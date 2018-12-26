«Постоянно тиражируют фейки»: как Глацких подала в отставку

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сделавшая скандальное заявление о ненужности молодежи, подала в отставку. Эту информацию подтвердил вице-губернатор области Сергей Бидонько.

«Да, сегодня она написала заявление [об увольнении]. Это решение, по ее словам, было обдуманным»,

— цитирует его слова ТАСС.

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Комментарий самой чиновницы был опубликован в Livejournal. По словам Глацких, она решила уйти из ведомства, чтобы не подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», — написала Глацких в своем письме к блогеру Сергею Колясникову.

Исходя из заявления, скан которого чиновница направила блогеру, окончательно свой пост она покинет сразу после «положенного по закону оплачиваемого отпуска».

Последним рабочим днем Глацких в департаменте молодежной политики Свердловской области будет 9 февраля. Глацких также отметила, что после ухода с государственной службы «продолжит приносить пользу молодежи».

Напомним, что скандал вокруг Глацких разгорелся в ноябре 2018 года, когда в ходе встречи с кировоградской молодежью чиновница заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям, а «должны родители», поскольку власти «не просили родителей рожать». Тогда ее слова вызвали широкий общественный резонанс, а сама Глацких поспешила обвинить СМИ в том, что ее слова вырвали из контекста.

Впоследствии она все-таки извинилась за свое высказывание, добавив, что хотела усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство.

«Ну, ляпнула, понимаете. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову. Тогда же чиновница добавила, что совесть и человеческий фактор не позволят ей оставить должность в департаменте молодежной политики, в мероприятия которого вовлечены «около 400 тыс. ребят».

Однако работу в ведомстве она все-таки прекращала — губернатор Куйвашев отстранял Глацких от должности на время служебной проверки, которая закончилась только в декабре, не выявив со стороны девушки никаких нарушений трудового договора. В качестве наказания ей сделали выговор за дисциплинарный проступок. В документе подчеркивается, что она позволила себе «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

По данным местных СМИ, сразу после проверки скандальная чиновница вернулась к исполнению обязанностей главы департамента молодежной политики. Как сообщает местный портал 66.ru, Глацких должна была находиться на этой должности в течение двух месяцев, пока будет идти процесс реструктуризации ведомства в министерство образования и молодежной политики.

При этом в самом ведомстве уточнили, что в процессе реорганизации, по решению губернатора, министерство образования и молодежной политики будет составлено из объединения двух органов — департамента и министерства общего и профессионального образования Свердловской области. В то же время на вопрос о возможном назначении Ольги Глацких на новый руководящий пост специалист департамента информационной политики ответил категорически отрицательно.

«Точно не она. Решение будет принято министром», — подчеркнули в информационном департаменте.

Как выяснилось позже, скандальное заявление Глацких не прошло для нее бесследно: помимо выговора ее также лишили статуса члена регионального правительства. После утраты этого официального статуса она потеряла льготы госслужащей на налоговый вычет при покупке жилья, поэтому автоматически вылетела из очереди на получение субсидии, которая предполагает оплату государством 70% стоимости жилья.

Отмечается, что в список очередников чиновницу включили 26 октября, через два дня после ее знаменитого выступления перед молодежью. Соответствующее распоряжение поступило от правительства Свердловской области. По сообщениям СМИ, ожидаемая Глацких квартира должна была стать для нее четвертой.

Как отмечают СМИ, на тот момент у нее уже было три квартиры или доли в них, две машины, гараж и земельные участки площадью 533 и 900 кв. м. Налоговый вычет чиновница ожидала получить в 2019 году, когда стаж ее работы в региональном правительстве превысил бы три года.