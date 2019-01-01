«Виновных накажем»: уволен директор парка Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора столичного парка Горького, после инцидента с деревянным мостом в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети »ВКонтакте».

Собянин отметил, что администрация парка «допустила серьезную недоработку».

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны», — заверил градоначальник.

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Кроме того, со своего поста также уволен заместитель директора по режиму и безопасности парка. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Собянин также рассказал о состоянии пострадавших, отметив, что никто не получил тяжелых травм. При этом он подчеркнул, что людям «основательно испортили праздник». Сейчас в столичных больницах все еще находятся 12 человек.

«Проведал пострадавших при обрушении моста в парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — отмечается в сообщении.

Также Собянин заявил, что «всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тыс. руб.».

В пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что директором парка Горького временно назначен руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев. До него главой ЦПКиО имени Горького являлась Марина Люльчук, занимавшая этот пост с октября 2016 года.

Инцидент произошел в ночь на 1 января, когда в парке сломались подпорки деревянного пешеходного моста через каток. В сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент. ЧП произошло сразу после наступления Нового года, во время звучания гимна России. К месту инцидента приехали «около десяти экипажей скорой помощи и несколько пожарных расчетов».

В МЧС сообщили, что в результате инцидента пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. В мэрии Москвы яснили, что причиной инцидента стала «техническая неисправность конструктивных элементов катка».

Как стало известно, каток вернется к работе в штатном режиме уже 2 января. На сайте парка Горького сообщается, что «поломка» моста затронула несколько квадратных метров, эта площадка была огорожена, на остальной территории празднование Нового года продолжилось.

«Ситуация в парке полностью под контролем, мы выясняем причины произошедшего и будем держать вас в курсе событий», — говорится в сообщении.

В первую ночь 2019 года в Москве проищошло несколько инцидентов, в результате которых могли пострадать люди.

Так, в одном из районов Москвы в многоквартирном доме загорелась жилплощадь. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Как стало известно, пожар произошел в ночь на вторник в районе Черемушек, после того как в квартире загорелись личные вещи и мебель. При тушении пожара были спасены восемь человек, включая двух детей.

Согласно данным, информации о жертвах и пострадавших в результате пожара в квартире пятиэтажки нет.

В сообщении столичного глава МЧС также говорится, что пожар, площадь которого составила четыре десятка квадратных метров, удалось полностью ликвидировать к шести часам утра.

В Центральном административном округе столицы произошла драка, в результате которой три человека получили травмы и были госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«31 декабря в 23:19 мск от граждан поступило сообщение о драке в общественных местах по двум адресам на улице Антонова-Овсеенко и ножевом ранении в 1-м Красногвардейском проезде. Установлено, что между неизвестными, количество которых устанавливается, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, переросший в драку», — сказали в ведомстве.

В результате потасовки с колото-резаными ранами были госпитализированы три человека: двое 1996-го и один 1987 года рождения. Два человека задержаны. Обстоятельства драки устанавливаются.