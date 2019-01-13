Прерванный полет: ЧП в аэропорту Шереметьево

Боинг-737 чешской авиакомпании Smart Wings, направлявшийся в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в 14:16 в воскресенье, 13 января. Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет к тому моменту уже проехал 300 метров разбега перед взлетом.

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«Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник агентства. «Выкатился при выруливании на ВПП с рулежки. Пассажиров эвакуируют, борт будут вытаскивать тягачом», — рассказал источник РИА «Новости» в диспетчерских службах.

Службы аэропорта (пожарные, хендлинг, медики, сотрудники службы безопасности и другие) незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции, заявила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. Была проведена высадка, доставка в терминал и разоформление пассажиров и экипажа, а также разгрузка багажа. Самолет был отбуксирован на стоянку.

На борту воздушного судна рейса QS 1003 находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании, им предложено осуществить перелет по маршруту вечерним рейсом.

Пока проводилась операция, ВПП1 была временно закрыта. Из-за этого пришлось корректировать время вылета и прилета ряда самолетов. По данным сервиса «Яндекс. Расписания», на 18:30 в Шереметьеве было задержано 33 рейса. Полосу через некоторое время открыли вновь, однако представители аэропорта предупредили о возможных задержках в расписании и в дальнейшем.

В этот же день в России произошло еще несколько авиационных инцидентов. Так, рейс Москва — Уфа авиакомпании Nordwind Airlines дважды вынужденно садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

«Из-за сложных метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт «Кольцово» прибыл рейс N4-279 Москва — Уфа. Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06.47 (04.47 мск) и в 12.01 (10.01)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет со 143 пассажирами на борту должен был приземлиться в Уфе, но не смог, и приземлился в «Кольцово». «Потом людей снова посадили, поскольку (в Уфе) улучшилась ситуация (с погодными условиями), они снова полетели. Но опять не смогли приземлиться и вернулись», — говорится в сообщении.

13 января пассажирский лайнер, выполнявший рейс по маршруту Сургут-Махачкала, экстренно вернулся в аэропорт вылета, передает ТАСС со ссылкой на справочную службу воздушной гавани. «Самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам, среди пассажиров пострадавших нет», — рассказали в агентстве.

Как отмечается, повторный вылет самолета планируется осуществить до 09.00 по местному времени (07.00 мск), официальная задержка продлится до девяти часов.

Днем ранее летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя.

Инцидент произошел 12 января с рейсом N4-534 авиакомпании Nordwind. После взлета воздушное судно попросило разрешения на посадку в аэропорту вылета. Она произошла в 20.56 мск.

«Для доставки пассажиров в Москву авиакомпания направит резервный самолет, который прибудет в Крым около 3 часов ночи», — заявили в пресс-службе.

11 января аэропорт Волгограда закрыли из-за непогоды. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу аэропорта. По данным агентства, более 10 авиарейсов задерживаются из-за снега с дождем.

Неблагоприятные метеорологические условия в тот день привели к задержкам рейсов и в аэропортах московского узла. По данным «Яндекс. Расписания», были отменены и задержаны более 50 рейсов. Так, во Внуково был задержан вылет 15 рейсов и семь отменены, в Шереметьево задержаны 18 самолетов. Кроме того, в Домодедово по шесть рейсов было задержано и отменено. Из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию.

В тот же день самолет Ту-204 аварийно сел в Ульяновске из-за шасси. На борту воздушного судна находились шесть человек. Самолету пришлось вернуться в аэропорт взлета из-за технических проблем со стойкой шасси. Никто не пострадал.