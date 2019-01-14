Не скорая помощь: учительница умерла от простуды

Следователи проверяют информацию СМИ о молодой женщине, которая скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом сообщается на сайте управления СК по краю.

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«На одном из официальных порталов в сети Интернет выявлена информация о смерти в городе Ставрополе 26-летней учительницы из-за несвоевременного прибытия скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально симптомы женщины напоминали обычное простудное заболевание. Через некоторое время ей стало значительно хуже, в связи с чем родственники приняли решение вызвать ей скорую помощь.

Тем не менее, оперативность, заложенную в название, служба помощи не подтвердила — медики приехали через 2-3 часа после вызова. К тому моменту им оставалось только констатировать смерть ставропольчанки.

В связи с произошедшим следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и дана уголовно-правовая оценка действиям работников скорой медицинской помощи. «По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

В краевом Минздраве причину смерти девушки отказываются связывать со слишком долгим прибытием медиков. Как заявили представители ведомства журналистам, врачи прибыли к пациентке спустя примерно 40 минут с момента поступления звонка. Кроме того, ей был оказан комплекс медицинских мероприятий в полном объеме, сообщает ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на краевой Минздрав.

Параллельно проводится доследственная проверка по факту смерти еще одного пациента, не получившего своевременную медицинскую помощь. Согласно данным, размещенным на сайте Министерства здравоохранения республики, 13 января в Дагестане от менингита скончался несовершеннолетний мальчик. Отмечается, что врачи не смогли поставить ему правильный диагноз с первого раза.

По данным Минздрава РД, после первоначального ухудшения состояния 13-летний школьник был доставлен в частную клинику «Панацея». Врачи учреждения поставили ребенку диагноз «геморрагический васкулит», для лечения которого его отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Только когда родители мальчика, тяжелое состояние которого не позволяло ему передвигаться самостоятельно, перевезли ребенка в другую клинику, врачи смогли распознать менингококковую инфекцию.

В связи с новым диагнозом мальчика в срочном порядке доставили в Республиканский центр инфекционных болезней, но время было уже упущено. Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу.

Сообщается, что главной целью медиков теперь является обеспечение безопасности всех, кто контактировал с зараженным мальчиком. «На данный момент Министерством здравоохранения РД проводится вакцинация и антибиотикопрофилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик», — сообщили представители ведомства.

Как отметили врачи, заболевание проходит в разных формах и протекает тяжело. В результате течения заболевания в тяжелой форме нередко возникают осложнения, в частности, поражение различных органов.

Тем временем врачи отказываются признавать свою вину. По словам главврача клиники «Панацея», диагноз «геморрагический васкулит», из-за которого якобы было упущено время на лечение ребенка, в его клинике никто не озвучивал.

«Наоборот, докторами клиники было рекомендовано обратиться в срочном порядке в инфекционную больницу. Претензий родственников мальчика к действиям персонала клиники «Панацея» нет», — заявил врач изданию «Кавказ пост». Он добавил, что родственники ребенка и сами являются докторами: его мама работает терапевтом, а бабушка — педиатром.

Как отметили в Следственном комитете, врачам зачастую удается избежать уголовной ответственности за причинение вреда пациентам.

Об этом в понедельник, 14 января, заявила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Евгения Минаева.

«Мы привлекаем медицинских работников к ответственности по статье 238 Уголовного кодекса РФ, но зачастую в судах они переходят на более легкие статьи, такие как 109, 118, и ограничиваются прекращением уголовных дел за истечением сроков давности и отсутствием реального наказания», — заявила Минаева в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

Как отметила представитель СК, необходимо не только персонализировать ответственность врачей за причинение вреда здоровью пациентов, но и заставить их проходить регулярное повышение квалификации. Последнее, по ее словам, медики зачастую делают только формально.

«Необходима проверка дипломов. Потому что сейчас видим, что СМИ часто освещаются факты о приеме на работу недипломированных специалистов, специалистов с поддельными дипломами», — сказала она.