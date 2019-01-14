Взрыв в Шахтах: четырех еще ищут

Спустя две недели после взрыва бытового газа в Магнитогорске, унесшего жизни 39 человек, Россию потрясла новая трагедия. Утром 14 января в городе Шахты Ростовской области по той же причине обрушилась часть многоэтажного дома.

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Взрыв произошел на последнем, девятом этаже дома №16 на улице Хабарова, построенном в 1993 году. Между девятым и восьмым этажом обрушились перекрытия, разрушены четыре квартиры. В оперативном штабе уточнили, что в этих квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Фоторепортаж: В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме __is_photorep_included12126793: 1

Местные жители вначале даже не поняли, что произошло. «Я с мужем и дочерью спала дома. Услышали хлопок и быстро вышли на улицу. Но поначалу решили, что это просто пожар, никак не могли подумать на взрыв», — рассказала «Газете.Ru» Екатерина Фролова, живущая с мужем и дочерью на восьмом этаже в том доме.

«Хлопок, как выстрел, а потом пошли звуки этих спецмашин», — рассказала одна из жительниц дома каналу «360».

Вначале она решила, «что продолжаются новогодние праздники».

«Был резкий хлопок, все содрогнулось, я на кровати подпрыгнул», — сообщил житель Шахт порталу 161.ru.

О первых минутах после взрыва рассказала еще одна местная жительница. «Я провожала мужа на работу, как вдруг услышала очень громкий хлопок, затряслись окна. Мы в испуге выскочили на балкон, но вокруг все было в порядке, а через минуту увидели, что из соседнего двора валит дым. Я накинула куртку на халат и побежала к этому дому», — рассказала шахтинка Анна kp.ru.

На месте она увидела сильное обрушение, разбросанные «метров на двадцать от здания» кирпичи и доски. На тот момент, по ее словам, экстренных служб еще не было, но когда она набрала «112», там сказали, что машины уже едут. Пожарные приехали через три минуты после скорой.

Спасатели почти сразу обнаружили тело одной погибшей, 31-летней Виктории Лариковой, жившей с мужем и двухлетней дочкой на последнем, девятом, этаже.

В соседней с ней квартире, как считают следователи, и находился эпицентр взрыва. То помещение занимала пожилая преподавательница местного колледжа. Женщину, а также семью из троих человек с восьмого этажа не могут найти под обломками до сих пор.

Эвакуированы 140 человек, медицинская помощь была оказана 15 жителям, в том числе троим детям. Одного из пострадавших при взрыве ребенка доставили в детскую областную больницу Ростова-на-Дону, он находится в удовлетворительном состоянии.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Приоритетной версией причин ЧП считается взрыв бытового газа, подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Проживающая рядом с пострадавшим домом шахтинка предположила, при каких обстоятельствах мог взорваться газ. «В наших домах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — приводит kp.ru слова жительницы соседней многоэтажки Натальи.

Екатерина Фролова, живущая на восьмом этаже, рассказала «Газете.Ru», что в квартирах до ЧП действительно было «очень холодно». «Но не вчера вечером и ночью. Было очень жарко, мы даже удивились», — сказала она.

Кроме того, в их квартире пять дней назад был отчетливый запах газа, но специалисты с осмотром не приходили.

Однако в управляющей и газоснабжающей компаниях все претензии жителей отвергают. Последний раз на утечку газа жильцы пострадавшего дома жаловались 10 декабря прошлого года, сообщил представитель газовой службы в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП. Проверка газовой системы в жилом доме, в котором сегодня произошел взрыв, была проведена в 2017 году. Кроме того, в апреле и мае 2018 года в здании провели техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Об этом говорится в заявлении ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону».

С мая 2018 года, когда в доме сменилась управляющая компания, поступила одна жалоба от жильцов, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер: «Было одно обращение по этому дому в начале отопительного периода в конце октября по отопительному режиму, температурный режим приведен в соответствие». Замруководителя управляющей компании «Рембыт» Андрей Передера, в свою очередь, сообщил, что диспетчерские службы не регистрировали жалоб на плохое отопление квартир в доме на улице Хабарова.

В свете трагедий в Шахтах и Магнитогорске премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении. Также он призвал проверить нормативные документы в этой сфере.

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере», — пояснил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, во всем городе в жилых домах могли быть самостоятельно установлены порядка 14 тыс. отопительных приборов. Он также назвал это «сложно проверяемой ситуацией».