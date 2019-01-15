«Чудо на Гудзоне»: темные пятна в карьере пилота. LIVE

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Итак, как все происходило десять лет назад. Всего на борт самолета поднялись 150 пассажиров. Кроме двух пилотов, в экипаж входили три стюардессы. Самолет, взлетевший в 15:24 по местному времени (23:24 по мск), находился в полете всего полторы минуты, после чего произошло неожиданное ЧП.
«Через несколько минут после взлета мы услышали, как что-то громко стукнуло, самолет слегка зашатался и вскоре мы услышали запах дыма», — позже рассказал один из пассажиров.
«Иди на Неву!» — крикнул командир воздушного судна Виктор Мостовой второму пилоту — Василию Чеченеву.
Пролетев в 50 метрах над Большеохтинским мостом, а затем над опорами еще только строящегося моста Александра Невского (ныне самого большого моста Петербурга), самолет приводнился рядом с Финляндским железнодорожным мостом. С момента отказа второго двигателя до посадки на воду прошло 14 секунд. Все пассажиры и члены экипажа не только остались живы, но и не получили ни одной царапины или ушиба. Капитан катера, который плыл по Неве, вовремя сориентировался, подпер одно крыло Ту-124 и начал толкать машину к берегу. Благодаря его помощи пассажиры и экипаж быстро сошли на берег.
Сам пострадавший самолет после восстановления был отправлен в Тамбовскую область, в Кирсановскую авиашколу, в разобранном виде, где он служил тренажером для курсантов училища. В 1970 году самолет был утилизирован.
Напомним, что всего известно 11 случаев управляемых вынужденных посадок пассажирских авиалайнеров на воду. Случай на Гудзоне — четвертый, обошедшийся без жертв.
Похожий случай был и за много лет до этого в СССР. Тогда пассажирский лайнер Ту-124, на борту которого находился 51 человек, потерял шаровой болт при взлете в Таллине, в результате чего переднюю стойку шасси заклинило. Садиться в Таллине было нельзя, стоял густой туман и машину с неисправным шасси отправили в Ленинград — садиться «на брюхо» на грунтовой полосе в аэропорту «Пулково» (тогда «Шоссейная») в Ленинграде.
Диспетчерские службы дали разрешение срезать путь до аэродрома и лететь через центр города. Когда сменили курс, в кабине пилотов повисла тишина — отказал и второй двигатель. Самолет весом более сорока тонн стремительно снижался на знаменитый Исаакиевский собор.
Впрочем, дело не только в мастерстве капитана. Сам пилот позже признавал, как ему повезло, что на пути оказалась река, куда можно было приводниться. «Когда капитан Салленбергер приезжал в MIT, он сказал, что ситуация была бы намного более опасной, если бы она произошла в большинстве других аэропортов», — говорил РИА «Новости» эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Арнольд Барнетт.
Ученый также добавил, что в наши дни для самолетов наибольшую опасность представляют не птицы, а дроны, которые могут быть и снабжены взрывчаткой. «Птицы не сталкиваются с самолетами намеренно — ведь в результате они погибают. Но террористы и преступники могут направлять дроны в сторону самолетов», — отметил Барнетт.
65-летний Чесли Салленбергер, роль которого примерил Хэнкс, в свою очередь, решил попробовать себя в роли... Хэнкса. После выхода фильма пилот появился в телевизионном шоу Джимми Киммела и сделал ряд пародий на знаменитые роли актера — от Форреста Гампа до героев культовых фильмов «Зеленая миля», «Изгой», «Аполлон-13» и многих других.
Том Хэнкс, также участвовавший в шоу, просмотрев пародии, посмеялся: «Чесли Салленбергер, я так тебя уважал. Теперь у нас обоих есть темные пятна в карьере».
Кстати, по мотивам инцидента спустя несколько лет режиссер Клинт Иствуд снял фильм с Томом Хэнксом в главной роли, в основу которого легли мемуары Салленбергера. Оригинальное название фильма «Sully» — имя героя, которого еще долгие годы после аварийной посадки мучают кошмары.
Кроме того, пилот также является основателем компании Safety Reliability Methods, которая оказывает консультации по технике безопасности на авиатранспорте. «Салли», как окрестила своего героя американская пресса, также преподавал курс правил поведения в экстремальных ситуациях многим своим коллегам и помогал ученым из NASA работать над докладом об условиях возникновения ЧП в авиации.
Немного расскажем о главном герое этой истории. Пилот A-320 Чесли Салленбергер — выпускник Академии ВВС США и еще двух университетов. Он семь лет служил в американских военно-воздушных силах и летал на истребителях F-4. После этого Салленбергер также долгое время занимался изучением обстоятельств авиакатастроф, а также участвовал в нескольких расследованиях, проведенных Национальным советом по безопасности транспорта. На службу в авиакомпанию US Airways он перешел в 1980 году, а общий летный стаж Салленбергера составляет более 40 лет.
Отметим, что тот рейс для уцелевшего самолета все же стал последним. Позже он был выставлен на аукцион в США, устроителем которого выступила принадлежащая AIG страховая компания Chartis. Она разместила соответствующий лот на своем интернет-сайте. В результате аэробус был приобретен Музеем авиации «Каролинас» в Шарлотте (в этот город лайнер должен был прилететь десять лет назад), где по-прежнему является одним из самых популярных экспонатов.
Вылет из Нью-Йорка был назначен на 15:20 по местному времени и выполнялся на Airbus A320. Самолет был выпущен в 1999 году и регулярно проходил плановое обслуживание, поэтому никаких опасений не вызывал.
Рейс AWE 1549 по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл 15 января должен был стать для опытного пилота Чесли Салленбергера обычным рабочим днем. Вторым пилотом у Салленбергера в этот день был 49-летний Джеффри Скайлз, за плечами которого было 23 года работы в US Airways.
Добрый вечер дорогие читатели! Ровно десять лет назад, 15 января 2009 года, американскому пилоту с 30-летним стажем удалось отвести самолет с отказавшим двигателем от жилых кварталов города и посадить его прямо на реку Гудзон. На борту самолета находились 155 пассажиров — ни один из них не получил серьезных травм. Сегодня мы расскажем вам, как произошло «чудо на Гудзоне», вошедшее в историю мировой авиации.