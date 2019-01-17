Прохладный прием: Рыбку задержали в Шереметьеве

Четверо фигурантов дела об организации нелегального «секс-тренинга» в Паттайе были задержаны в московском аэропорту Шереметьево сразу по прибытии в столицу. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в МВД, добавив, что подробная информация будет размещена на сайте столичного главка ведомства.

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Как сообщила РИА «Новости» Кристина Шереметьева, представившаяся гражданской женой Александра Кириллова (Алекса Лесли), помимо ее супруга, задержана Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Андрей Жежко и Мария Жаркова.

«Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяется статью 240 пункт 2, это вовлечение в занятия проституцией»,

— сказала жена Лесли журналистам, собравшимся в аэропорту. Задержанным по данной статье грозит до шести лет лишения свободы.

Кристина также заявила, что у Лесли, Рыбки и еще двух человек забрали паспорта.

На какой срок задержаны фигуранты — пока не известно.

Между тем ранее информированный источник утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к Рыбке и Лесли. «В РФ к Вашукевич и Кириллову сейчас нет претензий по линии правоохранительных органов», — заявил он «Интерфаксу».

Супруга Кириллова также заявила, что Настя Рыбка не намерена предавать огласке известные ей конфиденциальные сведения. «Настя говорила неоднократно и можно сказать еще раз: она не готова обсуждать ни с кем конфиденциальную информацию. Никаких компрометирующих файлов у нее нет», — сказала жена Кириллова.

При этом, как передает «Интерфакс», она сообщила, что в адрес Вашукевич поступали угрозы: «Мы опасаемся за их жизни, не то, что задержали их или нет. После того как угрозы поступали».

Рыбка, Лесли и остальные фигуранты дела об организации нелегального «секс-тренинга» были депортированы из Таиланда в четверг, 17 января. Boeing-777 с ними на борту приземлился в терминале D аэропорта Шереметьево.

Накануне суд в Таиланде приговорил Рыбку к девяти месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.

Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Александр Кириллов (Алекс Лесли), называющий себя тренером по личностному росту. Кроме того, сообщается, что им навсегда запрещено въезжать на территорию Таиланда.

Напомним, что Рыбка, Лесли и еще шесть россиян и белорусов были задержаны в паттайском отеле почти год назад, в конце февраля 2018 года во время проведения «секс-тренинга». В мастер-классе участвовали 43 россиянина, заплатившие по 20 тыс. бат (42 тыс. рублей).

Организаторов поместили в изолятор иммиграционной полиции. Позже им предъявили обвинение в незаконной организации тренинга и нарушении трудового законодательства. Однако спустя месяц уголовное производство по этой статье было прекращено в связи с тем, что в Таиланде отменили ответственность за нелегальную организацию семинаров и тренингов. За фигурантами сохранилось обвинение в предоставлении секс-услуг в составе преступной группы.

На следующий день после задержания Анастасия Вашукевич в своем инстаграме попросила помощи у западных журналистов. Она заявила, что ее «пытаются надолго закрыть», и выразила желание пообщаться с прессой после освобождения из изолятора.

Позже Рыбка запросила для себя и своего соратника Лесли политическое убежище в США. Девушка заявила, что у нее якобы есть более 16 часов аудиозаписей, которые доказывают вмешательство России в выборы американского президента. «Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти», — сообщала она.

Тем не менее, власти США отказались предоставлять им политубежище. «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — объясняла представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Правоохранители Таиланда завершили расследование по делу о проституции в отношении граждан России и Белоруссии в конце июня 2018 года.

Спустя два месяца все фигуранты отказались признавать инкриминируемую им вину. По их словам, они лишь были слушателями нелегального мастер-класса.

Однако в январе 2019 года они все же признали свою вину в оказании услуг сексуального характера на территории Таиланда.

Анастасия Вашукевич выросла в белорусском городе Бобруйск. Переехав в Москву, она познакомилась с секс-коучем Алексом Лесли, написала «Дневник по соблазнению Миллиардера» и книгу «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных».