«Помогала с рыбками»: найдена последняя жертва взрыва в Шахтах

Спасатели обнаружили тело 23-летней девушки, погибшей при взрыве в жилом доме в Шахтах. Как сообщили в МЧС России, погибшую, предположительно, звали Татьяна Пашутина — она проживала в квартире №68.

23-летняя Татьяна стала последней погибшей в результате взрыва в Шахтах. Ранее сообщалось, что спасателям остается обследовать одну комнату, где, как предполагалось, может находиться тело девушки.

Незадолго до этого сотрудники МЧС обнаружили под завалами тела ее родителей — Владимира и Ольги Пашутиных. «Семья занималась разведением аквариумных рыбок: Владимир делал аквариумы, а жена с дочкой их продавали на базаре. Они собирались в середине января ехать в Москву за кормом для рыбок, им его из Индонезии привозили», — сообщал их сосед Борис Курдов в беседе с РИА «Новости».

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«Благополучная полная семья, они в наш дом переехали лет 16-18 назад, мы сразу подружились. Младшая дочь только закончила школу. Старшая Таня вроде заочно училась, родителям помогала с рыбками, у них на рынке точка», — рассказывала еще одна местная жительница Марина Кондратьева.

Ночью в среду поисково-спасательная операция была завершена. «Подготовлен план вывода группировки ГУ МЧС по Ростовской области в пункты постоянной дислокации», — пояснили в ведомстве.

Среда, 16 января, объявлена днем траура в Шахтах. В городе состоится панихида по погибших в результате взрыва газа. Она начнется в 12.00 у разрушенного девятиэтажного дома.

Напомним, что взрыв газа в Шахтах произошел утром 14 января. Он повлек за собой обрушение 9-го и 8-го этажей жилого дома, на которых располагались четыре квартиры. В момент хлопка в квартирах второго подъезда были 55 человек. Из них 43 человека были срочно эвакуированы. Еще семь человек — в том числе двухлетний ребенок — были спасены из-под завалов.

Сотрудники МЧС почти сразу нашли тело матери двухлетней девочки — 31-летней Виктории Лариковой, которая жила вместе с мужем и дочкой на последнем, девятом этаже. Ее родственники были госпитализированы, их состояние на данный момент остается стабильным.

В результате взрыва пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело «О причинении смерти по неосторожности». Для расследования дела в Шахты вылетели криминалисты центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт в расследовании подобных происшествий.

По словам жителей обрушенного дома, причиной инцидента мог стать холод в домах, из-за которого людям приходилось устанавливать индивидуальные газовые котлы отопления. Всего в Ростовской области такие приспособления есть у 14 тыс. людей. Об этом сообщал губернатор региона Василий Голубев. Кроме того, как писали местные СМИ, люди зачастую просто оставляли включенными конфорки на плите.

Екатерина Фролова, которая жила с мужем на восьмом этаже соседнего подъезда разрушенного дома, рассказывала «Газете.Ru», что за неделю до трагедии в их квартире слышался запах газа. Тем не менее специалисты газовой службы после жалобы не приходили.

Между тем, по данным управляющей и газоснабжающей компаний, жалоб на утечку газа от местных жителей не было. Там отметили, что все замечания жителей по температурному режиму в помещениях были устранены еще в октябре 2018 года.

К поисково-спасательном операции были подключены более 600 человек и около 150 единиц техники. Всего было демонтировано 18 плит и множественных фрагментов объемом около 476 куб. м.

«Работа сложная, связанная с риском для тех, кто проводит разбор завалов. Плиты, которые упали, фактически раскрошились, их разбор ведется вручную», — рассказывал замгубернатора области Вадим Артемов. Он добавил, что раскрошившиеся плиты образовали около 1,5 метра строительного мусора на месте ЧП.

15 января спасатели разрешили жильцам соседнего подъезда дома забрать вещи из квартир. Вернуться в свои дома люди смогут лишь после заключения специалистов Минстроя.