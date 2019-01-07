Чудо в Рождество: младенец из Магнитогорска пришел в сознание

Врачи надеются полностью спасти ногу 10-месячному Ване, спасенному из-под завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 7 января. По ее словам, ребенок уже пришел в сознание, а за время лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии его состояние существенно улучшилось. Мальчик уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует и общается с мамой, рассказала глава ведомства.

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Сковроцова отметила, что ребенок начал глотать и у него появился голос, а значит, осложнений от длительного нахождения на искусственной вентиляции легких удалось избежать.

«У него есть голос, это очень важно. Он со вчерашнего дня уже подплакивает, это очень хороший признак.

Общий метаболизм стабилизировался, ножка стабильная, нет некротических областей, но процесс заживления будет очень долгим», — заявила министр, добавив, что «самое страшное позади».

Мама ребенка все еще находится в стрессовом состоянии, у нее сохраняются тревоги и страхи, но она радуется улучшению состояния сына.

«Сегодня вопрос стоит не о жизни мальчика, а о последствиях пережитой травмы», — подчеркнула Скворцова.

Врачи НИИ, в свою очередь, заверили, что в больнице есть все необходимое для дальнейшей реабилитации Вани. Как рассказал президент НИИ Леонид Рошаль, восстановление малыша займет не один месяц. При этом если раньше медики думали о том, будет ли ребенок жить, то сегодня врачи рассуждают, с какими последствиями Ваня будет восстанавливаться после полученных травм, в том числе что будет с его правой ногой, которая получила серьезное обморожение и перелом.

«В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок родителям, нам всем, россиянам, к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован, он сам не мог дышать, у него плохо работали почки, он не мог есть и много других проблем... Сегодня он реагирует на окружающих, он начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем еще достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он «встал на ноги» и поправился», — прокомментировал Рошаль.

Вероника Скворцова также объяснила, почему младенца после спасения срочно эвакуировали в Москву. В каждом регионе страны есть хорошо оснащенные реанимационные отделения, поэтому ребенка можно было лечить в Челябинске, Казани или других близлежащих городах, отметила она.

«Но, во-первых, нам очень повезло с бортом, это самый скоростной борт из невоенных, который есть в нашей стране, который перевез ребенка за 1 ч 50 мин. Если бы его транспортировали в Челябинск, было бы не намного быстрее.

Во-вторых, вся страна молилась за этого мальчика, это действительно было новогоднее чудо, что его удалось спасти.

Хотелось всей душой нам сделать максимум, что мы можем сделать, и этот центр, в котором мы находимся — лучший в стране»,— сказала Скворцова журналистам.

Младенца обнаружили под завалами обрушившегося в Магнитогорске подъезда 1 января. Ребенок провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до – 27°C. По словам спасателей, обнаруживших Ваню, его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы.

Семья Вани также спаслась: мама вместе с старшим трехлетним сыном смогла самостоятельно выбраться из-под завалов после обрушения, а отец в ночь трагедии находился на работе. По его словам, в тот день его попросили подменить коллегу.

Обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома произошло рано утром 31 декабря в результате взрыва бытового газа. В первые часы после ЧП были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и Челябинска. В региональном минздраве сообщали, что их состояние оценивается как стабильное.

В результате трагедии 39 человек погибли, все тела были извлечены из-под завалов.