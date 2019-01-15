Подсудное дело: москвичка оставила без присмотра детей

На многодетную мать, оставившую без присмотра двух малолетних дочерей, могут завести уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД.

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Как сообщили ранее РИА «Новости» в городском департаменте соцзащиты и труда, семья находилась на учете. Когда соцработники пришли с плановым визитом в квартиру на 1-й Вольской улице, то обнаружили, что дверь заперта, а на телефон мать не отвечает.

Правоохранители прибыли с проверкой, однако им никто не открыл. Из-за двери сотрудники услышали детский плач и шум воды. Они вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Там они увидели оставленных без присмотра девочек пяти и двух лет, причем младшая сидела в холодной ванне. В экстренных службах столицы рассказали, что

двухлетняя девочка, по предварительным данным, получила переохлаждение при попытке самостоятельно помыться.

Матери и биологического отца детей дома не было, а в квартире «был ужасный беспорядок и антисанитария», сообщили в департаменте.

Мать детей обнаружили недалеко от дома. Со слов 26-летней москвички, она ненадолго вышла из квартиры по делам с двумя другими детьми — новорожденным малышом и 7-летним сыном.

Вместе с детьми ее доставили в отдел полиции и допросили, соответствующее видео МВД опубликовало 15 января. На вопрос о том, почему она, будучи матерью-одиночкой, не обратилась за помощью в воспитании четырех детей, задержанная сказала, что «не знала, куда обращаться».

Во время пребывания в полиции одному ребенку стало плохо, его госпитализировали. Позднее также выяснилось, что всех детей доставили для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу. Отмечается, что трое из четверых детей истощены.

«Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств», — сообщил РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Полицейские проводят проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семья уже более полугода находилась на патронаже у соцслужб, об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Были плановые выходы, и, к сожалению, улучшений не было.

В квартире грязь, тараканы, и все на свете.

Детей забрали сейчас в больницу, устанавливают им диагнозы», — рассказал Бунимович.

Дальнейшая судьба детей пока не ясна, отметил чиновник. По его словам, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и от поведения матери детей.

В департаменте труда и социальной защиты населения также рассказали, что последний раз представители соцзащиты были в многодетной семье 10 января. В декабре прошлого года квартиру посетили представители управы и управляющей компании и составили акт для проведения ремонта.

«После того, как дети вернутся, для ежедневного наблюдения за ситуацией в семье за ней закрепят индивидуального специалиста социального сопровождения и психолога, квартиру также помогут привести в порядок», — добавили в пресс-службе департамента.

В ведомстве также призвали горожан не оставаться безучастными к случаям, когда дети остаются без присмотра или живут в неблагополучных условиях, и сообщать об этом в Центр поддержки семьи и детства своего района.

11 января в Омске из-за действий безответственных родителей чуть не погибла годовалая девочка. Как сообщили в региональном главке МВД, пьяный омич заснул в снегу вместе с маленькой дочерью, на которой не было верхней одежды. Лежащего на снегу мужчину заметил местный житель и сразу же вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ушибами мягких тканей головы и общим переохлаждением.

В отношении омича составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Позже выяснилось, что мать ребенка тем вечером уехала к знакомым в другой район. Она и ее сожитель собирались поехать вместе, но денег на проезд не было.

В итоге женщина заняла деньги у соседей и уехала одна, а ее гражданский муж уснул в сугробе, держа дочку под курткой, так как верхней одежды у ребенка не было.

На мать ребенка составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семью поставили на учет, теперь она будет находиться под контролем социальных служб и органов внутренних дел. В дальнейшем будет решен вопрос о жизнеустройстве ребенка.