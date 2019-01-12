Сошел с рельсов: ЧП с поездом в Иркутской области

Технические специалисты ведут аварийно-восстановительные работы на участке Восточно-Сибирской железной дороги в Заларинском районе Иркутской области, где утром в воскресенье 12 января сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов.

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«По уточненной информации, на перегоне «Делюр-Тыреть» ВСЖД в Заларинском районе сошли с рельс 29 груженных углем вагонов. На место происшествия прибыл первый восстановительный поезд со станции «Зима», с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы. Со станций «Иркутск-Сортировочный» и «Нижнеудинск» в Заларинский район также следуют два восстановительных поезда.

Движение перекрыто в обоих направлениях. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна

в обоих направлениях», — говорится в сообщении регионального Управления МЧС.

Сообщение о происшествии на 4969 км ВСЖД поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 10 утра по местному времени (5 утра по Москве). Всего в составе перевозившего уголь поезда 67 вагонов.

В первый день нынешнего года на перегоне Храмцовская-Марамзино электрофицированного участка Каменск-Уральский — Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути.

Движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский – Екатеринбург было организовано измененным маршрутом через станцию Богданович.

В тот же день в результате аварии на железнодорожном мосту в Дании погибли шесть человек. Инцидент произошел из-за сильного торможения грузового состава на мосту. В пассажирский поезд, направлявшийся в Копенгаген, полетели предметы с грузового поезда.

В общей сложности в поезде находился 131 пассажир. Легкими травмами отделались восемь человек. Авария нарушила движение поездов по мосту, соединяющему острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Из-за непогоды спасателям первое время было трудно подобраться к месту аварии, передает ФАН.

В конце прошлого месяца в Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда. В результате схода поезда с рельсов пострадали два человека.

В середине прошедшего декабря

в столице Турции Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд: при катастрофе погибли девять человек, еще 43 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщала Al Jazeera со ссылкой на главу Анкары Васипа Сахина, крушение произошло в 8 км от центральной станции Анкары — в районе остановки под названием Марсандиз. Поезд врезался в локомотив двумя путеизмерительными вагонами.

Всего в поезде находились 206 человек. Среди раненых были пятеро ученых из университета Каратай. Представитель вуза принес соболезнования родным и близким погибших.

«06.30 Я сел в поезд до Коньи. Поезд двинулся, но не ускорялся. Потом произошел резкий рывок. Мы увидели, что поезд сошел с рельсов. Двери заклинило — мы не могли даже перейти в соседний вагон», — так один из выживших в аварии пассажиров описал момент катастрофы.

Вскоре в турецком Минтрансе проинформировали о причине крушения поезда. Согласно заявлению ведомства, на рельсах находился другой состав, которого там не должно было быть, передает НСН.

Позднее полиция задержала троих сотрудников «Государственных железных дорог Турции» в рамках расследования дела о сходе поезда. По имеющимся данным, в работе специалистов были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.

За две недели до этого Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области. Дело было возбуждено в соответствии со статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Инцидент произошел 30 ноября в 21:27 мск на участке Называевская — Ишим Свердловской железной дороги. Из-за нарушения габаритов соседнего пути и повреждения контактной сети с пути сошли 35 вагонов.

Пострадавших в результате случившегося не было. Причиной инцидента послужил дефект рельсов. На сошедших с рельсов грузовых платформах поезда находились самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».