Подожгли? Горит Киево-Печерская лавра. LIVE

- 337403 просмотра Друзья рассказали о последних днях погибшей актрисы Елены Майоровой
- 326539 просмотров Цекало рассказал о разводе с сестрой Веры Брежневой
- 273807 просмотров Более половины россиян выступают за отставку правительства
- 200099 просмотров Евгений Плющенко попал в больницу
- 171028 просмотров Почему российский бизнес потерял интерес к Эстонии
- 157723 просмотра Потеря отца и тяжелая травма: тайны помощника Тутберидзе
- 154256 просмотров Бравшая интервью у Путина телезвезда не хочет сдаваться
По сообщению госслужбы Украины по чрезвычайным происшествиям, пожар на территории Киево-Печерской лавры локализован. В результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, что Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Нижняя лавра принадлежит канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику.
Между тем, по словам архиепископа УПЦ Климента, пожар произошел на территории заповедника. «Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии. Здания монастыря не пострадали. Эвакуации не было», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».
Как сообщают местные власти, в горящем здании произошло частичное обрушение перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. Его площадь составила 50 кв. метров. Пожарные ликвидируют возгорание извне, так как вероятность повторного обрушения сохраняется. Тем временем, по данным спасателей, угрозы распространения огня на другие здания нет.
Тем временем очевидцы делятся в сети снимками с места ЧП. На них видно, что территория монастырского комплекса окутана густым дымом.
В пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что пылающее здание является памятником архитектуры. Ранее в нем располагался книжный склад, однако позднее здание переделали под иммунологическую лабораторию. Некоторое время двухэтажное сооружение было на реконструкции.
Как отметили в украинской экстренной службе, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Очевидцы в соцсетях сообщают, что к месту происшествия стягиваются пожарные бригады. К тушению пожара уже привлечены 11 единиц техники и более 40 спасателей.
На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание. Об этом заявили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений на втором этаже здания — затем огонь распространился на крышу. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.