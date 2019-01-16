All inclusive: как сидит Улюкаев

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отбывает наказание за взятку в роскошных условиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Опубликованная в ряде СМИ информация не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — пояснили в ФСИН.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что экс-глава Минэкономразвития содержится в медсанчасти тверской колонии в отремонтированной палате. Туда ему якобы доставляют трехразовое питание. «Из удобств — трехразовое питание с доставкой и тихий час: человек же болеет. Еще Улюкаеву не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу. В общем, курорт all inclusive. Цена сделки — необходимые медсанчасти зоны лекарства», — говорилось в сообщении канала.

Реклама

Информацию вскоре опровергли в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области. В региональной Общественной наблюдательной комиссии в свою очередь отметили, что жалоб на условия отбывания наказания Улюкаевым к ним не поступало.

«В колонии у всех трехразовое питание — в этом ничего удивительного нет. Доставка еды вполне возможна при наличии официального интернет-магазина. Такие есть в московских следственных изоляторах — в том числе в СИЗО-1, где содержался Алексей Улюкаев. Родственники заказывают онлайн нужные товары, и затем они передаются заключенному. Скорее всего такая услуга есть и в тверской колонии», — рассказал «Газете.Ru» ответственный секретарь Иван Мельников.

Улюкаев был приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу размером 130 млн рублей в декабре 2017 года. Такое наказание он получил за взятку в $2 млн от главы «Роснефти» Игорю Сечину осенью 2016 года. За эту сумму экс-министр должен был выдать положительное заключение на покупку «Башнефти» «Роснефтью».

В основу доказательства вины Улюкаева легли показания Олега Феоктистова, который работал главой службы безопасности Сечина. Именно он рассказал, что осенью 2016 года на саммите БРИКС Улюкаев двумя пальцами показал Сечину сумму взятки, которую он хотел получить за одобрение сделки. По словам Феоктистова, это происходило во время игры в бильярд.

На судебных заседаниях по делу экс-министра были оглашены протоколы осмотра его рабочего кабинета. Выяснилось, что там Улюкаев хранил $250 тыс. наличными, десять золотых слитков, золотые монеты, а также деньги в других валютах и дорогие часы. Одни из них силовики оценили в 500 тыс. руб. Кроме того, известно, что суд арестовал имущество бывшего чиновника — его автомобиль Range Rover, недвижимость в Москве, десять земельных участков в Смоленской области и банковские счета, на которых хранились $1 млн и 280 млн рублей.

Сам Улюкаев назвал себя жертвой провокации. Он отказался признавать инкриминируемую ему вину. «Выгодоприобретатель этой чудовищной провокации очевиден. Все это надо расследовать, и все это, несомненно, рано или поздно будет расследовано. Уверен, что этим преступным действиям будет дана должная оценка», — заявил экс-министр в своем последнем слове.

Улюкаев стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России. Уже восемь месяцев он отбывает срок в исправительной колонии Тверской области. Туда его этапировали 31 мая 2018 года.

Осенью 2018 года Улюкаев прислал весточку с зоны. В ней он рассказал о своей повседневной жизни в тюрьме. «Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX век <...>. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — говорилось в письме Улюкаева, которое опубликовало издание News.ru.

Экс-глава Минэкономразвития также рассказал, что старается поддерживать физическую форму зарядками на свежем воздухе. В ежедневные упражнения Улюкаева входят приседания, наклоны и отжимания. «С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — добавил он. Бывший чиновник также отметил, что очень скучает по своим родственникам.

Примечательно, что зарплата Улюкаева на должности библиотекаря составляет 11,1 тыс. рублей, рассказывал «Газете.Ru» секретарь ОНК Иван Мельников. По его словам, на эти деньги заключенный может покупать продукты в местном магазине.

«Если на территории колонии есть платные услуги — например, спортзал, парикмахерская — он может оплачивать их со своей зарплаты. Сейчас с имущества Улюкаева снят арест, и если этой суммы будет недостаточно для погашения ущерба государству, с его тюремного счета может быть удержана часть денежных средств. Для этого ФСИН выпустит соответствующее распоряжение», — пояснил правозащитник.

Бывший министр не нарушает правила поведения, отмечали в ОНК. В наблюдательной комиссии подчеркивают, что если Улюкаев продолжит в том же духе, у него появится возможность покинуть тюремные стены условно-досрочно.