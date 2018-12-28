«Грохот — я отлетаю»: теракт в Волгограде. ОНЛАЙН

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По указанию руководителя Оперативного штаба НАК к месту происшествия направили силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС.
«Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий», — указано в сообщении.
На данный момент известно примерно о 50 пострадавших. На месте происшествия работают 33 бригады скорой помощи, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай в эфире телеканала «Россия 24». Раненые доставлены в медицинские учреждения города, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту взрыва в Волгограде возбуждено уголовное дело по двум статьям: теракт и незаконный оборот оружия и боеприпасов, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Он отметил, что именно система безопасности помешала смертнице попасть в зал ожидания вокзала. Таким образом удалось избежать большего количества жертв, считает он. Мощность взрывного устройства, предположительно, составила не менее 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Национальный антитеррористический комитет уже уверен, что произошедшее — это именно теракт. Более того, там высказали предположение, что и его могла устроить террористка-смертница.
Тем временем число погибших неуклонно растет — их уже 10, сообщает МВД России. Ранеными признаны три человека.
На данный момент начинают появляться первые версии произошедшего. Основная — теракт. Но об этом пока говорят только в кулуарах правоохранительных органов: официальной информации еще нет. Отмечается, что на террористическую атаку указывает ряд косвенных признаков.
Очевидцы рассказывают о жутких картинах, которы они увидели после взрыва. «Грохот, взрыв, у нас дверь вышибает, я отлетаю с этой дверью и все, потом крики, наверх поднялись и увидели, что там весь вокзал разнесло, там люди пострадавшие и мертвые лежали, вообще кошмар», — рассказала РИА «Новости» уборщица вокзала, которая в момент взрыва находилась в подвале.
По предварительным данным, взрыв произошел перед рамкой металлоискателя, установленного на входе в здание вокзала. «Согласно предварительной информации, неустановленное взрывное устройство сработало в момент чьего-то прохода перед рамкой металлоискателя на входе в железнодорожный вокзал. В настоящее время в здании работают саперы-взрывотехники», — сообщили в правоохранительных органах региона.
Железнодорожный вокзал Волгоград 1 — это транспортный узел для многих южных регионов, место стыковки поездов пяти направлений: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Саратов и Астрахань. Ежедневно через вокзал проходят более 3,5 тысяч пассажиров.
Но вот настала и роковая минута 29 декабря. В здании железнодорожного вокзала Волгоград 1 прогремел мощнейший взрыв, мгновенно унесший жизни трех человек.
Национальный антитеррористический комитет признал, что причина взрыва — теракт. В салоне автобуса детонировало самодельное взрывное устройство. Замруководителя следственного управления СКР по Волгоградской области сообщил, что взрывчатку привела в действие террористка-смертница, гражданская жена одного из боевиков. Бомба была закреплена на ней, а позже под днищем автобуса нашли еще и гранату.
К этому моменту волгоградцы еще не успели оправиться от трагедии, произошедшей всего двумя месяцами ранее. 21 октября 2013 года в результате взрыва в автобусе погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. Автобус следовал рейсом «Государственный университет — кинотеатр «Юбилейный»». В 14:05 он стоял на остановке «Лесобаза», как вдруг произошел взрыв.
5 лет назад Волгоград, а с ним и вся Россия встречали Новый 2014 год в трауре — 29 и 30 декабря в городе произошли крупнейшие террористические атаки. Их жертвами стали 34 человека, более 60 пострадали. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий двух самых тяжелых предновогодних дней Волгограда.