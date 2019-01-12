Мощный взрыв в Париже: есть погибшие. ОНЛАЙН

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова «Газета.Ru» со своим онлайн-репортажем! На этот раз поводом встрепенуться для нас стал взрыв в центре Парижа. Пока что неизвестно ни о жертвах, ни о пострадавших, однако мы ждем новой информации в режиме онлайн.