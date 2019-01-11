Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен

Передаем за проезд

Росстат подвел итоги роста цен с 1 по 9 января 2019 года. По данным ведомства, за девять дней инфляция составила 0,5%, что сопоставимо с максимальным показателем за целый месяц, зафиксированным в предыдущие два года. Резкий рост цен, в основном, объясняется тем, что с 1 января налог на добавленную стоимость поднялся с 18 до 20%.

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Заметнее всего, отмечают в Росстате, подорожали свежие овощи: огурцы (на 8,4%), помидоры (6,1%), капуста (4,6%), лук, картофель и морковь (на 2,5–3%). Куриные яйца выросли в цене на 1,7%, яблоки — на 1,4%, пшено — на 1%.

Кроме того, подорожал проезд на общественном транспорте. Так, в Москве с нового года начали действовать новые тарифы, а, кроме того, изменилось само билетное меню. Например, горожане с 1 января обнаружили, что в кассах больше не продаются «промежуточные» по количеству проезда билеты «Единый» — теперь можно купить поездки лишь на 1, 2 и 60 поездок. Власти неожиданно отказались от тарифов, которые для многих москвичей были одними из самых привычных.

Лишились москвичи удобного для тех, кто пользуется наземным транспортом, тарифа ТАТ, которого хватало на 60 поездок: остался лишь временной тариф — на 30 дней. При этом билет на одну поездку теперь обходится в 45 руб. вместо 40.

«На ТАТ вообще отменили билеты, остальные теперь либо 1 поездка, либо 60, — подтверждает москвичка Алла, живущая в Басманном районе столицы. — Все варианты, которыми я пользовалась раньше, отменили вообще. А муж, возможно, купит единый безлимитный на год — он же каждые три дня на другой конец города ездит, а я, бывает, неделями в метро не бываю. Особенно летом, когда можно и на велосипеде доехать».

С начала года нельзя «растянуть» на несколько месяцев использование «Единого» билета с 60 поездками. Их срок действия сократится вдвое: с 90 дней до 45, а заплатить за проезд придется дороже. Цена поднимется на 135 рублей и составит 1900 рублей (старая цена — 1765 рублей).

«Летом я покупала «Единый» на 60 поездок — и его хватало на три месяца, — продолжает Алла. — А сейчас срок действия этих билетов сократили с 90 дней до 45, я за это время столько не накатаюсь. Если же брать «электронный кошелек», который дольше действует, то это окажется слишком дорого в пересчете на одну поездку».

Больше тратить на транспорт будут даже те, кто пользуется льготами на проезд — например, студенты. «Я учусь на «хорошо» и «отлично» в столичном университете. Моя стипендия составляет 1800 рублей, — рассказывает студент московского вуза Кирилл Топилин. — Из-за учебной нагрузки пойти на постоянную работу возможности нет, так что, зайдя в метро в новом году, я расстроился, узнав, что стоимость безлимитного проезда в метро по социальной карте увеличилась на 15 рублей — с 380 до 395 рублей. Конечно, не такой серьезный рост в цене, но осадок остается. Тем более, когда тебе приходится ежедневно экономить, чтобы хоть как-то разгрузить родителей».

С января также подорожал проезд в электричках в Москву и область. Так, в пределах Москвы стоимость проезда увеличилась на 2 рубля (до 36), в области в пределах одной зоны на рубль — до 23 руб. «Покупая билет на электричку в новом году, я обнаружил, что поездка из моей четвертой тарифной зоны в столицу стала дороже на 4 рубля, — рассказывает житель подмосковной Ивантеевки Ярослав В. – Теперь в месяц у меня вместо 4400 рублей будет уходить на одну только электричку — 4600, поскольку я работаю в Москве, и каждый день езжу в офис».

Такси по заказу прибыло

Говоря о транспорте, можно вспомнить и о ценах на бензин. При этом, как и со многими другими категориями товаров и услуг, цены выросли сильнее, чем отчитался Росстат. В первый же день торгов Аи-92 подорожал на 4%, Аи-95 — на 5,9%. По словам экспертов, рост цен связан с повышением НДС.

Сергей из Красноярска, который работает таксистом в Москве, ощутил изменения на собственном опыте.

«С нового года я заметил, что 92 бензин скакнул на один-два рубля, в зависимости от станции, — пожаловался он «Газете.Ru». —

Есть люди, которые, как я, приезжают из Сибири, Урала, вкладывают в какое-то дело 1-1,5 миллиона рублей — оборот пошел, и человек живет нормально. Однако обычным смертным сложно, любое повышение цен ощущается.

Правительство с ума сходит не по-детски. Если в Москве уже туго становится, что происходит в регионах?»

Сергей рассказал, что аренда автомобиля обходится как минимум в 1600 рублей. «На заправке ты минимум тысячу потратишь, — продолжил он. — С начала дня до 3-4 часов ночи ты откатываешь эту сумму, и только после этого времени идет заработок для себя. Получается поднять около 2 тысяч. 16 часов в день ездишь на износ. В такси печально, невыносимо».

От плиты до гайки

Те, кто на начало нового года откладывал покупки, крупные и не очень, в январе осознали, что делали это напрасно. Например, горько разочарованы поклонники продукции Apple. «Я давно жду, когда подешевеют наушники AirPods, — признается Ирина, студентка престижного московского вуза. — Но они все дорожают. Мне и раньше было жалко отдавать за них 11 тыс. рублей, но сейчас они, в среднем, стоят 15 тыс. Вот, продолжаю ждать, когда они все-таки подешевеют».

На некоторые товары цены выросли еще существеннее. «Варочная панель подорожала на 11 тысяч рублей с Нового года. И это я еще другие магазины не открывала», — жалуется в фейсбуке одна из пользовательниц.

Иногда продавцы правят цифры на ценниках безо всяких на то оснований. Особенно если товар — сущая мелочь.

«Зашел купить в рязанском автомагазине шайбы для регулировки схода-развала, — признается 35-летний Евгений. — Лежат на витрине, стоят 10 рублей. Но на кассе сказали: «После нового года переоценка, теперь 15 рублей, извините». Подорожали на 50%. Кстати, в соседнем магазине цена осталась прежней».

Едим дома

Разумеется, подорожали и продукты — о том, что это произойдет, эксперты говорили еще в конце прошлого года. Тогда высказывались прогнозы, что рост цен на продукты может обогнать инфляцию вдвое — и достигнуть уровня около 10%, об этом рассказал «Газете.Ru» доцент «Российской экономической школы» Олег Шибанов.

У экспертов есть и более пугающие ожидания, например, на 50% могут подорожать овощи и фрукты. Цены неизбежно пойдут вверх и постепенно будут расти в течение года, считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Уже в конце прошлого года россияне заметили, насколько подорожал такой, казалось бы, незамысловатый продукт, как яйца. Их в нашей стране традиционно едят много — что неудивительно, ведь это недорогой источник белков и жиров. «У нас дома яйца быстро уходят, я часто покупаю и поэтому цены хорошо знаю, — говорит Юрий, отец двоих детей. — Еще недавно десяток яиц можно было купить за 49 рублей. А сейчас дешевле, чем за 69, я найти не могу».

Новогодние сюрпризы не ждали в этом году только тех, кто умудрился на каникулы съездить туда, где жизнь еще дороже.

«У меня в плане денег сейчас немного сбитый прицел, — признается Александр Б. — Только вчера вернулся из Ниццы, зашел в супермаркет и поразился — колбаса по 149 рублей. Это же меньше двух евро! В магазинах Ниццы буквально ничего за такую цену не найдешь. Даже всякая мелочь — 3-4 евро. Я, конечно, понимаю, что сравнение некорректно: зарплаты другие, уровень жизни, качество продуктов. Курс валют, опять же, такой, что за каждую европейскую бумажку держишься, как за паспорт. Но да, если сравнивать с Ниццей, повышение цен незаметно».