На мороз без обуви: за что уволили охранника школы

Ученик четвертого класса алтайской школы ушел домой по морозу в летней обуви из-за охранника образовательного учреждения. Об этом сообщает официальный сайт республиканской прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года.

После уроков мальчик обратился к охраннику школы с просьбой открыть кабинет, в котором он оставил зимнюю обувь.

Однако тот, по оставшимся неясными причинам, отказался это сделать.

«Охранник проигнорировал просьбу ребенка и не только не стал открывать кабинет, но и не сообщил о данной ситуации педагогам, при этом видя, что ребенок покидает школу в летней обуви при температуре воздуха -18 градусов», — говорится в сообщении.

После инцидента в прокуратуру с заявлением обратился возмущенный отец мальчика, по просьбе которого была проведена проверка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, по результатам рассмотрения представления прокурора охранник был незамедлительно уволен с занимаемой должности.

Между тем выгонять школьников на мороз вскоре может быть запрещено законодательно. По крайней мере, если речь идет о безбилетных пассажирах общественного транспорта. Соответствующий проект обсуждается в Минтрансе РФ.

Как заявил глава ведомства Евгений Дитрих, законопроект о запрете высаживать безбилетников на мороз был доработан после замечаний государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство. В частности, в документе предлагается «запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Отмечается, что кондукторам также составят специальные инструкции, которые будут регламентировать их действия в случае безбилетного проезда несовершеннолетних, причем без высадки детей из транспорта. С такой инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Считаю, что случаи, когда кондукторы высаживают детей, не имеющих при себе денежных средств на приобретение билета или необходимых соответствующих документов, из общественного транспорта, недопустимы, так как эта ситуация может представлять опасность для жизни и здоровья ребенка, особенно сейчас, в холодное время года», — подчеркнула Кузнецова. Тем не менее, это не освободит родителей ребенка от компенсации стоимости проезда ребенка и оплаты административного штрафа.

В своем письме Евгений Дитрих привел ряд громких примеров, когда детей высаживали из общественного транспорта, оставляя при этом в опасной ситуации. Так, в сентябре 2018 года кондуктор одного из автобусов в Новосибирске высадил ребенка, которому не хватало денег на проезд. При этом до дома ребенку нужно было идти пять километров по оживленной трассе.

Свидетелем ситуации стал руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, который не смог проехать мимо ребенка, плакавшего на остановке.

«По мальчику видно, что он не попрошайка, не занимается этим профессионально. Он был одет в камуфляж, берет, наверное, с тренировки ехал или из кадетского училища.

Было понятно, что для него это экстраординарная ситуация», — сказал Антонов изданию «Ваш город».

Еще более неприятная ситуация произошла в ноябре 2017 года в Екатеринбурге, где кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса, хотя тот предъявил проездной билет. Как сообщала пресс-служба городской прокуратуры, школьник, инвалид I группы, сел в маршрутный автобус и оплатил проезд через валидатор. Однако затем к нему подошел кондуктор и потребовал снова купить билет. Когда ребенок показал проездной и отказался платить еще раз, его попросили покинуть машину.

В том же 2017 на безбилетном проезде попалась еще одна школьница, правда, ее не просто высадили из транспортного средства. Как позже рассказала старшая сестра 13-летней девочки в соцсетях,

школьница потеряла деньги и не могла оплатить проезд. В результате ее отвезли до конечной остановки и заставили мыть полы в педагогических целях.

Позже у инцидента нашелся свидетель — Тимур Азаров — который ехал в том же автобусе с женой и видел, как плакала девочка. Азаровы предложили кондуктору заплатить за проезд вместо нее, однако та отказалась со словами, что девочку ловят в автобусе без билета уже не в первый раз. По словам Азарова, женщина сказала, что девочку довезут до кольца, после чего отвезут на нужную ей остановку. Проверить это мужчина не смог — он вышел на несколько остановок раньше.

После случившегося прокуратура Северска начала доследственную проверку, однако за водителя уже вступились его коллеги. Как отметил его сменщик, Александр Вьюгов, мужчина мог просто пригрозить девочке. Кроме того, по словам водителя, детей-безбилетников стало действительно слишком много.

«Всякое в жизни бывает, и деньги можно потерять, но можно же по-хорошему предупредить. А тут выпрыгивают из автобуса на спор, жесты неприличные показывают, а водители без зарплаты остаются», — рассказал Вьюгов Пятому каналу.