Это провал: в Москве образовалась четырехметровая яма

На проезжей части Ферганской улицы в Москве — дублере Волгоградского и Рязанского проспектов — образовался провал грунта. Диаметр ямы рядом с домом №2 составил четыре метра, а глубина — приблизительно полметра. Специалисты также зафиксировали трещины в грунте.

Реклама

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на отрезке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда, сообщили ТАСС в столичном главке ГИБДД. Очевидцы также рассказывают, что к месту происшествия приехало несколько машин «скорой». В результате ЧП никто не пострадал. Скорая помощь не понадобилась, ее вызвали на всякий случай, цитирует Nation News собственный источник, знакомый с ситуацией.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует автомобилистам объезжать данный участок по Сормовскому и Сурскому проездам, а также по улице Академика Скрябина.

Городские службы уже приступили к ремонтным работам. «В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключение потребителей от тепло- и водоснабжения не было», — сообщается в твиттере «Городское хозяйство» комплекса ЖКХ столицы.

Примечательно, что 20 марта 2018 года на той же улице, но на расстоянии 1,2 км от места нынешнего ЧП, на пересечении с Ташкентской улицей, уже происходил провал грунта. Инцидент случился при строительстве станции метро «Юго-Восточная» в 4 часа утра.

В результате образовалась яма глубиной в четыре метра, длиной в десять и шириной в шесть метров. Никто не пострадал.

Проседание грунта, по данным источника РИА «Новости» в экстренных службах Москвы, случилось «на тротуаре и проезжей части». Движение транспорта по двум из четырех полос на Ферганской улице в связи с инцидентом перекрыто, образовались пробки.

«Юго-Восточную» Кожуховской линии предполагается открыть в 2019 году в составе участка «Авиамоторная – Некрасовка». Располагаться станция будет в районе Выхино-Жулебино, на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, вблизи площади Композитора Балакирева и кинотеатра «Волгоград». Также предусмотрена организация одноименного транспортно-пересадочного узла.

В этом же году планируется запустить и саму линию: она пройдет от Большой кольцевой линии Третьего пересадочного контура и пересечет Таганско-Краснопресненскую ветку подземки. Обозначаться на карте новая линия станет розовым цветом.

В августе прошлого года в центре Москвы недалеко от станции метро «Третьяковская» «КамАЗ», перевозивший песок, частично ушел под землю.

Когда грузовик совершал маневр в районе дома 22/2 на Большой Ордынке, асфальтовое покрытие не выдержало и провалилось. В образовавшейся яме застряли задние колеса транспортного средства и часть кузова. В результате инцидента никто не пострадал. Движение по улице пришлось полностью перекрыть, пока дорожное покрытие не было восстановлено.

Весной 2018 года провал грунта на Новом Арбате вызвал настоящий транспортный коллапс. 18 апреля на пересечении трассы с Садовым кольцом появилась широкая и глубокая яма, из-за этого движение по трассе в сторону области оказалось практически парализовано.

Асфальт провалился около 14.00 в двух левых рядах: свободной для проезда осталась только одна крайне правая полоса. Инцидент парализовал движение не только на самой магистрали, но и на ряде близлежащих улиц, с которых автомобилисты съезжают на Новый Арбат.

В частности, согласно сервису «Яндекс.Пробки» сильно затруднено движение было по Поварской улице, Трубниковскому, Борисоглебскому, Скарятинскому Большому Ржевскому переулкам, а также по Большой Молчановке и Большой Никитской улице. Уровень пробок к вечеру в центре тогда достиг отметки 9 баллов.

30 апреля 2017 года в результате провала грунта в Морозовском переулке автомобиль провалился под землю. 9 апреля того же года возле дома 30, корпус 3 на Новоясеневском шоссе образовался провал грунта диаметром 2 метра, глубиной до 6 метров.

Своеобразный рекорд по провалам был поставлен в столице в 2016 году. Только за январь и февраль их случилось три: на Третьей Мытищинской улице (повреждены два автомобиля), на 4-й Магистральной улице и на Дмитровском шоссе, в результате чего повреждения колес получили шесть автомобилей. А в ноябре после обвала грунта на улице 3-й квартал Капотня в в яму с кипятком провалились два семиклассника. Провал в асфальте образовался после прорыва подземной трубы горячего водоснабжения. Школьники были госпитализированы с серьезными ожогами.