Панихида и разбор завалов: как Магнитогорск переживает трагедию

В Магнитогорске специалистами при разборе завалов обрушившегося дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи, сообщает городская администрация. По вопросам и правилам их получения мэрия предложила обращаться в Ленинский межрайонный следственный отдел.

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Также во вторник 8 января в кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим при взрыве газа в доме — по прошествии девяти дней со смерти людей, передает ФАН.

«Каждый священнослужитель со всей Челябинской митрополии был на богослужении, мы совершили совместную молитву. Мы молились о погибших, а родственникам пожелали утешения», — рассказал один из священнослужителей.

Священник обратился к горожанам и попросил их возносить мольбу к Богу и молить о тех, кто находится в больнице. Он предложил построить рядом с местом взрыва храм-часовню в память о погибших.

Накануне спасенный из-под обломков обрушившегося дома 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что мальчик «активно реагирует, общается с мамой». Состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии значительно улучшилось, и сейчас вопрос стоит уже не о спасении его жизни, а о последствиях травм.

Младенца обнаружили под завалами обрушившегося в Магнитогорске подъезда 1 января.

Ребенок провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до – 27°C.

По словам спасателей, обнаруживших Ваню, его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы.

Двумя днями ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выплате компенсаций каждой семье, члены которой погибли или пострадали в результате обрушения дома в Магнитогорске.

«На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей», — говорится в записи.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, члены семей граждан, погибших при ЧП, получат по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Сообщается, что данная выплата является единовременной.

Соответствующие выплаты будут также произведены также тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью — такие люди получат по 400 тыс. рублей на человека, легкий вред — 200 тыс. рублей.

Финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей на человека будет также оказана в связи с утратой жильцами имущества первой необходимости. Единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, составит 10 тыс. рублей на человека.

Следственный комитет России уже завершил осмотр обломков жилого дома, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске.

На обломках рухнувшей части магнитогорской многоэтажки не найдено следов взрывчатых веществ или их компонентов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тем не менее, правоохранительные органы намерены отрабатывать «все версии произошедшего взрыва».

«Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сказала представитель ведомства.

Ранее СК отверг версию теракта, которую в интернете стали обсуждать после сообщений анонимных источников в СМИ. Сейчас приоритетной причиной трагедии является взрыв бытового газа.

По словам главы СКР Александра Бастрыкина, газовое оборудование в жилом доме не проверялось более шести месяцев.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. В тот же день спасательные службы приступили к разбору завалов и завершили спасательные работы 3 января, когда было обнаружено тело последнего погибшего.

Жертвами обрушения стали 39 человек, в том числе шестеро детей. Все погибшие уже опознаны родственниками. Еще шесть человек, в том числе двух детей, удалось спасти из-под завалов.