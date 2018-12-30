Поймали попутчика: задержан подозреваемый в похищении женщины

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого 29-летняя директор двух точек быстрого питания Ирина Ахматова подвозила из Москвы в Тулу. Мужчина 1979 года рождения был задержан в городе Гороховец Владимирской области. На данный момент подозреваемого доставляют в Москву для проведения следственных действий.

Реклама

«Как было установлено, 23 декабря потерпевшая выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков, после чего на связь со своими близкими женщина больше не выходила», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В последний раз Ирина вышла на связь в 21:15 23 декабря.

По данным «МК», разговор продолжался около 15 минут, супруги обсудили планы на ближайшие дни — в основном говорили о Новом годе и дочери. Ирина ехала в Тулу, где у их девятилетней дочки в понедельник был утренник, девочка должна была участвовать в школьном спектакле. Женщина не могла пропустить это событие, также она сообщила мужу, что заберет попутчиков, найденных через мобильный сервис, в районе станции метро «Аннино»

Как рассказал правоохранителям Дмитрий, семья живет на два города. Он работает системным администратором, а жена с молодости занимается общепитом, руководит рестораном. Мужчина большую часть времени с дочерью и другими родственниками проживает в Туле, а Ирина периодически остается в Москве, где снимает комнату.

Со слов супруга пропавшей, никаких конфликтов, ссор в семье не было, угроз не поступало. Также он исключает неверность жены.

Спустя два часа после последнего звонка Ирина перестала поднимать трубку. Телефон стал опять доступен только на несколько минут следующим утром — он оказался в Ярославле.

27 декабря на парковке одного из торговых центров в Ярославле была обнаружена и машина, по всем ориентировкам подходящая под описание Audi Ирины. Корпус и салон оказались тщательно вымыты, личные вещи Ахматовой пропали. Однако некоторые СМИ сообщили, что следователи нашли регистрационные номера и мягкую игрушку, крепившуюся к лобовому стеклу, в багажнике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным в статье «Убийство».

В сервисе поиска попутчиков, которым воспользовалась Ирина, сообщили, что она подобрала попутчика на юге столицы, в районе метро «Аннино». При этом выяснилось, что подозреваемый в причастности к ее исчезновению использовал фальшивый аккаунт в сервисе.

Предполагаемый преступник, ранее, кстати, судимый за изнасилование и мошенничество, зарегистрировался под именем Сергей и поставил в профиле чужую фотографию. Человека, изображенного на ней, уже нашли и допросили следователи.

«У меня есть аккаунт на этом сервисе, но совершенно другой, — сообщил порталу 76.RU «Ярославль онлайн» житель Костромы Максим, чье фото оказалось в профиле подозреваемого попутчика. — Я не знаю, кто и зачем использовал мое фото таким образом. В этот день я не пользовался этим интернет-сервисом, и кто ехал с Ириной, я не знаю».

О местонахождении самой предпринимательницы до сих пор ничего не известно. По словам подруги семьи Ахматовых, Ирина и раньше часто брала попутчиков в дорогу, этим же сервисом пользуются все их общие знакомые и друзья.

«Мы надеемся, что Ирина просто потеряла память и сейчас пьет чай и ест блинчики у какой-нибудь бабушки. И когда-нибудь бабушка увидит репортаж по телевизору и сообщит нам о местонахождении Ирины. Я очень верю в нашу страну и в наших жителей», — сказала девушка порталу «Подмосковье сегодня».

При этом, по данным «МК», 28 декабря с мужем Ирины связался некий мужчина, заявивший, что она находится у него под действием наркотиков. Он потребовали выкуп в размере 100 тыс. рублей. Однако полиция считает, что это не похититель Ахматовой, а обычный мошенник, желающий нажиться на истории.