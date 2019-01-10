Продукты оставь дома: что запретят кушать школьникам

Список продуктов, которые можно есть в школьных столовых, будет уточнен. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Эта норма будет детализирована, то есть планируется

сформулировать требования, что можно приносить из дома: это продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся — например, фрукты, сухофрукты, орехи и так далее,

и каким образом должна быть организована работа в общеобразовательной организации в таком случае», — отметили в ведомстве.

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Ведомство разработало новые санитарные правила для российских школ и разместило документ для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе, в частности, содержится пункт «Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».

Многие представители родительской общественности в штыки восприняли возможный запрет на домашнюю еду. Требования Роспотребнадзора к организации питания в детских образовательных учреждениях не столько наводят порядок, сколько «ограничивают традиции». Об этом заявил РИА «Новости» секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев.

Гусев отметил, что под запрет могут попасть и традиционные детские праздники, утренники, школьные «огоньки» с пирогами, Масленица с домашними блинами, мамин день. «Может быть, все-таки установить более конкретный контроль и рекомендации», — предложил он.

Однако запрещать школьникам обедать домашней едой в ведомстве не намерены. «Речь идет о приготовлении в школе блюд или еды из каких-либо принесенных продуктов. Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей.

Безусловно, это право родителей — давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью. На эти случаи документ не распространяется», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом, как отметили в ведомстве, запрет на готовку из домашних продуктов не является новшеством. «В действующей на сегодняшний день редакции регламентированы возможные формы организации питания — основное и дополнительное, сформулированы по тексту требования к ним. В соответствии с нормами права, если иные формы организации не регламентированы, соответственно, они не являются допустимыми. Это уточнение и дано в новой редакции документа», — заявили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

Проект санитарных правил также устанавливает новые требования к приготовлению и хранению блюд. К примеру, вводится запрет на алюминиевые столовые приборы. В старой версии документа говорилось лишь о том, что предпочтение стоит отдавать ложкам и вилкам из нержавеющей стали. Зато по новым правилам разрешено использовать одноразовые тарелки.

«Впервые данный документ предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, определяет обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусматривает использование исключительно йодированной соли. Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровьесберегающей функции питания», — говорится в сообщении.

Кроме того, вся соль, которую используют в школах, обязана быть йодированной. Также внедряются продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями.

Что касается самих продуктов, то, к примеру, помидоры, огурцы, перцы, листовые овощи и зелень для салатов следует не только тщательно промыть, но и выдержать потом в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение десяти минут.

Прошлогодние овощи после 1 марта можно использовать только после термической обработки. Пропеченными или сваренными вкрутую должны быть и яйца, и творог (при этом толщина омлетов и запеканок не может превышать четырех см). А готовые бутерброды в буфете надо продавать, пока они еще свежие: то есть за час.

Под запрет попали пирожные и торты, кровяная и ливерная колбаса, заливные блюда (мясные и рыбные), форшмак из сельди, макароны по-флотски (с фаршем) и с рубленым яйцом, творог из непастеризованного молока, грибы, консервированные овощи и фрукты, паштеты, блинчики с мясом и с творогом, жареные во фритюре продукты. Нельзя давать детям квас, кумыс, газировку, горчицу, кетчуп, майонез. То же относится к жвачке и леденцам.