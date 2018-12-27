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Стрельба у алтаря: неизвестные напали на церковь. ОНЛАЙН

В Вене неизвестные напали на церковь

В столице Австрии двое неизвестных атаковали католическую церковь. По данным полиции, они напали на монахов с целью ограбления. Ранения, в том числе тяжелые, получили от 8 до 15 человек. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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23:04

Один злоумышленник, вооруженный пистолетом, начал угрожать монахам. Он приказал одному из священнослужителей лечь на пол, после чего ударил его кулаком и ногами. У монахов не обнаружено ножевых или огнестрельных ранений, сказал Euronews представитель венской полиции Харальд Сорос. Он добавил, что пистолет нападавшие мужчины использовали только для угрозы, но выстрелов не было.

22:58

По сообщениям местных СМИ, нападение грабителей произошло, когда церковная служба не проводилась. Монахов в возрасте от 56 до 68 лет нашли спустя три часа после атаки, один из них был ранен в голову. После того, как один из преступников напал на самого старшего монаха, остальные священнослужители попытались дать ему отпор, но злоумышленники связали их. Также отмечается, что один преступник говорил с иностранным акцентом.

22:49

Отметим, что это не первый инцидент в церквях австрийской столицы за сегодня. Днем 27 декабря был эвакуирован собор святого Стефана после сообщения о заложенной бомбе. Обыск не дал результатов, оцепление было снято. Началось расследование в отношении звонившего, говорится в заявлении австрийской полиции в твиттере.

22:37

Правоохранительные органы ни подтверждают, ни опровергают данные о стрельбе в церкви. Однако пятеро монахов пострадали от ударов тяжелым предметом, уточнили в полиции. Преступники связали их и удерживали в таком состоянии несколько часов.

22:22

Тем временем полицейские закончили обыскивать комплекс зданий — подозреваемых там не обнаружено. Оцепление с прилегающей территории частично снято, однако непосредственные подходы к церкви по-прежнему огорожены.

22:16

Полиция уточнила число пострадавших при нападении на церковь. Ранения получили пять человек — это монахи. Ранее сообщалось, что пострадавших — от 8 до 15.

22:05

По информации российского посольства, все пострадавшие служат в приходе. Как сообщил РИА «Новости» пресс-атташе российского посольства в Австрии Булат Хайдаров, граждан РФ среди раненых нет.

21:51

На место происшествия прибыли антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.

21:47

Сотрудники полиции работают на оцепленном месте происшествия. В городе объявлен план «Перехват», соседние с храмом улицы перекрыты. В ведомстве призвали местных жителей избегать территории, где произошло ЧП.

21:34

Как пишет Kurier, два человека совершили налет на церковь, ограбили прихожан и скрылись с места происшествия. В то же время в венской полиции не исключили, что подозреваемые могут все еще находиться в костеле: «В связи с тем, что комплекс зданий большой, не исключено, что преступники или другие пострадавшие могут оставаться в одном из помещений».

21:23

По сообщениям очевидцев, в церкви, находящейся в 21-м округе Вены, были слышны выстрелы.

21:12

Мотив нападения до сих пор не известен. Полиция не трактует произошедшее как теракт, полагая, что это было вооруженное нападение: по словам свидетелей, атаковавшие требовали у священников ценности и деньги.

21:00

По данным венской полиции, преступники действовали в течение нескольких часов, а около 16:17 по местному времени (18:17 мск) пострадавшие были обнаружены связанными.

20:50

В Вене преступники в буквальном смысле покусились на святое. На католический костел в районе Флоридсдорф на окраине города было совершено нападение. Как сообщают местные СМИ, тяжелые ранения получили от 8 до 15 человек, большинство из них являются монахами или служат в церкви.