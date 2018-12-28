Новый год на улице: гид по лучшим площадкам

Поймать новогоднее настроение до застолья, встретить полночь в самой гуще событий или же успеть на самые яркие концерты непосредственно после наступления 2019 году — когда бы вы ни решили выбраться на улицу в главную ночь года, выбор между площадками окажется сложным.

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Встретить Новый год в самом сердце столицы России — на Красной площади — такое хотя бы раз в жизни должен испытать каждый москвич или желающий стать оным. Приятный сюрприз: в этом году вход туда будет свободным, в отличие от прошлого, когда пройти на площадь могли только обладатели пригласительных на снимавшийся там праздничный концерт «Первого канала».

На этот раз вход будет открыт для всех, за исключением тех, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, или пытается пронести с собой пиротехнику, спиртное или, скажем, оружие.

Всех, кто хочет попасть на Красную площадь, ждет личный досмотр, кроме того, правоохранители могут ограничить проход на площадь, если там окажется в один момент слишком много людей. В общем, планируйте проход заранее.

На подходах будут установлены пять контрольно-пропускных пунктов с 30 рамками металлодетекторов, по 5-6 на каждом входе — примерно как во время Чемпионата мира. На площадь можно будет попасть со стороны Никольской улицы, Воскресенских ворот и Китайгородского проезда. Выходы с площади откроют в сторону улиц Ильинка, Васильевский спуск и Варварка. На площади будут работать точки с едой, безалкогольными напитками, а на соседних улицах также откроются бесплатные туалеты. В парке «Зарядье» они проработают до 20:00-22:00, в других местах — круглосуточно.

Доступ на площадь будет открыт с 10 часов утра 31 декабря 2018 года до 2 января 2019 года. Потом, после короткой уборки, туда снова будут пускать посетителей.

Совсем рядом с Красной площадью — на Варварке — расположится реконструкторский фестиваль «РетроРождество». С 13:00 там откроются «поморская деревенька» и железнодорожный вокзал, такие, какими они могли быть немногим более ста лет назад. А в парке «Зарядье» можно будет повстречать персонажей самых разных эпох: от викингов и до городских жителей XIX века. Реконструкторы с радостью ответят на все вопросы про костюм и быт представленных эпох, даже если это будет банальное «Тепло ли тебе, девица?»

Кроме того, в центре города до трех часов ночи пройдет празднование Нового года на Манежной, Пушкинской, Тверской площадях, а также на площади Революции, на Тверской улице и в большинстве парков Москвы.

Имейте в виду, что метро, МЦК и большинство наземного транспорта в эту ночь будут работать без перерыва.

Главная тема центральных площадок — «Новый год моего детства», под это подстроена вся программа, оформление и даже кулинарная часть (от «хрущевского» борща с пампушками до оливье в вафельных рожках).

Всего на Тверской от Козицкого переулка до Охотного ряда развернутся четыре тематические площадки, посвященные отдельным историческим периодам. Так, у домов 15 и 17 в 20:00 выступят «Меджикул», а в 00:25 Optimystica Orchestra. На площадку между домами 13 и 9 зовут тех, кто хотел бы послушать Сергея Минаева (в 19:00), группу «Самоцветы» (часом позже), «Мистера Твистера» (еще через час) и фанатов СБПЧ в пять минут первого (то есть более-менее всю молодежь Москвы).

Площадка между домами 7 и 1 привлечет всех, кто скучает по 90-м: в 17:00, например, там выступят Hi-Fi, а в 21:00 «На-На». Более актуальная программа запланирована для последней площадки — на Моховой, Охотном ряду и Театральном проезде, где, в частности, в 0:05 на сцену выйдут Guru Groove Foundation, а в 2:05 – яркая Manizha.

Кстати, праздник на Тверской продлится до 2 января включительно. Это стоит учесть как автомобилистам (движение на прилегающих улицах откроется лишь в 18:00-21:00 3 января), так и пешеходам, которые по каким-то причинам не смогут попасть на улицу в новогоднюю ночь.

Не расстраивайтесь: на площадках в последующие дни ожидаются выступления тех же Optimystica Orchestra, аж два концерта «Демо» (может, и призовут солнышко на небо), один — «Маши и медведей», «Братьев Гримм», Plazma, Uma2rman, Artemiev.

Другие места для гуляний в центре — на площади Революции и Новом Арбате у дома 21. В первое имеет смысл отправиться, чтобы послушать ВИА The Champions, Ирину Дубцову, кавер-группу What's Up и акапелла-коллектив Rain Drops, ну и если не удалось на Красную площадь прорваться. Кроме того, там же работает ледяная горка, по которой можно бесплатно скатиться на тюбинге — правда, очередь к ней наверняка будет солидная.

На Новом Арбате, скорее всего, будет просторнее, а бонусом станет величественный вид на помпезную улицу и высотки. Что касается музыкального сопровождения, то в 22:00 организаторы обещают виртуозный коллектив CoffeetimeBand, в 23:00 Sixeight (6/8) — «театрально-музыкальная команда, которая играет все: от Дунаевского до Шекспира, и от Битлз до абсурда». Что ж, звучит интригующе.

Насыщенная программа в центре столицы вовсе не означает, что жителям спальных районом достанется лишь просмотр телевизора и медитация в салат, хотя и в этом ничего плохого нет. И все же вот несколько вариантов для тех, кто не хочет никуда выбираться. Например, на Ореховом бульваре (центральная тема площадки - XIX век) гостей с полуночи до двух часов ждет театрализованный бал в духе Александровской эпохи. Реконструкторы в стилизованных костюмах откроют вечер полонезом, затем гостей ждет бальная сцена из спектакля «Метель», а далее — танцы, исполнение романсов и чтение стихов.

А на Митинской улице стоит побывать на спектакле «Съеденное время» театра «Домик Фани Белл» (в 18.00) и концерте «A Сapella с любовью» от постоянных участников фестивалей цикла «Московские сезоны», вокального коллектива «ПЯТЕRО» (в 00.15). Концерты, дискотеки и другие способы повеселиться самому и, главное — потратить энергию взбудораженных праздником детей — можно найти также на площадках на улицах Городецкая, Профсоюзная, Ярцевская, Новопесчаная и Хачатуряна, на Строгинском бульваре, на площади Славы, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде.

«Горячими точками» в Новый ход, несмотря на промозглую погоду, становятся и московские парки. Например, Измайловский парк внезапно заполучил весьма звездный состав, по сравнению со многими площадками. С полуночи на сцену поднимутся поочередно: Доминик Джокер, Feduk, Полина Гагарина и группа «Салют».

В «Сокольники» также имеет смысл выбраться, особенно если по дороге. Во-первых, с 22:00 до 3:00 каток будет работать бесплатно. Во-вторых,

программа — как будто снова оказался на Никольской в разгар ЧМ. А именно: шоу индейцев, выступление китайского цирка, концерты балканской музыки, оркестра волынщиков Москвы, шоу ирландских танцев и даже выступление мексиканских марьячи.

Сад «Эрмитаж» будет рад видеть любителей искусства. Или красивых селфи — тоже в своем роде искусство. Оформлено пространство будет в духе «Звездной ночи» Ван Гога, при этом посетители смогут сами дополнять полотно в интерактивном режиме.

Не менее яркие фотографии получатся и у тех, кто посетит танцевальную джазовую вечеринку в стиле 1920-1930-х годов в Лианозовском парке. Там сделают специальную фотозону с реквизитом в виде шляпок, боа и галстуков-бабочек. Также в парке появится площадка «Кинопробы», где посетителям предложат сняться в небольшом фильме, а еще пройдут мастер-классы по чарльстону, буги-вуги и свингу. Пора учиться танцевать — до «ревущих двадцатых» остался, по сути, один год!

Теперь о самом главном: салютов в эту ночь будет, как обычно, два: в полночь (с Москворецкой улицы, Поклонной горы и ВДНХ) и в час, когда 2019 год наступит по всей территории России — с остальных 33 площадок во всех округах. В центре их семь, включая парк Горького и сад «Эрмитаж». Создатели шоу обещают показать «искристые сферы, цветки из золотых нитей, золотые и мерцающие пионы, хризантемы и пальмы».