день в реестр получателей единовременных выплат для приобретения нового жилья взамен утраченного включены 104 семьи. Бюджетные деньги будут перечисляться продавцу недвижимости на банковский счет, пояснили в ведомстве.

В тот же день началась активная фаза демонтажных работ: строители разбирают стену взорвавшегося седьмого подъезда. Жильцов пятого и шестого подъездов расселили в пунктах временного размещения — на съемном жилье или в гостиницах.