«Реакция критическая»: Кремль знает о скандале с брянскими детьми

В Кремле о ситуации вокруг детей брянских чиновников, отдохнувших в Турции за счет благотворительного фона, узнали из СМИ, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определенная дискуссия существует — раз, и определенные действия на то, чтобы выправить ситуацию», — отметил он.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд самостоятельно урегулирует этот вопрос. Песков также напомнил, что речь идет не о государственных деньгах, а о деятельности некоммерческого фонда.

Накануне в прокуратуре Брянской области сообщили, что по итогам проверки деятельности администрации города Клинцы выявили нарушения российских законов при организации отдыха детей в Турции.

Скандал вокруг поездки детей чиновников за счет благотворительных средств разгорелся 23 декабря. Сначала местные, а затем федеральные СМИ сообщили, что большая часть бесплатных путевок, выделенных международной некоммерческой организацией, досталась детям чиновников и депутатов. Речь идет о фонде имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова, который занимается сбором средств для детей с тяжелыми заболеваниями и находящихся в сложной жизненной ситуации.

В марте 50 детей поехали из брянского города в Демре, в том числе, чтобы поучаствовать в мероприятии по случаю присвоения одной из улиц турецкого города имени дипломата, который родился в Клинцах. СМИ также сообщили, что изначально средства выделялись на поездку детей из многодетных семей, а также малоимущих. Как выяснилось, в числе поехавших детей также была дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова.

После разразившегося скандала губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что работники администрации Клинцов будут наказаны. В администрации города, в свою очередь, сообщили, что чиновница, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уволилась по собственному желанию.

Кроме того, после случившегося свою должность покинула заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская, которая ранее заявляла, что не видит ничего страшного в этой ситуации, поскольку дети работников администрации также являются «детьми города Клинцы».

В минувший понедельник, 24 декабря, в городской администрации заявили, что среди делегатов были дети из многодетных семей сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, изначально подразумевалось, что в Турцию отправят участников «Юнармии», но, так как не все имели заграничные паспорта, то решили отправить еще и победителей олимпиад.

Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил изданию «Брянск Today», что не видит никакой проблемы в произошедшем. Он добавил, что в Турцию поехали те дети, которые добились успехов в учебе, спорте или общественной деятельности. По словам Шкуратова, его дочь получила путевку, поскольку она является призером и победителем соревнований по легкой атлетике на областном и районном уровнях.

«По моим данным, фонд не ставил условий [отправки больных детей]», — заключил глава города.

Он также рассказал РИА «Новости», что в числе детей чиновников, побывавших в той поездке в Турцию, были и дети матерей-одиночек, занимающих должности среднего звена в городской администрации.

25 декабря Шкуратов заявил, что намерен возместить расходы на поездку 15 детей чиновников в составе делегации. Сам Шкуратов тоже принимал участие в поездке, но делал это «на собственные средства».

«Я находился в служебной командировке, моя поездка обошлась в 30 тысяч рублей. Получается, за 15 детей, которые были в этой поездке, сумма составит 450 тысяч рублей», — пояснил он.

При этом вдова погибшего посла Марина Карлова высказалась в защиту детей, заявив, что считает эту историю целенаправленной травлей в отношении фонда и ее самой. Не нужно обращать внимание на статус родителей, потому что единственная их вина в том, что они являются сотрудниками администрации, пояснила она.

В свою очередь, глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов возмутился ситуацией, поведением чиновников и работников фонда.

«Это использование, в чистом виде, своего служебного положения, поскольку они занимались распределением, с целью получения материальной выгоды. Это в чистом виде коррупция, чтобы ни говорили. Кроме того, это даже больше, чем коррупция, это некая вещь, которая совершенно спокойно подпадает под основание для увольнения по утрате доверия, поскольку полностью дискредитирует понятие государственной муниципальной службы.

Должны решаться задачи населения и это была совершенно понятная целевая история, но вместо этого были решены свои личные задачи. Теоретически можно конечно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Я не буду делать экстремистские заявления, но для меня это не люди, которые могут отобрать у нищих, сирых и убогих», — заявил Кабанов в эфире НСН.