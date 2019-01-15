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«Чудо на Гудзоне»: темные пятна в карьере пилота. LIVE

Чудо на Гудзоне: как удалось избежать большой трагедии

Кошмар со счастливым концом — ровно десять лет назад произошел инцидент, признанный одним из наиболее успешных в истории авиации. 15 января 2009 года случилось «чудо на Гудзоне». Тогда самолет А320-214 авиакомпании US Airways, на борту которого находилось 155 человек, вылетел из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа и уже буквально через полторы минуты после взлета потерял тягу в обоих двигателях и начал падать. Как командиру самолета удалось посадить судно и спасти всех пассажиров, сколько времени длилась спасательная операция и какую роль в аварии сыграли гуси — «Газета.Ru» рассказывает в исторической онлайн-трансляции.
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Трансляция
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23:24

Итак, как все происходило десять лет назад. Всего на борт самолета поднялись 150 пассажиров. Кроме двух пилотов, в экипаж входили три стюардессы. Самолет, взлетевший в 15:24 по местному времени (23:24 по мск), находился в полете всего полторы минуты, после чего произошло неожиданное ЧП.

«Через несколько минут после взлета мы услышали, как что-то громко стукнуло, самолет слегка зашатался и вскоре мы услышали запах дыма», — позже рассказал один из пассажиров.

23:09

«Иди на Неву!» — крикнул командир воздушного судна Виктор Мостовой второму пилоту — Василию Чеченеву.

Пролетев в 50 метрах над Большеохтинским мостом, а затем над опорами еще только строящегося моста Александра Невского (ныне самого большого моста Петербурга), самолет приводнился рядом с Финляндским железнодорожным мостом. С момента отказа второго двигателя до посадки на воду прошло 14 секунд. Все пассажиры и члены экипажа не только остались живы, но и не получили ни одной царапины или ушиба. Капитан катера, который плыл по Неве, вовремя сориентировался, подпер одно крыло Ту-124 и начал толкать машину к берегу. Благодаря его помощи пассажиры и экипаж быстро сошли на берег.

Сам пострадавший самолет после восстановления был отправлен в Тамбовскую область, в Кирсановскую авиашколу, в разобранном виде, где он служил тренажером для курсантов училища. В 1970 году самолет был утилизирован.

22:54

Напомним, что всего известно 11 случаев управляемых вынужденных посадок пассажирских авиалайнеров на воду. Случай на Гудзоне — четвертый, обошедшийся без жертв.

Похожий случай был и за много лет до этого в СССР. Тогда пассажирский лайнер Ту-124, на борту которого находился 51 человек, потерял шаровой болт при взлете в Таллине, в результате чего переднюю стойку шасси заклинило. Садиться в Таллине было нельзя, стоял густой туман и машину с неисправным шасси отправили в Ленинград — садиться «на брюхо» на грунтовой полосе в аэропорту «Пулково» (тогда «Шоссейная») в Ленинграде.

Диспетчерские службы дали разрешение срезать путь до аэродрома и лететь через центр города. Когда сменили курс, в кабине пилотов повисла тишина — отказал и второй двигатель. Самолет весом более сорока тонн стремительно снижался на знаменитый Исаакиевский собор.

22:39

Впрочем, дело не только в мастерстве капитана. Сам пилот позже признавал, как ему повезло, что на пути оказалась река, куда можно было приводниться. «Когда капитан Салленбергер приезжал в MIT, он сказал, что ситуация была бы намного более опасной, если бы она произошла в большинстве других аэропортов», — говорил РИА «Новости» эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Арнольд Барнетт.

Ученый также добавил, что в наши дни для самолетов наибольшую опасность представляют не птицы, а дроны, которые могут быть и снабжены взрывчаткой. «Птицы не сталкиваются с самолетами намеренно — ведь в результате они погибают. Но террористы и преступники могут направлять дроны в сторону самолетов», — отметил Барнетт.

Чудо на Гудзоне 1
Edouard H. R. Gluck/AP
Самолет Airbus A320 авиакомпании US Airways в реке Гудзон в Нью-Йорке после аварийной посадки, 15 января 2009 года
22:25

65-летний Чесли Салленбергер, роль которого примерил Хэнкс, в свою очередь, решил попробовать себя в роли... Хэнкса. После выхода фильма пилот появился в телевизионном шоу Джимми Киммела и сделал ряд пародий на знаменитые роли актера — от Форреста Гампа до героев культовых фильмов «Зеленая миля», «Изгой», «Аполлон-13» и многих других.

Том Хэнкс, также участвовавший в шоу, просмотрев пародии, посмеялся: «Чесли Салленбергер, я так тебя уважал. Теперь у нас обоих есть темные пятна в карьере».

22:11

Кстати, по мотивам инцидента спустя несколько лет режиссер Клинт Иствуд снял фильм с Томом Хэнксом в главной роли, в основу которого легли мемуары Саллен­бергера. Оригинальное название фильма «Sully» — ​имя героя, которого еще долгие годы после аварийной посадки мучают кошмары.

21:56

Кроме того, пилот также является основателем компании Safety Reliability Methods, которая оказывает консультации по технике безопасности на авиатранспорте. «Салли», как окрестила своего героя американская пресса, также преподавал курс правил поведения в экстремальных ситуациях многим своим коллегам и помогал ученым из NASA работать над докладом об условиях возникновения ЧП в авиации.

21:42

Немного расскажем о главном герое этой истории. Пилот A-320 Чесли Салленбергер — выпускник Академии ВВС США и еще двух университетов. Он семь лет служил в американских военно-воздушных силах и летал на истребителях F-4. После этого Салленбергер также долгое время занимался изучением обстоятельств авиакатастроф, а также участвовал в нескольких расследованиях, проведенных Национальным советом по безопасности транспорта. На службу в авиакомпанию US Airways он перешел в 1980 году, а общий летный стаж Салленбергера составляет более 40 лет.

21:27

Отметим, что тот рейс для уцелевшего самолета все же стал последним. Позже он был выставлен на аукцион в США, устроителем которого выступила принадлежащая AIG страховая компания Chartis. Она разместила соответствующий лот на своем интернет-сайте. В результате аэробус был приобретен Музеем авиации «Каролинас» в Шарлотте (в этот город лайнер должен был прилететь десять лет назад), где по-прежнему является одним из самых популярных экспонатов.

21:13

Вылет из Нью-Йорка был назначен на 15:20 по местному времени и выполнялся на Airbus A320. Самолет был выпущен в 1999 году и регулярно проходил плановое обслуживание, поэтому никаких опасений не вызывал.

21:04

Рейс AWE 1549 по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл 15 января должен был стать для опытного пилота Чесли Салленбергера обычным рабочим днем. Вторым пилотом у Салленбергера в этот день был 49-летний Джеффри Скайлз, за плечами которого было 23 года работы в US Airways.

Чудо на Гудзоне 10
Seth Wenig/Reuters
Командир Чесли "Салли" Салленбергер и второй пилот Джеффри Скайлз в кабине экипажа, октябрь 2009 года
21:00

Добрый вечер дорогие читатели! Ровно десять лет назад, 15 января 2009 года, американскому пилоту с 30-летним стажем удалось отвести самолет с отказавшим двигателем от жилых кварталов города и посадить его прямо на реку Гудзон. На борту самолета находились 155 пассажиров — ни один из них не получил серьезных травм. Сегодня мы расскажем вам, как произошло «чудо на Гудзоне», вошедшее в историю мировой авиации.