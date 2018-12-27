Стрельба у алтаря: неизвестные напали на церковь. ОНЛАЙН

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Один злоумышленник, вооруженный пистолетом, начал угрожать монахам. Он приказал одному из священнослужителей лечь на пол, после чего ударил его кулаком и ногами. У монахов не обнаружено ножевых или огнестрельных ранений, сказал Euronews представитель венской полиции Харальд Сорос. Он добавил, что пистолет нападавшие мужчины использовали только для угрозы, но выстрелов не было.
По сообщениям местных СМИ, нападение грабителей произошло, когда церковная служба не проводилась. Монахов в возрасте от 56 до 68 лет нашли спустя три часа после атаки, один из них был ранен в голову. После того, как один из преступников напал на самого старшего монаха, остальные священнослужители попытались дать ему отпор, но злоумышленники связали их. Также отмечается, что один преступник говорил с иностранным акцентом.
Отметим, что это не первый инцидент в церквях австрийской столицы за сегодня. Днем 27 декабря был эвакуирован собор святого Стефана после сообщения о заложенной бомбе. Обыск не дал результатов, оцепление было снято. Началось расследование в отношении звонившего, говорится в заявлении австрийской полиции в твиттере.
Правоохранительные органы ни подтверждают, ни опровергают данные о стрельбе в церкви. Однако пятеро монахов пострадали от ударов тяжелым предметом, уточнили в полиции. Преступники связали их и удерживали в таком состоянии несколько часов.
Тем временем полицейские закончили обыскивать комплекс зданий — подозреваемых там не обнаружено. Оцепление с прилегающей территории частично снято, однако непосредственные подходы к церкви по-прежнему огорожены.
Полиция уточнила число пострадавших при нападении на церковь. Ранения получили пять человек — это монахи. Ранее сообщалось, что пострадавших — от 8 до 15.
По информации российского посольства, все пострадавшие служат в приходе. Как сообщил РИА «Новости» пресс-атташе российского посольства в Австрии Булат Хайдаров, граждан РФ среди раненых нет.
На место происшествия прибыли антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.
Сотрудники полиции работают на оцепленном месте происшествия. В городе объявлен план «Перехват», соседние с храмом улицы перекрыты. В ведомстве призвали местных жителей избегать территории, где произошло ЧП.
Как пишет Kurier, два человека совершили налет на церковь, ограбили прихожан и скрылись с места происшествия. В то же время в венской полиции не исключили, что подозреваемые могут все еще находиться в костеле: «В связи с тем, что комплекс зданий большой, не исключено, что преступники или другие пострадавшие могут оставаться в одном из помещений».
По сообщениям очевидцев, в церкви, находящейся в 21-м округе Вены, были слышны выстрелы.
Мотив нападения до сих пор не известен. Полиция не трактует произошедшее как теракт, полагая, что это было вооруженное нападение: по словам свидетелей, атаковавшие требовали у священников ценности и деньги.
По данным венской полиции, преступники действовали в течение нескольких часов, а около 16:17 по местному времени (18:17 мск) пострадавшие были обнаружены связанными.
В Вене преступники в буквальном смысле покусились на святое. На католический костел в районе Флоридсдорф на окраине города было совершено нападение. Как сообщают местные СМИ, тяжелые ранения получили от 8 до 15 человек, большинство из них являются монахами или служат в церкви.