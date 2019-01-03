«Ночь провел спокойно»: выжившему мальчику стало лучше

Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца, госпитализированного в Москве, немного улучшилось за прошедшую ночь, передает ФАН слова официального представителя Минздрава России Максима Радецкого.

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«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением», — приводит НСН слова Радецкого.

Он отметил «нормализацию лабораторных показателей». «Ночь ребенок провел спокойно», — добавил представитель Минздрава России.

В результате ЧП в Магнитогорске у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. В таком состоянии его эвакуировали в Москву.

В среду НИИ, где проходит лечение ребенок, посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она сообщила журналистам, что младенцу проводится интенсивная терапия, но в подобных ситуациях осложнения могут возникнуть и на третий-четвертый день после госпитализации. Согласно диагностическим исследованиям, у малыша отсутствуют повреждения мозга, уточнила министр.

«Многое сделано за прошедшую ночь (с 1 на 2 января — «Газета.Ru»), мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс», — отметила Скворцова.

Она выразила надежду, что ребенка восстановят без дефектов, но признала, что период восстановления будет длительным. Министр добавила, что врачи стараются не допустить развития гангрены пальцев и стопы правой ноги. Она также отметила, что в ночь с 1 на 2 января «нога стала розовая, исчезла синюшность». Мама малыша находится с ним, с ней работают психологи.

Спасение из-под завалов 10-месячного мальчика стало настоящим новогодним чудом. Он пролежал под обломками на 20-градусном морозе более суток, причем одет он был очень легко. В Москву его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря: в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса обрушились перекрытия. Следственный комитет (СК) РФ в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривает версию взрыва бытового газа. В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — возмутился Бастрыкин в эфире «Первого канала».

Тем временем цифры погибших при обрушении подъезда продолжают неуклонно расти. На данный момент уже известно о 38 погибших: 32 взрослых и шести детях. Из них опознаны 22 человека.

Похороны по погибшим пройдут в Магнитогорске до 7 января. «По похоронам: 4 января — шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Те, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей, а люди, здоровью которых был нанесен легкий вред, — 200 тыс. рублей. «Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение», — заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В то же время представитель МЧС по Челябинской области заявил ТАСС, что под завалами дома людей может быть больше, чем указано в списках. «Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчеркиваем, что работы будут идти до полного разбора завалов — того, что внизу», — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что при крупных трагедиях возможны неточности в списках, поэтому под завалами может находиться больше людей. «Пропавшими без вести остается четверо человек. Но исключать [что кто-то не учтен] нельзя», — отметил представитель МЧС.

Разбор завалов на данный момент продолжается, и ведется он с максимальной осторожностью.

«Процедура вся та же самая. Сначала заходят спасатели на развалины, смотрят участок работы. Дальше на этом участке работают манипуляторы механизированным способом, извлекают объемы конструкций, хватают, поднимают на грузовой автомобиль. В процессе показывают содержимое того, что они подняли. Опускается все это в кузов автомобиля. Обязательно в кузове находятся два-три спасателя. Они разгребают этот грунт и обязательно смотрят на предмет останков тел, на предмет каких-то деталей, которые могут пролить свет на причины», — сказал он журналистам.