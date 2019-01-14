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Подожгли? Горит Киево-Печерская лавра. LIVE

Пожар начался в Киево-Печерской лавре

На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание. Площадь возгорания составляет 200 кв. метров. По предварительным данным, пожар начался в одном из помещений на втором этаже, спустя некоторое время огонь дошел до крыши здания. Есть угроза обрушения перекрытия между первым и вторым этажами. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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20:50

По сообщению госслужбы Украины по чрезвычайным происшествиям, пожар на территории Киево-Печерской лавры локализован. В результате произошедшего никто не пострадал.

20:42

Напомним, что Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Нижняя лавра принадлежит канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику.

20:35

Между тем, по словам архиепископа УПЦ Климента, пожар произошел на территории заповедника. «Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии. Здания монастыря не пострадали. Эвакуации не было», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».

20:27

Как сообщают местные власти, в горящем здании произошло частичное обрушение перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением. Его площадь составила 50 кв. метров. Пожарные ликвидируют возгорание извне, так как вероятность повторного обрушения сохраняется. Тем временем, по данным спасателей, угрозы распространения огня на другие здания нет.

20:15

Тем временем очевидцы делятся в сети снимками с места ЧП. На них видно, что территория монастырского комплекса окутана густым дымом.

Лавра
nsn.fm
Ситуация на территории Киево-Печерской, где произошел пожар, 14 января 2019 года
20:07

В пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что пылающее здание является памятником архитектуры. Ранее в нем располагался книжный склад, однако позднее здание переделали под иммунологическую лабораторию. Некоторое время двухэтажное сооружение было на реконструкции.

20:01

Как отметили в украинской экстренной службе, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Очевидцы в соцсетях сообщают, что к месту происшествия стягиваются пожарные бригады. К тушению пожара уже привлечены 11 единиц техники и более 40 спасателей.

Киево-Печерская лавра
Мирослав Ротарь/РИА "Новости"
19:55

На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание. Об этом заявили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений на втором этаже здания — затем огонь распространился на крышу. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.