Минус одно: в России продают яйца по девять штук

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных десяти. Соответствующее фото появилось в соцсети Pikabu. Девять яиц расфасованы в новой таре по три штуки в три ряда.

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Российские пользователи по-разному отнеслись к новшеству.

«И до яиц добрались!...», — с иронией написал пользователь твиттера Владимир Сибиль.

Некоторые россияне предположили, что таким образом производители пытаются скрыть подорожание продукта.

«Интересная методика сдерживания недовольства от повышения цен – не повышать цену, а понижать объем.

Многие могут не обратить внимания, что яиц теперь в коробках стало 9, а не 10. А на резкий рост цен внимание обратили бы все», — высказал свое мнение Антуан Эго.

«Не только яйца: хлеб меньшего веса по той же или более высокой цене, молоко по 0,9-0,8 литра, лекарства в половинной дозировке дороже, чем прежде полная», — подсчитывает пользователь с ником iljnix, который высказался в комментариях на сайте РИА «Новостей».

«Скоро на заправках цена на бензин будет выставляться за 0,9 литра», — пошутил пользователь alex69.

Также пользователи отметили, что с наступлением Нового года уменьшился объем упаковок, в которых продаются корма для животных, пиво, икра и шоколад. В среднем, они потеряли от 10% до 30% от первоначального веса, передает Ura.ru.

Некоторые россияне говорили о необходимости обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.

Другие комментаторы считают, что изменение количества яиц в упаковке связано лишь с удобствами расфасовки товара.

«И??? Яйца продаются и по 4, и по 6, и по 10, и по 20, и по 30 шт. Банальный маркетинг. Типа, не как у всех», — выразила свое мнение Елена Петрова.

«Да просто удобнее квадратная коробка в маркетинге. 3х3. Равно как и 4х4. Паковать легче, чем прямоугольную 2х5 или 2х8», — уверен Vadim Radchenko.

Еще в начале декабря СМИ сообщали о скором возможном подорожании яиц из-за желания торговых сетей как можно быстрее получить прибыль вследствие повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако управляющий партнер компании Agro and Food Communications, специализирующейся на потребительском рынке, Илья Березнюк считает, что на российском рынке иногда наблюдается переизбыток яиц, и по этой причине их приходится продавать по себестоимости или даже ниже. В интервью «Российской газете» рост цен на куриные яйца он назвал «сезонным предновогодним явлением».

Тем не менее по итогам декабря 2018 года куриные яйца стали самым быстро дорожающим продуктом. По данным Росстата, в 30 субъектах РФ они подорожали на 20% и более, в том числе в Удмуртской Республике — на 31%, Республике Марий Эл — на 29,5%, Орловской и Калининградской областях — на 28,3%.

Под конец прошлого года подорожали и другие продукты питания, причем цены на эту группу товаров выросли больше всего – в среднем, за декабрь на 1,7%, за год – на 4,7%.

Больше всего в декабре по сравнению с декабрем 2017 года подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,2%), мясо и птица (9,7%), куриные яйца (более 25,9%), сахарный песок (28,3%), плодоовощная продукция (4,9%), рыба и морепродукты (3,7%).

Значительно выросли цены на овощи: так, огурцы подорожали на 37,2%, помидоры — на 22,5%, белокочанная капуста — на 20%, картофель — на 9,9%, репчатый лук — на 9,5%. В то же время пшено выросло в цене всего на 4,6%, манная крупа — на 1,8%, мясо птицы, мороженая разделанная рыба, рыбное филе, мука — на 1,7%.

Экономический аналитик Сергей Барашков, говоря с Ura.Ru о подорожании продуктов питания, также предположил, что в скором времени цены на продукты в 2019 году вырастут. Сначала эта тенденция затронет скоропортящиеся продукты, а затем и продукты с большим сроком годности, считает он. По прогнозам эксперта, цены на молоко и хлеб вырастут приблизительно на 6%, на свинину и яйца — до 4%, на сахар — до 10-11%.

Профессор РЭУ Плеханова Геннадий Иванов при этом высказал мнение, что в торговых сетях рост цен в течение года будет плавным и составит в среднем 10-20%, а в несетевых магазинах — более резким, и достигнет 32%.