Мощный взрыв в Париже: есть погибшие. ОНЛАЙН

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В результате взрыва пострадали 20 человек. France 24 сообщает о том, что двое находятся в критическом состоянии, семеро тяжело ранены, а 11 человек получили легкие травмы.
И все же советуем не полагаться на пользователей соцсетей и посмотреть, что происходило в Париже этим утром, в нашем фоторепортаже.
Фоторепортаж: Взрыв в Париже: огнем охвачена булочная
Нормальный фоторепортаж с места событий «Газета.Ru» готовится опубликовать, но пользователи соцсетей уже демонстрируют нам ужасные последствия взрыва.
Инцидент произошел около 9 утра по местному времени.
Жильцов квартир верхних этажей эвакуировала полиция — кажется, огонь перекинулся на апартаменты, расположенные прямо над булочной.
Если и можно сказать что-то точно, так это то, что взрыв произошел в булочной на улице Рю де Траверз. Возможно, это был газ. Обрушений, можем заверить, нет, однако стекла окон окрестных домов повылетали, а уж в пострадавшей булочной — и подавно.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова «Газета.Ru» со своим онлайн-репортажем! На этот раз поводом встрепенуться для нас стал взрыв в центре Парижа. Пока что неизвестно ни о жертвах, ни о пострадавших, однако мы ждем новой информации в режиме онлайн.