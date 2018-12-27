Стрельба у алтаря: неизвестные напали на церковь. ОНЛАЙН

По сообщениям местных СМИ, нападение грабителей произошло, когда церковная служба не проводилась. Монахов в возрасте от 56 до 68 лет нашли спустя три часа после атаки, один из них был ранен в голову. После того, как один из преступников напал на самого старшего монаха, остальные священнослужители попытались дать ему отпор, но злоумышленники связали их. Также отмечается, что один преступник говорил с иностранным акцентом.