Глобальное похолодание: в Россию пришли аномальные морозы

Россию сковали аномальные морозы: МЧС предупредило, что в Центральной России, а также Нижнем и Среднем Поволжье ожидаются необычные для этих регионов холода, когда столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов.

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Аномально холодно в ближайшие дни будет в Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях. «В период с 07 по 11 января 2019 года, местами по области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более», — сообщает управление МЧС по Самарской области. Ночные температуры здесь будут достигать отметки -28 градусов, в то время как днем столбики термометров до 12 января будут опускаться до отметки -15 и даже -20 градусов.

И если жителям Сибири такие цифры не покажутся аномалией, то для Поволжья такие морозы не характерны: средняя температура в январе здесь составляет -10.

В соседней Ульяновской области погода тоже удивляет теплолюбивых жителей аномальными морозами: людям, привыкшим к том, что в среднем в январе здесь -10, столбики термометров демонстрируют, что на улицу лучше не выходить, особенно ночами, когда температура может опуститься до -21 и даже до -26, в то время как днем она составляет до -17.

Вокруг Самарской и Ульяновской областей пока теплее — здесь температура составляет около -13, но и сюда подступают морозы. «Минимальные температуры воздуха ночью и утром - 17, - 22 градусов, при прояснениях -23, - 28 градусов. Максимальные температуры воздуха днем -13, -18 градусов», — предупреждает МЧС по Татарстану, где средние январские значения составляют -10°.

Морозно и в Нижегородской области, где климатическая норма для этого времени года составляет -9. «Температура воздуха ночью до -15, -20 градусов, при прояснениях до -26 градусов, днем -10, -15 градусов. На дорогах накат и гололедица», — предупреждает нижегородское областное управление МЧС. Средняя температура января в регионе -9°.

В Пензенской области температура будет на пять-девять градусов ниже нормы: если в среднем в январе здесь не ниже -9, то в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до -13, -18 по ночам, а днем температура будет составлять -11, -16.

Мороз обещает сковать и Саратовскую область. «Температура ночью -18, -23 градусов, в пониженных местах -25, -27 градусов, днем -13, -18 градусов, местами в Левобережье -23 градусов», — сообщает управление МЧС по Саратовской области.

Регионы Центральной России также ожидает похолодание — температура будет опускаться до -21, -23 градусов. Жителям Брянской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской областей следует готовиться к тому, что днем столбики термометров будут держаться на отметке от -11 до -17 днем, по ночам опускаясь до -18 и даже до -23 градусов.

Этой зимой аномальные морозы уже наблюдались в Сибири, особенно в ее центральных и южных областях. Здесь уже в начале декабря морозы оказались необычайно сильными.

Так, в Иркутской области столбики термометров опускались до отметок -47 градусов, в Томской — до -42, во многих районах Красноярского края — до -45. 3 декабря в Туруханске был обновлен рекорд минимальной температуры воздуха, который теперь составляет -44,0, в то время как в 2012 году здесь было -43,9.

Аномальные морозы уже стали причиной обморожений, а иногда даже гибели людей. В начале декабря в Бурятии насмерть замерзла пожилая женщина. Тогда в министерстве социальной защиты населения Бурятии сообщили о начале служебного расследования в связи со смертью от переохлаждения пожилой женщины на пороге комплексного центра социального обслуживания «Доверие» в Улан-Удэ. Ночью она вышла на улицу покурить через запасный выход и не смогла вернуться обратно.

Тогда же, в начале декабря, троих человек доставили с обморожениями в Нижнекамскую центральную районную больницу. Одного из них вскоре выписали, а двое остались проходить лечение.

У одного мужчины диагностировано обморожение голени IV-й степени — врачи были вынуждены ампутировать ему пальцы ног. «Со слов мужчины он находился где-то в доме или бане и не сразу заметил, что получил обморожение. Когда же началось изменение цвета кожи ног, он вызвал скорую помощь», — сообщил телеканалу НТР 24 хирург НЦРМБ Артем Закиров. Врач отметил, что в случае обморожения очень важно вовремя оказать человеку медицинскую помощь, однако люди, как правило, не сразу распознают его признаки. «Первым признаком обморожения является побеление кожи. В теплом помещении может возникнуть боль и потеря чувствительности. Позже появляются волдыри», — объяснил хирург.

Тем временем, МЧС напоминает, что больше всего от мороза страдают пальцы рук и ног и кончик носа. Замерзшие конечности ни в коем случае нельзя согревать в горячей воде или растирать снегом. Это может привести к некрозу. Лучше всего — обернуть их в теплую материю и дать согреться.