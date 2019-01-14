В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв: есть жертвы. ОНЛАЙН

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Тем временем СМИ сообщают о том, что на седьмом этаже пострадавшего дома пошла трещина. По данным открытых источников, здание было построено в 1993 году, в нем 72 квартиры.
Спасатели извлекли из-под завалов восьмого человека, сообщили в экстренных службах региона. Это женщина.
Губернатор также сообщил о результатах обследования найденного спасателями под завалами ребенка. «Угрозы его жизни нет», — подчеркнул глава региона.
Помощь пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана из регионального и городского бюджета, заявил Василий Голубев телеканалу Россия-24 (ВГТРК). Уточняется, что родственники погибшей получат миллион рублей.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения после взрыва газа в жилом доме, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Жителей пострадавшего многоэтажного дома временно разместят в близлежащей школе №23. Об этом сообщил заместитель главы города по соцазвитию Павел Стуров.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место происшествия, сообщили в его пресс-службе. Он слушает доклады всех оперативных служб.
К месту ЧП были направлены все службы экстренного реагирования. В ликвидации последствий взрыва участвуют 116 человек и 35 единиц техники.
Из-под завалов достали двухлетнего ребенка с мамой. «С девятого этажа достали ребенка. Он живой», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что ребенку два года.
В результате взрыва пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы. В МЧС сообщили об эвакуации спасателями 140 жильцов дома.
На данный момент известно о семи спасенных жильцах. Одна женщина погибла. Ее тело обнаружили на девятом этаже. Под завалами сейчас могут находиться шесть человек. Также не исключено, что там находится еще один ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС.
Взрыв произошел на последнем, девятом этаже дома №16 на улице Хабарова. Между девятым и восьмым этажом обрушились перекрытия, разрушены четыре квартиры. В оперативном штабе уточнили, что в этих квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.
В жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Спасателям сообщили об этом в 06:18 мск. В результате пострадали восемь человек, пять из которых госпитализировали. Известно об одном погибшем.