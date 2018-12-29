«Спрос повышенный»: как свиньи рушат российские семьи

Уже более 10 лет в российских семьях, наравне с кошками и собаками, стали появляться мини-пиги, а точнее — карликовые домашние свиньи. В преддверии года Желтой Земляной Свиньи в России вырос спрос на этих животных. По информации общественной организации «Клуб любителей хрюш», цены у заводчиков увеличились с 25 до 45 тыс. рублей.

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«Спрос повышенный, и связано это, разумеется, с наступлением года Свиньи. Но мы дарить хрюш никому не советуем. Мода на хрюш — особенно сейчас, перед годом Свиньи — привела к тому, что часто их дарят, покупают в надежде получить взрослую хрюшу размером с чашку, а потом отказываются», — рассказали агентству «Москва» в клубе.

Гарантии того, что мини-пиг останется карликовым, не существует. Спустя пару лет животное может увеличиться в несколько раз и внести большие неудобства в повседневную жизнь.

«Спрос на мини-пигов просто зашкаливает, все хотят сейчас на них заработать: устраивают шоу, покупают свиней для фотосессии, приобретают в виде подарка, но при этом забывают изучить полную информацию о них. Например, что мини-пиг может вырасти и набрать 100 кг, и он все равно останется мини-пигом. После Нового года будет просто ужас, так как их начнут выкидывать, перепродавать, отдавать бесплатно, в нашей группе уже есть отказники», — рассказали еще в одной организации, «Клубе любителей свиней».

Накануне Нового года на интернет-сервисах ежедневно появлялись десятки объявлений о сдаче мини-пигов в аренду — на фотосессии, корпоративы и детские мероприятия. Объявления публиковались по всей России — например, из Краснодара, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска. Буквально за несколько часов они набирали тысячи просмотров.

«Предлагаю мини-пигов в аренду. Милые хрюшки порадуют ваших детей и не оставят равнодушными взрослых. Работаем в новогоднюю ночь и все праздники. Стоимость 7000 рублей на 2 часа с доставкой и сотрудником», — говорится в одном из объявлений, опубликованном для москвичей. «Самый импозантный и оригинальный Дедушка Мороз — карликовый кабанчик Наполеон вместе со своей очаровательной подружкой — мини-пигом Жозефиной поздравят вас с Новым годом! Интерактивная шоу программа с шутками, юмором и весельем», — сообщается в еще одном московском объявлении.

Житель Санкт-Петербурга пишет, что у его мини-пига настоящий талант к позированию. Также он отмечает, что животное «с радостью скушает угощение из ладошки», и даже улыбнется в объектив.

«Фотозона на мероприятии 9000 рублей час. Крутое корпоративное поздравление и новогодняя реклама — хороший тон успешных компаний. А если в ней участвует такой очаровательный символ года, как я, то восторженные овации и миллионные YouTube-просмотры вам гарантированы!», — отмечается в объявлении.

В подмосковной Балашихе и вовсе предлагают целый цирк на выезд. «Профессиональные цирковые артисты с опытом поздравлений 5 лет. В программе: Дед Мороз, Снегурочка и дрессированные зверушки: мини-пиг, той-пудель, в иллюзии участвуют морская свинка и голубь. Выезд от 2500 рублей в зависимости от даты. При бронировании заказа до 20 декабря — скидка», — говорится в сообщении.

Тем не менее, в России есть и те, кто бережно относится к своим питомцам и не устраивает им ежедневные гастроли по корпоративам. У Елены Беляшевой из Екатеринбурга мини-пиг по имени Джульетта живет уже 11 лет. Как рассказала горожанка местному изданию «Наша газета», при покупке животного заводчик сообщил, что проживет оно не больше 5-6 лет. Долгожительство питомца Беляшева объясняет «диетой и благополучной жизнью».

«Мы не кормим ее объедками со стола, не даем мяса, кормим два раза в день, по часам овощами, кашами, молочными продуктами. Очень любит Джульетта тыкву и кабачки! Как-то угостили ее суши и роллами, так лопала с большим удовольствием. Дело в том, что у свинок нет чувства насыщения, сигнала о сытости. Сколько дашь — столько и съест, пока не лопнет», — пояснила она.

Если Беляшевой мини-пиг приносит только удовольствие, то семье Беликовых из Москвы пришлось натерпеться из-за необычного питомца. Как сообщает издание «МК», примерно шесть лет назад Александр Беликов купил своей возлюбленной карликовую свинку.

Фунтик — так назвали животное — поселился в обычной столичной квартире. Все было прекрасно до тех пор, пока свинья не начала быстро набирать в весе.

Когда мини-пиг достиг 50-килограммового размера, хозяин отнес его к зооспециалистам. Выяснилось, что Фунтик является вьетнамской вислобрюхой свиньей мясной породы.

Однако отдавать свина на убой Беликовы отказались. Теперь уже 150-килограммовый «мини-пиг» занимает огромный диван, на котором раньше спали супруги. Спустя несколько лет, не выдержав соседства с Фунтиком, супруга москвича ушла из дома. Беликов позднее переехал в Подмосковье и взял свинью с собой. Даже несмотря на удобства, которые приносит питомец, мужчина не собирается расставаться с ним: «Ни в коем случае! Буду его кормить до самой смерти!»

Мини-пиги давно сыскали любовь среди знаменитостей. К примеру, свинку американской певицы Майли Сайрус зовут Бубба Сью. Летом 2015 года звезда в обнимку со своим питомцем появилась на обложке журнала Paper Magazine. Однажды Бубба едва не стала причиной расставания Сайрус и ее тогдашнего бойфренда, а ныне мужа — актера Лиама Хэмсворта. «Она относится к свинье как к своему ребенку и это жутко бесит Лиама. Пока он обвиняет ее полушутя, утверждая, что поросенок откормлен лучше него», — рассказывал журналистам источник, близкий к паре.

Крохотная свинка весной этого года появилась и у певицы Арианы Гранде. Вместе со своим уже экс-бойфрендом Питом Дэвидсоном они завели мини-пига по имени Пигги Смолз. Певица регулярно выкладывает фотографии и видео с питомцем в своих инстаграм-сториз. У свиньи даже есть свой личный инстаграм-аккаунт — на него подписаны более 550 тыс. людей. Спустя некоторое время Дэвидсон даже набил мордочку и имя Пигги Смолз на своей руке.

Моду на карликовых свиней среди звезд завел актер Джордж Клуни. Он купил мини-пига по кличке Макс еще в конце 80-х годов. Питомец прожил в семье Клуни 16 лет и стал полноценным членом семьи для актера. По словам знаменитости, «отношения с Максом были самыми долгими в его жизни».

Ярой поклонницей карликовых свинок также является наследница гостиничного магната Пэрис Хилтон. В 2009 году она завела королевского мини-пига — это одна из самых маленьких пород. Ее взрослые представители весят не больше 15 кг. Поросенок был выведен на ферме, расположенной в штате Орегон. Хилтон поселила любимца в своем особняке в Лос-Анджелесе. Назвала она его незамысловато — просто Мисс Свинка. «Я так рада, что купила ее. Я выбрала себе самую симпатичную», — так звезда прокомментировала прибавление в своем семействе.

Отметим, что сам по себе «мини-пиг» не является породой. Это общее наименование для трех десятков пород маленьких свинок, которые весят от 10 до 20 кг. Идея заняться миниатюризацией свиней возникла в Европе в середине ХХ века. Западные медики решили выводить карликовых свинок для того, чтобы они становились донорами для трансплантации органов человеку. Ученые хотели снизить вес обыкновенной свиньи до веса человека. В 80-х в США поняли, что получившихся животных можно содержать и дома. Так в Америке и Европе началась мода на этого питомца. В России же карликовые свинки появились уже ближе к концу 90-х.

По неподтвержденным данным, первым человеком, который завел в России мини-пига, была дочка Эдиты Пьехи, артистка Илона Броневицкая. Однако ее питомец по кличке Пумба через несколько лет увеличился до 100-килограммового размера. Было решено построить для животного уютную конуру, которая располагалась при загородном доме. Средняя продолжительность жизни такого поросенка — 10–15 лет. Пумба же в каком-то роде поставил рекорд и успел пожить 16 лет.