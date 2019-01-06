Суды-2019: чья судьба решится в этом году

Дело Кирилла Серебренникова

Осенью прошлого года Мещанский суд Москвы начал рассматривать так называемое «театральное» дело. Сотрудники «Седьмой студии» подозреваются в хищении 133 млн рублей, выделенных государством на реализацию проекта «Платформа» с 2011 по 2014 год. Он занимался популяризацией современного искусства. По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, глава РАМТ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее гендиректор Юрий Итин, а также бывший бухгалтер организации Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова.

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Дела в отношении двух последних выделены в отдельное производство — Масляева признала свою вину и заключила сделку со следствием, а Воронова покинула Россию и была объявлена в международный розыск. Обвинение было построено именно на показаниях Масляевой.

В фабуле обвинения говорится, что Серебренников создал преступную группу из числа сотрудников «Седьмой студии», которые передавали в Минкульт документы с завышенной стоимостью работ.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде, 2017 год

Следователи считают, что деньги, выделенные государством, выводились через фирмы-однодневки, а затем обналичивались. Софья Апфельбаум, которая в то время возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры, якобы была в сговоре с Серебренниковым и согласовывала поступавшую в ведомство фиктивную документацию.

Тем не менее, защитники обвиняемых утверждают, что на деле объем неучтенных расходов организации не превышает 43 млн рублей. При этом все деньги были потрачены на театральные постановки.

Суд уже допросил Серебренникова, Малобродского и Апфельбаум. Процесс остановился на изучении материалов следствия. За месяц удалось огласить 70 томов уголовного дела. После к представлению своих доказательств приступят адвокаты — они планируют допросить около 400 свидетелей. Заседание по «театральному» делу возобновится в 11:00 14 января.

^^^От встреч в «Макдоналдсе» к свержению Конституции^^

В марте 2018 года в Москве прошли обыски у десяти участников организации «Новое величие», которым затем предъявили обвинения по статье 282.1 УК «Организация экстремистского сообщества» и поместили их под стражу. По данным следователей, активисты хотели свергнуть Конституции России, а также организовывать народные восстания и революционные действия. Свои взгляды члены движения продвигали через мессенджеры и соцсети.

Тем не менее, адвокаты обвиняемых уверены: никакой организации бы не было без вмешательства силовиков. По словам самих фигурантов, еще в 2017 году в чат «Нового величия» попал некий Руслан Д., который стал активно продвигать противозаконные предложения.

«Он заинтересовался, решил закинуть удочку и предложил участникам чата встретиться лично. Так они несколько раз виделись в «Макдональдсе». После сотрудник мужчина предложил им снять офис, ведь в кафе уже неинтересно. Причем собирал он с них по 500 рублей на аренду помещения. Ну это ведь смешно — все мы знаем, сколько стоит снять помещение в Москве», — рассказывала «Газете.Ru» координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Анна Павликова в Дорогомиловском суде города Москвы, 16 августа 2018 года

На том, что «Новое величие» не появилось бы без постороннего участия, настаивают и родители обвиняемых. «Они встречались в «Макдоналдсе». Разговаривали. Ну как обычная молодежь встречается? Ничего в их разговорах не было такого ужасного. Да, впереди были выборы президента. Конечно, у них была такая позиция: «Мы за честные выборы». И, наверное, я предполагаю, они обсуждали это», — сообщала мать одной из обвиняемых Юлия Павликова.

Широкой резонанс вызвал тот факт, что двум фигуранткам дела — Анне Павликовой и Марии Дубовик — по 17 и 19 лет. В СИЗО у них сильно ухудшилось здоровье. После бурных обсуждений и несогласованной акции «Марш матерей» девушек отпустили под домашний арест.

В декабре на встрече с Советом по правам человека президент Владимир Путин поручил проверить превышения силовиками полномочий при расследовании дела «Нового величия». Однако, комментируя его, он заявил: «Нам что с вами мало терактов где‑то там?»

Сестры-убийцы

27 июля 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали его дочери. Впоследствии силовики задержали их по подозрению в совершении преступления.

На допросе девушки полностью признали свою вину в убийстве отца. При этом младшая из сестер, согласно версии следствия, наносила ему удары ножом в область шеи. Средняя и старшая в это время били родственника по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, одна из сестер ударила Хачатуряна ножом в область сердца — после этого он скончался.

Яков Лысенко/«Газета.Ru» Ангелина Хачатурян в Басманном суде, 27 сентября 2018 года

Сестры во время беседы со следователем заявили, что отец долгие годы издевался над ними. Младшая в свою очередь рассказала, что после девятого класса он часто не пускал их в школу, заставляя вместо этого все время быть с ним и выполнять его приказы. Мать и бабушка девушек подтвердили эту информацию.

По словам сестер, они не могли сбежать из дома или подать на отца заявление в полицию, так как тот угрожал им расправой. Мать девочек подчеркивала, что Михаил Хачатурян якобы имел связи в правоохранительных органов — писать на него жалобы смысла не было.

Адвокаты сестер утверждают, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны потерпевшего.

Тем не менее, двоюродный брат девушек Арсен Хачатурян уверен, что преступление было совершено преднамеренно. «В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — сообщал он ФАН.

В конце декабря Басманный суд Москвы всем сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта. Расследование преступления продолжается.

Изнасилование в отделении полиции

В 2019 году суд будет решать судьбу трех высокопоставленных полицейских из Уфы — экс-главы отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, бывшего начальника этого отделения Эдуарда Матвеева и экс-главы ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева. Они подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которое, по ее словам, было совершено с 29 на 30 октября в здании полиции.

Девушка сообщила о произошедшем на следующий день. Она рассказала, что в день инцидента коллеги пригласили ее на банкет в служебный кабинет, где затем напоили и совершили действия сексуального характера. Адвокаты обвиняемых Галиева и Матвеева в свою очередь утверждают, что их подзащитные покинули отделение МВД около 22:00. При этом в показаниях потерпевшей говорится, что насиловать ее начали в промежутке между 22.40 и 00.30.

Вадим Брайдов/РИА «Новости» Начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Уфы Салават Галиев, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя, в Кировском районном суде, 2 ноября 2018 года

Юрист дознавательницы назвала эти доводы «мышиной возней». Она подчеркнула, что у нее нет претензий к следователям, так как расследование происходит в установленные законом сроки.

«Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению, то что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто «мышиная возня» по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — заявила адвокат РИА «Новости».

26 декабря экс-полицейским продлили меру пресечения до 28 февраля 2019 года. Тем временем, потерпевшая уже вернулась на службу в отделение полиции, однако там она столкнулась с непониманием со стороны коллег. «Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», — сообщал «МК» сотрудник отдела кадров ОМВД, в котором работает дознавательница.

Расследование уголовного дела продолжается. Дата рассмотрения по существу еще не назначена.

Секс-тренинг, который закончился тюрьмой

В феврале 2018 года белорусы Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка, были арестованы во время проведения нелегального секс-тренинга в одной из гостиниц Паттайи. В нем участвовали 43 россиянина, заплатившие за мероприятие по 20 тыс. бат — это около 39 тыс. рублей. По окончании тренинга участвующие должны были научиться доводить своих партнеров до оргазма.

Рыбку, Лесли и еще восьмерых организаторов мероприятия поместили в тайский изолятор иммиграционной полиции. Суд оправдал их в деле о нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности, однако возбудил против них дело о создании преступного сообщества, предоставляющего услуги сексуального характера.

Gemunu Amarasinghe/AP Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) после ареста в Паттайе, Таиланд, 28 февраля 2018 года

Если суд подтвердит вину белорусов, им грозит до десяти лет тюремного заключения.

На данный момент фигуранты дела находятся тюрьме Паттайи. Туда они попали 13 апреля после почти двух месяцев, проведенных в изоляторе. До этого правоохранители аннулировали все их визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране. Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по уголовному делу.

В ноябре в Паттайи состоялось слушание, на котором суд определил порядок допроса свидетелей обвинения и защиты на следующих заседаниях. Рассмотрение дела Рыбки и Лесли по существу начнется 15 января 2019 года.

Приключения Кокорина и Мамаева

Утром 8 октября российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили в центре Москвы две потасовки — избили чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а затем напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Обе драки попали на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как Кокорин берет стул, приближается к посетителю в костюме, сидящему в углу заведения, и сильно бьет его стулом по голове. В потасовке также приняли участие брат Кокорина Кирилл и приятель спортсменов Александр Протасовицкий.

РИА Новости Александр Кокорин и Павел Мамаев

В отношении участников драки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», которая предусматривает до семи лет лишения свободы, а также по 115 УК РФ «Легкий вред здоровью», максимальный срок по которой — два года.

Изначально суд поместил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 декабря, мотивируя эту меру пресечения тем, что подозреваемые могут скрыться от правосудия либо каким-то образом повлиять на следствие. Однако затем было решено продлить им арест в «Бутырке» еще на два месяца.

Золотой полковник

Экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, работавшего в антикоррупционном главке МВД, арестовали в сентябре 2016 года. При обыске в квартире его сестры был обнаружен склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Полковника обвинили в трех эпизодах получения взятки, однако на меньшие суммы.

Евгений Одиноков/РИА «Новости» Полковник Дмитрий Захарченко в Пресненском суде города Москвы, 10 сентября 2016 года

По данным СК, бывший правоохранитель получил взятку от владельца сети элитных ресторанов La Maree размером 800 тыс. долларов, а также 50% скидочную карту заведения, которая позволила Захарченко сэкономить на роскошных ужинах 3,5 млн рублей. За это экс-полковник обещал ресторатору покровительство.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры к Дмитрию Захарченко и конфисковал его имущество в доход государства. В него входили 11 квартир, 16 машино-мест, два автомобиля Mercedes-Benz и столько же Porsсhe Cayenne. На государственный счет также поступили изъятые силовиками наличные в разной валюте на сумму более девяти миллиардов рублей. Кроме того, был изъят полукилограммовый золотой слиток.