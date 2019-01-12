Трое погибших, десятки раненых: что произошло в Париже

При взрыве в Париже погибли три человека. По данным парижской прокуратуры, сначала стало известно о гибели двух пожарных. Позже ТАСС со ссылкой на МИД Испании сообщил, что третьей погибшей стала испанка, которая в момент взрыва на улице Тревиз была в булочной.

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«К сожалению, пострадавшая испанка скончалась», — рассказали в испанском МИДе, где до этого отмечали, что в результате инцидента гражданка Испании получила тяжелые ранения.

В ведомстве уточнили, что пострадавшим в результате инцидента считается еще один гражданин Испании. Его состояние не уточняется.

По данным агентства «Укринформ», при взрыве также пострадал гражданин Украины. «Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения», — отметил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко. Мужчине оказали необходимую консульскую помощь.

Изначально министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, чье выступление транслировал телеканал BFM, сообщил о четырех погибших, в числе которых двое гражданских лиц. Позже эта информация не подтвердилась.

По данным парижской прокуратуры, при взрыве легкие ранения и травмы получили 37 человек. Как отмечает столичная префектура полиции, на данный момент в тяжелом состоянии находятся десять граждан. Кастанер, в свою очередь, сообщил, что один из них — пожарный.

Кастанер отметил, что опасности для жизни остальных пострадавших нет. Он обратил особое внимание на отвагу пожарных, которые «смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами здания». «При этом они очень сильно рисковали собственной жизнью», — подчеркнул министр.

Взрыв произошел примерно в девять часов утра в булочной на улице Рю де Тревиз. Сообщается, что это случилось сразу после прибытия туда пожарных, которых вызвали на тушение пожара. От взрыва в булочной пострадали четыре близлежащих улицы, во многих домах вылетели стекла. Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, взрыв в центре Парижа мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий. Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

«Парижские пожарные работают над тушением пожара в торговом помещении на улице Тревиз в девятом округе, начавшегося после сильного взрыва. Просим объезжать район возгорания и пропускать машины спасательных служб», — написали в твиттере префектуры полиции сразу после ЧП.

Как сообщают СМИ, пожарным в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание: из расположенной на цокольном этаже пекарни дым шел даже через полтора часа после взрыва.

Сразу после взрыва полиция эвакуировала жильцов квартир верхних этажей. В соцсетях сообщают, что парижане начали предлагать жильцам пострадавших от взрыва домов остановиться у них. Отели также готовы бесплатно предоставить временное жилье.

На место происшествия, помимо Кристофа Кастанера, прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и мэр Парижа Анн Идальго.

Для транспортировки раненых были задействованы несколько вертолетов службы гражданской безопасности, и примерно в 10:30 (12:30 мск) они приземлились на площади возле здания Оперы Гарнье в девятом округе Парижа.

По словам сотрудницы отеля Diva Opéra, который находится неподалеку от взорвавшейся булочной, взрыв был такой мощности, что в окружающих зданиях вылетели окна. «Наши посетители запаниковали — они подумали, что это теракт», — рассказала она изданию Parisien.

30-летний парижанин Зин, который живет в доме, где находилась булочная, рассказал изданию, что около девяти утра его разбудило то, что «дом заходил ходуном». «Я тут же вообразил себе авиакатастрофу или взрыв бомбы, я был уверен, что дома вокруг рухнули», — сказал он. Мужчина решил незамедлительно покинуть квартиру.

«Я схватил пальто, шарф и телефон — это все, что у меня было. Кстати, я видел, что огонь достигал третьего этажа здания», — вспомнил он.

Местный житель отметил, что очень хорошо знает хозяина булочной и довольно часто туда ходил. «Я не понимаю, как это могло произойти. Дела у булочной шли очень хорошо. Булочную отремонтировали два или три месяца назад», — подчеркнул он.

Мощный взрыв также разбудил и Даниэля де Спирт и его дочь Алис. Как они рассказали Le Monde, услышав громкий звук, они выбежали из дома и обнаружили, что их улица Бержер оцеплена. Другие люди так же, как и они, выбежали из своих жилищ. Спасатели запретили им возвращаться обратно. По их прогнозам, отправиться по домам жители правого берега Сены смогут только поздно вечером.