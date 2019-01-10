Даже президент не спас: скончался онкобольной мальчик

Минувшей ночью в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

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«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг [10 января], и он скончался», — сообщили в Минздраве.

Соболезнования родным и близким мальчика выразил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Это огромная потеря для вас, ваших родных и близких, для всех. <…> Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области», — процитировала слова губернатора пресс-служба правительства области.

У ребенка была диагностирована злокачественная опухоль симпатической нервной системы — нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии.

Изначально согласившиеся принять мальчика клиники в Испании и Германии в лечении семье отказали после того, как подробно ознакомились с информацией о состоянии здоровья ребенка.

Вылечить больного мальчика согласились только в одной из клиник Турции — цена лечения составляла $78 тыс., при этом врачи не давали никаких гарантий. Тем не менее, надежда была, поэтому в социальных сетях немедленно начался активный сбор средств.

Во время президентской пресс-конференции журналист из Владивостока попросил российского лидера Владимира Путина помочь трехлетнему мальчику. Путин обещал помочь тяжелобольному ребенку.

Однако уже после конференции в Минздраве Иркутской области сообщили, что сделать это попросту невозможно. Врачи констатировали, что заболевание мальчика более не поддавалось лечению — он был также признан нетранспортабельным.

«К сожалению, ребенок нетранспортабелен: это констатировал в том числе специалист центра медавиасервиса, который занимается транспортировкой таких пациентов за границу», — сказала тогда главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения региона Светлана Ованесян. Врач также сообщила, что для выздоровления и для жизни мальчика «констатирован неблагоприятный прогноз». «Ребенок сейчас находится на ежедневном мониторинге, контроле», — добавила Ованесян.

После окончательного заключения врачей родные трехлетнего мальчика смирились и больше не рассматривали варианты его транспортировки в иностранные клиники и учреждения.

«С 5 декабря 2018 года ребенок находится на паллиативной терапии в Черемховской городской больнице №1.

От лечения в Иркутском областном детском хосписе мама ребенка отказалась»,

— сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В последние дни ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился на сильных обезболивающих препаратах, ему регулярно переливали кровь. 3 января в черемховской больнице пациента также осмотрели заведующий хирургическим отделением и врач анастезиолог-реаниматолог Иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы. Врачи подтвердили правильность выбранной тактики лечения, и внесли дополнение в терапию в связи с прогрессирующим ухудшением состояния ребенка.

На прошлой неделе мальчика посетила и уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, которая выразила намерение оказать семье помощь в получении еще одной консультации в одной из федеральных клиник, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как сообщал ТАСС, мальчик находился под наблюдением медиков с мая 2017 года. За это время он дважды находился в федеральных центрах в Москве — в Российском онкологическом центре им. Н. Н. Блохина, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, а также в федеральном НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Ребенок также перенес два курса пробной терапии, после чего было констатировано прогрессирование заболевания.

Ранее также сообщалось, что врач-педиатр Черемховской городской больницы №1, лечащий врач онкобольного трехлетнего мальчика, подверглась нападению в субботу утром по пути на дежурство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья человека»), максимальная санкция которой подразумевает лишение свободы на срок до семи лет.

По словам потерпевшей, рано утром неизвестный напал на нее и похитил сумку и пакет, в которых находились сотовый телефон, личные вещи и кошелек с банковскими картами и денежными средствами, а затем скрылся. После нападения врач была госпитализирована в состоянии средней тяжести: у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины мягких тканей головы, шеи.

Подозреваемый был оперативно задержан и помещен в спецприемник, похищенное имущество возвращено владелице. Как уточнили в пресс-службе, нападение не было связано с профессиональной деятельностью врача.