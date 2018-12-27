Дед Мороз принесет холода

С 2018 годом Москва попрощается весьма прохладно: как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», температура в конце недели будет на 3-4 градуса отставать от нормы. В пятницу, 28 декабря, ожидается -11…-9° днем и -12…-10°С ночью. Местами небольшой снег, который прекратится с наступлением вечера. Ветер западный, 2-7 м/с, к полуночи ослабнет до 1-6 м/с и станет переменным.

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Атмосферный фон воспрянет — как и самочувствие метеозависимых горожан — до 745 мм рт. ст., но все равно слегка не дотянет до стандартного.

29 декабря, в субботу, характер погоды существенно не изменится. Облачно, местами небольшой снег, ветер юго-западный, днем 2-7 м/с, ночью 4-9 м/с, атмосферный фон 745 мм рт. ст. Температура в (формально) светлое время суток аналогична показателям пятницы: -11…-9°, после заката потеплеет до -8…-6°С. В общем, учитывая прогнозы, пробки и повышенные тарифы такси, советуем продумать наряд на вечеринку в честь последнего рабочего дня в году. Возможно, легкое платье или щегольское пальто стоит сменить на непритязательные, но удобные предметы гардероба.

С наступлением длинных выходных к западным границам столичного региона устремится атмосферный фронт. А с ним снегопады, которые усилятся к вечеру, и потепление: в течение суток 30 декабря в Москве метеорологи обещают -6…-4°С и юго-западный ветер (4-9 м/с). Атмосферное давление в воскресенье немного понизится и составит 744 мм рт. ст.

В последний день уходящего года давление начнет повышаться, хоть и ненамного — до 747 мм рт. ст. В столичном регионе установится тихая умеренно морозная погода с небольшими снегопадами. Днем в Москве 7…-5°С, южный ветер 3-8 м/с.

В главную ночь года столбики термометров опустятся до -10…-8°С, а ветер ослабеет до 2-7 м/с, сохранив южное направление.

Надеемся, что градус веселья окажется, не в пример тому, что за окном, высоким. С нас — подробнейший гид по новогодней ночи, который выйдет 31 декабря, и напоминание о том, что общественный транспорт будет работать без перерыва, а с вас — теплая одежда и праздничное настроение.

Первый день нового года будет под стать самочувствию подавляющего большинства сограждан: мрачноватый и сонный. Во вторник метеорологи прогнозируют приближение очередного западного циклона и, как следствие, потепление до -5…-3°С. Тем, кто встретил Новый год в Подмосковье, будет чуть холоднее, 8…-3°С. Атмосферное давление понижено, 740 мм рт. ст., ветер южный, 3-8 м/с.

1 января — отличное время не только для того, чтобы давать себе разнообразные зароки, но и для прогулок по обезлюдевшему городу. Начать спортивный образ жизни или хотя бы набраться решимости для этого можно прямо в центре Москвы. На площади Революции и на Городецкой улице будут работать ледяные горки, по которым можно бесплатно скатиться на тюбингах. А на Моховой откроется сноуборд-парк, где с 11 утра и до 11 вечера покажут трюки сноубордисты и лыжники.

В среду, 2 января, характер погоды диктует циклон. Это значит, что в городе будет облачно, снежно и относительно тепло. Так, днем обещают -8…-3°С, ночью -10…-5°С. Ветер южный, 5-10 м/с. А вот атмосферный фон упадет до 733 мм рт. ст. — вполне себе индульгенция для тех, кто мечтает хотя бы денек провести в режиме спящей красавицы или красавца.

Важное объявление для всех, кто пользуется Арбатско-Покровской линией: часть ее будут ремонтировать, поэтому со 2 по 5 января включительно поезда не будут ходить от «Курской» до «Щелковской», а с 6 по 8 января — от «Партизанской» до «Щелковской».

До нужных остановок пассажиров будут доставлять бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме ветка возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра. Кроме того, с 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

3 января, в четверг, на погоду в столичном регионе окажет влияние тыловая часть циклона, из-за чего в Москве будет облачно и снежно. Давление будет по-прежнему ниже нормы (740 мм рт. ст.), а северный ветер со скоростью 5-10 м/с выдует все тепло с московских улиц. В итоге дневная температура ожидается в районе -10…-5°С, а ночью похолодает до -15…-10°С — оставшиеся с новогоднего застолья разносолы, если они не поместились в холодильнике, можно смело хранить за окошком.

Мороз сохранится, но небо расчистится в пятницу, 4 января. Антициклон опустит столбики термометров до -15…-10°С и поднимет атмосферный фон до почти нормальных 745 мм рт. ст. Ветер в течение суток северный, северо-западный, 3-8 м/с.

Ясная погода позволит наблюдать сразу за двумя астрономическими событиями. Как сообщили в Московском планетарии, в предрассветные часы над юго-восточным горизонтом можно будет увидеть мини-парад планет: в ряд выстроятся стареющий серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий. Недалеко от них будут сиять красноватый Антарес (альфа Скорпиона), Спика (альфа Девы) и яркий Арктур (альфа Волопаса). Все это украсит звездопад из созвездия Волопас — метеорный поток Квадрантиды, длящийся до 12 января. Своего пика он достигнет в ночь с 3 на 4 января: прогнозируется до 120 метеоров в час.