Во избежание травм: в Москве ограничили продажу спиртного

В Москве в новогодние и рождественские праздники — с 30 декабря по 8 января — ограничат продажу крепких и слабоалкогольных напитков рядом с местами проведения массовых мероприятий и народных гуляний. Ограничения также затронут продажу напитков в стеклянной таре – в целях избежания травм и правонарушений, сообщает ФАН.

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В центре столицы между Манежной площадью и площадью Революции уже открылась большая ледяная горка. Ее длина составляет 100 метров, передает НСН.

«Прокатиться на горке сможет любой желающий абсолютно бесплатно. Кстати, и за прокат «ватрушек» также плату не взимают. Еще две ледяные горки — для малышей и детей постарше — появятся в Столешниковом переулке», — рассказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Также, по его словам, 13 пунктов по утилизации елок после новогодних праздников откроют в столице.

«В пункты приема с 9 января по 1 марта можно сдать ели, сосны и пихты. Главное, чтобы на новогодних деревьях не было мишуры. Все собранные ели пойдут на переработку. Отмечу, что программа по утилизации новогодних деревьев получила название «Елочный круговорот». Кстати, сейчас в Москве работает более двухсот елочных базаров», — пояснил депутат.

Что касается транспорта, то

с 31 декабря на 1 января в Москве будет работать метро и Московское центральное кольцо.

Также в новогоднюю ночь будут работать все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3 до 15 минут. В рождественскую ночь режим работы метрополитена и МЦК будет продлен до двух часов ночи.

Стоит напомнить, что в Москве на время новогодних праздников закроют участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро, сообщает пресс-служба метрополитена.

Из-за круглосуточных работ со 2 по 5 января будет закрыт отрезок «Курская» — «Щелковская», а с 6 по 8 января — отрезок «Партизанская» — «Щелковская». Также с 4 по 8 января будут закрыты «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Безопасность новогодних и рождественских праздников с 1 по 8 января 2019 года в России будут обеспечивать более 170 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии готовы к выполнению задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время новогодних мероприятий в стране», — говорится в сообщении ведомства.

В новогоднюю ночь в охране общественного порядка примут участие более 25 тысяч военнослужащих и сотрудников силовой службы. Более 20 тысяч росгвардейцев будут обеспечивать правопорядок во время празднования Рождества Христова.

Кроме того, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения народных гуляний, новогодних елок, рождественских богослужений и других праздничных мероприятий.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура воздуха не ниже минус 5 градусов, небольшой снег и несильный юго-западный ветер.

Также сообщается, что в Подмосковье ежесуточно будет дежурить более 400 операторов системы-112, об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В период выходных и праздничных дней количество вызовов в систему-112 возрастает. Для того, чтобы ни один вызов не остался без ответа, на территории Подмосковья ежесуточно будет дежурить более 400 операторов системы-112. В каждой смене будут работать переводчики, психологи и сурдопереводчики. Со всеми специалистами проведен дополнительный инструктаж», — заявил Пестов.

Сообщается, что жители и гости Московской области могут обратиться в систему-112 различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В Московской области этой зимой будут работать 29 катков, 41 лыжная трасса, 20 пунктов проката и 12 тюбинговых горок. Гостей будет встречать 21 зимнее кафе.

«Всего на зиму запланировано более 400 мероприятий: от зимней рыбалки, до фестивалей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.