Оранжевое море: химикаты плавают возле Нидерландов

Примерно 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна Zoe, сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

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По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с первого на второе января. Судно под панамским флагом попало в шторм неподалеку от немецкого острова Боркум. Из-за сильных волн корабль растерял часть перевозимого груза, передает ФАН. Большая часть контейнеров в настоящее время находится в воде, Как минимум 21 из них с игрушками, мебелью и автомобильными запчастями прибило к побережью голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.

По имеющейся на данный момент информации, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

По этой причине береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому. Там также попросили сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или экстренную службы спасения.

По словам мэра общины Терсхеллинга Берта Вассинка, очистка побережья от мусора займет несколько дней. «Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах», — отметил он.

MSC Zoe — один из крупнейших в мире контейнеровозов. Он является третьим сухогрузом из этой серии после MSC Oscar и Oliver. Zoe спустили на воду в 2015 году, его длина составляет примерно 400 м, ширина — почти 60 м. Максимальная скорость достигает 23 узла, экипаж — 22 человека. Предельная грузоподъемность Zoe — 199 тыс. т.

В конце декабря неблагоприятные погодные условия стали причиной еще одного морского инцидента. Российский сухогруз «Кузьма Минин» в 5:40 утра сел на мель у юго-западных берегов Великобритании в бухте Фалмут, расположенной в графстве Корнуолл, неподалеку от входа в одноименный порт. На борту судна не было груза, но находилась команда из 18 российских моряков, никто не пострадал. Судно не получило повреждений, утечки топлива не произошло.

«В качестве основной причины произошедшего наши британские собеседники указали на плохие погодные условия», — сообщили на сайте посольства России в Лондоне.

Координатор Федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов рассказал РБК, что судно по неизвестным причинам изменило свой маршрут и направилось к берегам Великобритании.

«Судно было не загружено. Оно шло в Испанию из Голландии. Почему-то у южного побережья Англии ушло ближе к одному из ее портов. Потом уже сообщила береговая охрана, что судно село на мель. На борту 18 человек экипажа — российские моряки <...> Они развернулись и пошли к Великобритании. Была плохая погода, сильный ветер и дождь», — уточнил он.

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан в разговоре с послом России в Лондоне Александром Яковенко пообещал, что британские власти сделают все для обеспечения безопасности моряков с сухогруза «Кузьма Минин», рассказали в российской дипломатической миссии.

«Посол поблагодарил заместителя министра за проявленную оперативность и добрую волю, — отметили в российском посольстве.

Вскоре «Кузьму Минина» сняли с мели у берегов Великобритании, следует из данных онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic. По данным ресурса, судно следовало со скоростью 3,7 узла в сопровождении катеров береговой охраны.

Информацию об окончании операции РБК подтвердили в пресс-службе Мурманского морского пароходства, владеющего судном. Операция по продлилась до 17.00 местного времени (20.00 мск).

«Операция по снятию теплохода «Кузьма Минин» с мели прошла успешно, угрозы жизни экипажа нет», — отметила глава пресс-службы пароходства Ирина Брянкина.

В российском посольстве в Лондоне отметили, что установили связь капитана «Кузьмы Минина» с британскими спасательными службами. «Посольство поблагодарило британскую сторону за оказание помощи судну и морякам», — сообщил РБК представитель дипмиссии.

Местные береговые службы проводили спасательную операцию в условиях плохой погоды и сильного ветра. Для помощи в проведении маневров на сухогруз с вертолета высадили сотрудника береговой охраны.