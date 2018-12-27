За свой счет: глава Росгвардии рассказал, где учится его внук

Глава Росгвардии Виктор Золотов подтвердил информацию о том, что его внук учится в Англии. По словам генерала, учебу молодого человека оплачивает его отец.

Реклама

«Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь», — сказал Золотов, добавив, что через три года молодой человек вернется в Россию и «будет хорошим экономистом».

Он также пояснил, что его зять уже около 18 лет занимается бизнесом. Сын главы Росгвардии также является успешным предпринимателем с 13-летним стажем.

Ранее в СМИ уже появлялись публикации о внуке Золотова — 18-летнем Артеме Чечихине.

В мае этого года он рассказал журналистам, что занимается криптовалютами и раскруткой групп в соцсетях для последующей продажи.

Сам Виктор Золотов рассказал подробности не только о своей семье, но и о недвижимости. В частности, глава Росгвардии заявил, что его дача не имеет никакого отношения к даче Анастаса Микояна, советского государственного и партийного деятеля.

«Та дача [Микояна] находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше, находится и дача Сталина», — приводит слова Золотова сайт kp.ru.

Он также прокомментировал расследование Алексея Навального по поводу его имущества. Как отметил генерал, совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей его семье, в несколько раз ниже суммы в 3,5 млрд рублей, упоминавшейся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Хочу сказать, что все имущество было задекларировано до 2008 года. Поэтому этот субъект (Навальный — «Газета.Ru») говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии не имеет», — подчеркнул глава силового ведомства.

На вопрос о том, как и когда он заработал свое имущество, Золотов ответил, что «в свое время занимался бизнесом».

Ранее Алексей Навальный заявил, что подготовил обращение в Росимущество с просьбой проверить и изъять дачу у главы Росгвардии. Кроме того, в одном из роликов Навальный задался вопросом, «на какие деньги учатся внуки» Золотова в Англии.

После публикации серии роликов, в которых глава ФБК обвиняет Золотова в воровстве и коррупции, Золотов подал иск к Навальному на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации. Генерал пообещал, что эти деньги в случае победы в суде будут переданы в детский дом, передает НСН.

Однако Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии и предоставил истцу срок для их устранения до 9 января. Если до этой даты ничего не будет исправлено, иск будет возвращен заявителю.

«Противостояние» Золотова и Навального началось после того, как в августе ФБК опубликовал расследование, в котором сообщается, что в 2017 году продукты, закупаемые Росгвардией, резко подорожали.

Как сообщают авторы публикации, это можно связать с назначением мясокомбината «Дружба народов» единственным исполнителем закупок продовольствия для военного ведомства.

При этом Росгвардии пояснили, что рост цен на продукты связан с сезонностью закупок.

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ являются заведомо сфальсифицированными и провокационными», — говорилось в официальном сообщении ведомства. Кроме того, в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация об иске «Дружбы народов» к Алексею Навальному.

11 сентября Золотов опубликовал видеообращение к главе ФБК, в котором вызвал его «на поединок».

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал генерал.

Кроме того, Золотов дал пояснения по поводу выявленных расследованием «коррупционных недостатков» в подконтрольном ему ведомстве. По его словам, закупки сока по 40 рублей говорят лишь о недобросовестности поставщиков, с которыми они борются своими методами в зависимости от глобальности проступка.

«Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — пояснил он.

В середине октября Навальный ответил на вызов главы Росгвардии. Политик отметил, что принимает вызов на дуэль, и, как полагается по правилам, выбрал место и оружие.

«Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала» или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом ютуб-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сообщил Навальный.

Однако Золотов отказался от участия в дебатах, пояснив, что пригласил главу ФБК на «спортивное соревнование, не более того».

«Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим [каким образом]», — добавил он.