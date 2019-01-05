Пиратский захват: судьба россиян пока не известна

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно — россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

«Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в релизе.

Инцидент начался с того, что на борт ворвались около 10 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием, и начали грабить экипаж, передает ФАН.

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«Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — пояснили в Росморречфлоте.

При этом посольство РФ пока не подтверждает российское гражданство похищенных, этот вопрос дипломаты выясняют.

Как сообщил ситуационно-кризисный центр МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине. При этом в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) обращений от судовладельца и экипажа пока не поступало. Сейчас MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

В июле 2017 года сообщалось, что российские военные моряки за 9 лет дежурств – начиная с 2008 года — задержали 80 пиратов. Корабли сопровождали грузы во всех известных точках нападения на гражданские суда. Среди них Сингапурский и Малаккский проливы, Южно-Китайское и Карибское моря, а также расположенный между Йеменом и Сомали Аденский залив, передает НСН.

Представители ВМФ России рассказали журналистам, что с 2008 года предотвратили 10 попыток захвата кораблей и сопроводили 152 каравана.

Российские моряки предполагают всплеск пиратской активности на этот раз в Индийском океане. Именно там сейчас наблюдается сокращение присутствия международных сил, которые обеспечивали безопасность судоходства в районе Африканского Рога.

Самыми известными являются группировки так называемых «сомалийских пиратов», захватывающих с целью выкупа морские суда у берегов Сомали. В качестве транспортных средств используют малотоннажные суда (катера, моторные лодки, рыболовецкие суда). Вооружены, как правило, автоматическим оружием и гранатометами. Эти банды зачастую неплохо организованы, но редко имеют качественную подготовку.

Для обеспечения безопасности судоходства в зоне действия пиратов выполняется боевое патрулирование силами стран-членов НАТО, ВМФ Индии, России и ряда других стран. Территориальные и находящиеся поблизости воды, около Сомали, также имеют статус присутствия военно-морских баз ряда стран и международных организаций, а также милитаризированных (военных, полицейских, гуманитарных) зон ответственности проверяющих, охраняющих или патрулирующих сторон.

В мае 2012 года сомалийские пираты в акватории Аравийского моря захватили греческий танкер «Смирни» (Smyrni) с грузом 135 тыс. тонн сырой нефти, идущий под флагом Либерии. Тогда европейцы впервые обстреляли пиратов на территории Сомали. Ракетный удар был нанесен с воздуха: в операции была задействована авиация, базирующаяся на кораблях ВМС европейских стран, патрулирующих Аденский залив.

Контр-адмирал Данкан Поттс, командующий объединенными европейскими силами в регионе, заявил, что обстрел был точечным: никто из местных жителей не пострадал. Среди европейцев потерь также не было.

Благодаря усилиям международной коалиции за год с мая 2012-го по май 2013 года сомалийским пиратам не удалось захватить ни одного судна. Также свою роль в схождении на нет пиратства у берегов Сомали сыграла операция созданного в Пунтленде спецотряда Пунтлендской морской полиции (Puntland Maritime Police Force), предназначенного для борьбы с пиратством, незаконной рыбной ловлей и загрязнением океана.

Силами этой полиции были уничтожены наземные базы сомалийских пиратов. После активизации Пунтлендской морской полиции пиратство переместилось на Галмудугское побережье. При этом, в 2017 году пиратами впервые за пять лет был захвачен нефтеналивной танкер.