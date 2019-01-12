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Мощный взрыв в Париже: есть погибшие. ОНЛАЙН

В Париже произошел мощный взрыв

В центре Парижа произошел мощный взрыв: огнем охвачена булочная на первом этаже здания по Рю де Тревиз. СМИ сообщают о пострадавших и погибших, но точных данных никто не дает. Высказываются предположения, что причиной инцидента стал взрыв газа. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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13:20

В результате взрыва пострадали 20 человек. France 24 сообщает о том, что двое находятся в критическом состоянии, семеро тяжело ранены, а 11 человек получили легкие травмы.

13:00

И все же советуем не полагаться на пользователей соцсетей и посмотреть, что происходило в Париже этим утром, в нашем фоторепортаже.

Фоторепортаж: Взрыв в Париже: огнем охвачена булочная

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12:40

Нормальный фоторепортаж с места событий «Газета.Ru» готовится опубликовать, но пользователи соцсетей уже демонстрируют нам ужасные последствия взрыва.

12:29

Инцидент произошел около 9 утра по местному времени.

12:19

Жильцов квартир верхних этажей эвакуировала полиция — кажется, огонь перекинулся на апартаменты, расположенные прямо над булочной.

12:17

Если и можно сказать что-то точно, так это то, что взрыв произошел в булочной на улице Рю де Траверз. Возможно, это был газ. Обрушений, можем заверить, нет, однако стекла окон окрестных домов повылетали, а уж в пострадавшей булочной — и подавно.

12:15

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова «Газета.Ru» со своим онлайн-репортажем! На этот раз поводом встрепенуться для нас стал взрыв в центре Парижа. Пока что неизвестно ни о жертвах, ни о пострадавших, однако мы ждем новой информации в режиме онлайн.