«Чудо на Гудзоне»: темные пятна в карьере пилота. LIVE

Итак, как все происходило десять лет назад. Всего на борт самолета поднялись 150 пассажиров. Кроме двух пилотов, в экипаж входили три стюардессы. Самолет, взлетевший в 15:24 по местному времени (23:24 по мск), находился в полете всего полторы минуты, после чего произошло неожиданное ЧП.

«Через несколько минут после взлета мы услышали, как что-то громко стукнуло, самолет слегка зашатался и вскоре мы услышали запах дыма», — позже рассказал один из пассажиров.