«Подарок на Новый год»: Курилы завалило селедкой

Огромное количество селедки оказалось выброшено морем на берег Итурупа, одного из островов Курильской гряды. Береговая линия была полностью покрыта рыбой, сообщает Deita.ru.
Издание опубликовало видео природной аномалии.
Автор записи радуется: «Рыбачим!», – и шутит, что выброшенная на сушу рыба это «настоящая рыбалка» и «подарок на Новый год».
Агентство Sakh.com отмечает что сельдь оказалась на берегу Итурупа из-за сильнейшего шторма. В районе термального источника «Ванночки» сельдь «выкидывало каждой волной». Местные жители собирали рыбу в огромные мешки, грузили на автомобили и, отвезя добычу, возвращались за очередными рыбинами. Очевидцы отмечают, что в последний раз нечто подобное происходило аж в 1980-х годах.
Добыча рыбы на Дальнем Востоке за 2018 год возросла на 11,5% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщило «Росрыболовство»: в регионе выловили 3,45 млн тонн рыбы. Удвоился объем вылова тихоокеанских лососей – до 676 тыс. тонн. Почти 500 тысяч тонн из этого улова были добыты на Камчатке.
По данным «Росрыболовства», на внутренний рынок страны было поставлено 128 тыс. тонн красной рыбы, на экспорт — 83 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что из-за самого богатого за последние 110 лет рыбного сезона на Дальнем Востоке возникли гигантские свалки непереработанной рыбы. В социальных сетях с августа выкладывают видео с гниющими свалками лососевых. Местные жители рассказывали, что рыбу выбрасывают прямо с икрой внутри.
Промышленная ловля рыбы – одна из основных статей бюджета Итурупа. При этом в рыбодобычу могут вложиться компании из Японии – Москва и Токио будут сотрудничать на Курилах в том числе и в рыболовной сфере, сообщил ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев от Сахалина в разговоре с НСН.
«Пока видится четыре направления: взаимодействие в сфере медицинских услуг и реабилитации, туризма, рыболовства и переработки рыбы, а также реализации новых бизнес-программ, о которых как раз идет речь в эти часы», — отметил сенатор.
На Курильские острова в июне 2017 года прибыла первая в истории бизнес-миссия из Японии, сообщало ранее ФАН. Делегация прибыла в Южно-Курильский район на судне «Этопирика». Всего в миссии 69 человек, представляющих частные компании, муниципальные и государственные учреждения Японии. Делегацию возглавлял спецсоветник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.
В составе делегации были представители частных компаний, государственных и муниципальных структур. Главной целью поездки японцев было выяснение возможностей для совместной экономической деятельности с Россией на Курилах.
«Основная задача — провести содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами», — сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.
При этом Япония предъявляет права на часть Курил – как минимум на остров Шикотан и группу островов Хабомаи. Напомним, 10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.
Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Кроме того, Абэ намерен подтвердить приверженность Японии положению Совместной декларации, что вышеупомянутые острова могут быть переданы Японии после заключения мирного договора.
Предложение главы японского правительства будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается. С середины 1950-х Москва и Токио ведут консультации, стремясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны, в которой СССР вместе с США разгромил Японскую империю.