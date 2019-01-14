Умершая дважды: пенсионерка «ожила» в морге и затем скончалась

Приамурские прокуроры проверяют сообщения СМИ о смерти пенсионерки, которая очнулась в морге, а затем скончалась от переохлаждения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области. Силовики дадут оценку работе скорой помощи и полицейского, который принял решение направить женщину в морг.

Вечером 11 января жители села Васильевка Белогорского района распивали спиртные напитки. В застолье принимала участие и 63-летняя женщина. Под утро ее родственники заметили, что пенсионерка не дышит.

Они решили, что та умерла, и вызвали полицию. «Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков», — рассказал журналистам главврач Белогорской больницы Михаил Данилов.

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Тем временем, по сообщению издания «Амурская правда», родственники начали готовиться к похоронам. «Вызвали компанию, оказывающую ритуальные услуги», — пишет портал. В 09:40 по местному времени (03:40 по Москве) пожилую даму без сопроводительных документов доставили в морг.

Прикрепляя к прибывшему «трупу» номерную бирку, санитар заметил, что пенсионерка дышит. Сотрудник морга незамедлительно вызвал скорую помощь. В течение 40 минут медики пытались реанимировать жительницу Васильевки. Ее сердечная активность была слабой, поэтому было принято решение доставить женщину в Белогорскую больницу.

«В 10:00 (04:00 по Москве) пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти», — пояснил главный врач медучреждения Данилов. Он добавил, что усилия медиков оказались безуспешными, и спустя два часа пациентка скончалась. По его словам, предварительная причина смерти — переохлаждение и отравление.

В этот же день местные полицейские запустили служебную проверку. О проведении доследственных мероприятий также сообщили в СК по Амурской области. «В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг», — говорилось в сообщении ведомства.

Не так трагично завершилась история, которая произошла в Польше в сентябре прошлого года. Тогда местный житель населенного пункта Семяновице-Сленска заметил на улице мужчину, лежащего на земле без сознания. Он вызвал скорую помощь. Медики пытались спасти мужчину, но в итоге констатировали смерть в результате чрезмерного потребления алкоголя. Тело поляка доставили в морг.

Спустя некоторое время охранник морга услышал доносящиеся из холодильника шумы и стоны, и решил проверить, что происходит. Придя в морозильную камеру, он увидел вполне живого мужчину, который просил одеяло.

В морг приехали полицейские, они взяли показания показания у поляка и посоветовали ему остаться под наблюдением врачей. Тем не менее тот проигнорировал рекомендации силовиков, собрал свои вещи и ушел.

Мужчина вызвал такси и попросил водителя доставить его на вечеринку, откуда он ранее попал в морг. «Он заявил, что если остался в живых, то за это стоит выпить», — писали местные СМИ. Медика, который констатировал смерть местного жителя, допросили следователи. Его судьбу будет решать суд.

Счастливо закончилась еще одна похожая история, которая произошла в Польше в 2014 году. 6 ноября медики констатировали смерть 91-летней Янины Колькевич. Женщину доставили в морг, а спустя 11 часов она очнулась в холодильной камере, вызвав удивление у сотрудников учреждения, которые увидели двигающийся черный мешок. «Я составила свидетельство о смерти. Я шокирована, я не понимаю, что произошло: ее сердце не билось, она не дышала. Я была уверена, что она мертва», — поделилась в разговоре с журналистам врач Веслава Чиж.

Как рассказала позже племянница «воскресшей» пенсионерки, тетя не смогла вспомнить детали своего пребывания в морге. «Когда ее привезли домой, она пожаловалась на холод и попросила горячего чая», — пояснила родственница.