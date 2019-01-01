Кошмарный Новый год: Магнитогорск считает погибших

В Магнитогорске спасатели извлекли тело женщины из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома. Таким образом, количество погибших увеличилось до девяти, сообщил представитель пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области.

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Чуть ранее из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего. Оно было обнаружено еще утром во вторник, однако официально констатировать смерть можно только после извлечения. В течение долгого времени спасатели не могли подобраться к обнаруженным телами и постепенно разбирали завалы. Сотрудники МЧС с обратной стороны дома срезали конструкции, нависавшие над местом спасательной операции, и устраняли опасность обрушения еще одного подъезда многоэтажки.

Между тем в Магнитогорск прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он провел осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Взрыв газа в подъезде в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин, в зоне обрушения проживали 120 человек, из них 111 прописаны, еще девять снимали квартиры.

По последним данным, погибли девять человек, пятеро находятся в больницах, судьба более чем 30 человек до сих пор остается неизвестной.

В день ЧП в Магнитогорск прилетал президент РФ Владимир Путин, который на месте провел заседание штаба ЧС и проверил ход работ по ликвидации последствий трагедии.

Днем 1 января под завалами спасатели обнаружили живого 10-месячного мальчика, который пролежал под плитами около 35 часов.

Спасатель центра «Лидер» Петр Гриценко, который вытащил ребенка из-под завалов, рассказал, что спасенный мальчик находился почти в идеальном положении, чтобы продержаться так долго на морозе.

Сначала один из участников операции услышал детский плач, после чего спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска — удочку с видеокамерой — чтобы обследовать все полости и найти ребенка.

«Не нашли, но звук был отчетливый. После этого вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что там находится живой человек. Начали разбирать», — рассказал руководитель операции.

Спустя несколько часов сотрудники МЧС смогли достать мальчика.

«Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», — рассказал Гриценко. По его словам, ребенка спасло то, что он был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет — в кофточку и памперс. Он рассказал, что под ребенком было флисовое одеяло, отгораживающее от холода плиты. Голова была зажата элементами дверки шкафа, поэтому к малышу поступал воздух.

В Минздраве РФ сообщили, что мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него серьезные обморожения, а также закрытую черепно-мозговую травму.

После осмотра ребенка было принято решение эвакуировать его в Москву. Около 21.00 (мск) самолет вылетел в столицу. В полете ребенка также сопровождал глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. По словам уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, ребенка доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

СМИ также сообщили, что мама спасенного малыша приехала к нему в больницу. Ребенка зовут Иван Фокин. Как оказалось, его мама сумела выбраться из-под завала с трехлетним сыном, но не смогла найти младшего ребенка.

Отец младенца рассказал, что в момент обрушения дома находился на работе.

«Я был в тот день на работе, если бы был дома, то меня бы уже не было... Я вышел за другого человека в смену… Сегодня пришел на место, показал спасателям, где примерно искать [место, где находился младенец]. Надо было вчера это сделать, но не пустили вчера, была суматоха…» — сказал он журналистам.

В Магнитогорске, а также в Челябинской области отменено большинство праздничных мероприятий. Жители, несмотря на морозы, несут цветы и игрушки к жилому дому.