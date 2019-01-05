«Спровоцировали лавину»: в Сочи погибли два лыжника

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин. Отмечается, что, катаясь на закрытой трассе на высоте 2300 метров, трое лыжников ушли на территорию, закрытую для катания, что спровоцировало сход лавины, сообщает ФАН.

По информации пресс-службы курорта «Горки город», после схода лавины двое лыжников оказались под снегом. Их товарищ, которому чудом удалось уцелеть, вызвал спасателей. Мужчин извлекли с глубины 1-2 метра без сознания, после чего спасатели около часа боролись за их жизни. Однако спасти лыжников не удалось.

Позже оперативникам удалось установить личности погибших. Как сообщает портал «Кубанские новости», на данный момент Следственный отдел по Адлерском району Сочи проводит доследственную проверку по факту гибели двух жителей Москвы 1983 года рождения. Следователями были назначены судебно-медицинские экспертизы, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в Сочи было объявлено экстренное предупреждение о возможном сходе лавины, которое будет действовать до понедельника. Мэрия города Сочи отправила жителям сообщение о том, что погода резко испортится. В частности, в период с 3 по 6 декабря в регионе ожидается ветер с порывами до 20−25 м/с и сильные дожди. В эти дни также существует вероятность схода лавин в горах.

Власти попросили все местное население соблюдать правила безопасности. Если произойдет экстренная ситуация, гражданам следует немедленно звонить в «112». Спасатели рекомендуют не выходить в горы во время снегопада и непогоды. В случае, если вы все же оказались в горах, специалисты советуют наблюдать за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.

Об опасности схода лавин предупредили жителей и власти Крыма. Как отмечается, предупреждение касается погодной ситуации в ближайшие три дня. «Во второй половине суток 4 января, в течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин», — говорится в сообщении.

В качестве мер безопасности для всего транспорта была также перекрыта автодорога через гору Ай-Петри в Крыму. «Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и города Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта запрещающими знаками», — говорится в сообщении МЧС по Крыму.

Отмечается, что накануне в результате схода снега на плато Ай-Петри оказались заблокированы около 300 человек и 100 машин. Чтобы оказать помощь попавшим в ловушку людям, спасатели более 12 часов проводили работы для очистки трассы. Позже все заблокированные смогли покинуть плато, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что в конце декабря 2018 года лавина унесла жизни еще двух человек – на этот раз в Хабаровском крае, сообщает НСН. Еще восемь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данным местных властей, причиной трагедии могло стать резкое повышение температуры, которая за одни сутки увеличилась на 10 градусов. В связи с этим в Николаевском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации.

На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия, расположенного в поселке Многовершинный, сошли три лавины. Две из них накрыли людей, а третья заблокировала дорогу.

Причем изначально под завалами оказался один человек – позже снегом завалило и спасателей, которые отправились на его поиски.

В МЧС сообщили, что всего под завалами оказались десять человек. Изначально спасатели нашли девять из них — один был мертв к моменту обнаружения, второй скончался в участковой больнице, а остальные семь были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Поиски еще одного заваленного снегом мужчины продолжались еще некоторое время – дело усложняло отсутствие снегоуборочной техники, которую невозможно было задействовать из-за глубины снега. Спасатели также не могли воспользоваться вертолетом из-за бушевавшего в Николаевском районе циклона. Снег сотрудникам МЧС приходилось откапывать вручную. Спустя несколько часов мужчина, оказавшийся заблокированным в бытовке снегом, был выведен на улицу.