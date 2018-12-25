Для защиты семьи и животных: россиянам разрешили шпионить

Верховный суд РФ разрешил россиянам покупать и использовать спецсредства, которые предназначены для тайного получения информации, с целью обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для наблюдения за животными. Об этом сообщается в постановлении пленума ВС, принятом 25 декабря.

Таким образом, если россияне купили «шпионское» оборудование для защиты себя, своих близких, животных или имущества, а не для посягательства на конституционные права граждан, они не могут привлекаться к уголовной ответственности по статье 138. 1 УК РФ «О незаконном производстве, приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Диктофоны, смартфоны, видеорегистраторы и другая техника могут быть признаны спецсредствами, если они были специально модифицированы для скрытого получения информации. Если же россиянин приобрел уже обработанную технику через интернет, однако не знал о ее истинном предназначении, он не может привлекаться к уголовной ответственности, подчеркнули в Верховном суде.

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«В случаях, когда для установления принадлежности технического устройства к числу средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, требуются специальные знания, суд должен располагать соответствующими заключениями специалиста или эксперта», — отмечается в постановлении пленума ВС.

Отметим, что еще в начале октября в Генпрокуратуре высказались против уголовной ответственности за использование шпионского оборудования без преступного умысла. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в такой ситуации правоохранители должны либо заводить административное дело, либо изымать незаконную технику.

Он добавил, что по статье 138.1 УК РФ за два года было возбуждено 765 уголовных дел. «Цифра воображения не поражает, но в 2017 году рост подобных случаев составил 31%, было рассмотрено 568 дел в суде», — пояснил Куренной. Он также призвал властей скорректировать правоприменительную практику в этом вопросе.

Напомним, что согласно Уголовному кодексу, за незаконный оборот специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации, можно получить до четырех лет лишения свободы. Судебный департамент при ВС России приводит следующую статистику: только с января по июнь 2018 года года по данной статье были осуждены 86 человек, а оправдан лишь один. В структуре подчеркнули, что в ходе следствия были прекращены дела в отношении 50 россиян.

Вопрос использования и покупки шпионской техники стал обсуждаться в обществе с конца декабря 2017 года. Тогда президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции рассказали о фермере из Курганской области Евгении Васильеве, которого обвинили в уголовном преступлении за установку на теленке GPS-трекера, купленного в интернет-магазине.

Так мужчина хотел следить за своим животным. В ответ российский лидер поручил решить проблему таможенного контроля за оборотом шпионских устройств. Дело курганского фермера в конце марта 2018 года было прекращено за отсутствием состава преступления.

Позже прокуратура прислала Васильеву извинения. «Извинения принимаю, всякое бывает, закон не доработан, они тоже должны закон исполнять», — так герой истории прокомментировал ТАСС письмо из ведомства. Он отметил, что у него нет времени на подачу иска о компенсации морального и материального ущерба.

Как тогда сообщил фермер, все его время уходит на подготовку к конкурсу на получение гранта начинающим фермерам. «Кроме того, больших материальных затрат я не понес, единственное, что это морально неприятно», — пояснил он.

После этой истории Федеральная служба безопасности (ФСБ) пообещала разработать свое определение шпионских технических средств для негласного сбора информации. Документ был готов в июле. К данной категории сотрудники спецслужб предложили отнести программное обеспечение, приборы, системы, комплексы, устройства, намеренно наделенные возможностью тайно получать информацию или предоставлять доступ к закрытым данным. В ФСБ отметили, что к шпионской технике могут быть отнесены любые электронные приборы вне зависимости от их внешнего вида, технических характеристик и принципов работы.

Чуть позже Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий призвала спецслужбу уточнить определение шпионских девайсов, чтобы их можно было отделять от обычной бытовой электроники. Тем не менее, в ФСБ эту инициативу отклонили, так как уточненная трактовка «необоснованно сузит область современных техсредств», в которых реализуется функция тайного получения информации.

Глава российской Торгово-промышленной палата Сергей Катырин в свою очередь предложил и вовсе убрать из УК РФ статью 138.1. По его мнению, столь жесткие санкции, предусмотренные ею, усложняют создание высокотехнологичной техники, производящейся в том числе по государственным заказам.