Мэр заплатит: чем обернется скандал с поездкой в Турцию

Мэр Клинцов в Брянской области Олег Шкуратов заявил, что намерен полностью возместить расходы на поездку в Турцию делегации, в состав которой попали 15 детей местных чиновников. Он сам принимал участие в визите, но делал это «на собственные средства».

«Я находился в служебной командировке, моя поездка обошлась в 30 тысяч рублей. Получается, за 15 детей, которые были в этой поездке, сумма составит 450 тысяч рублей», — пояснил он РИА «Новости».

Напомним, в марте 2018 года благотворительный фонд имени Андрея Карлова — российского посла, убитого в Анкаре, — организовал поездку 50 детей из брянских Клинцов, откуда родом дипломат, в турецкий Демре. Визит был приурочен к присвоению одной из улиц Демре имени Андрея Карлова.

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Как выяснилось, среди делегатов оказались дети местных чиновников, включая дочь мэра Клинцов. Разразился громкий скандал. Первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назвала отправку детей чиновников в поездку за счет благотворительного фонда аморальным поступком.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что работники администрации Клинцов будут наказаны. Чиновница, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уволилась по собственному желанию. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла ситуацию на контроль.

На защиту детей встала вдова посла Марина Карлова, возглавляющая благотворительный фонд. Она назвала происходящее травлей детей и ее фонда, и призвала компетентные органы разобраться в ситуации.

По словам Карловой, поездка была полностью оплачена принимающей стороной, а для участников делегации не было установлено никаких ограничений.

«Поездка детей не предполагала отдыха или лечения и была направлена только на участие в мероприятиях. Поездка была оплачена турецкой стороной, которая пригласила этих детей, сопровождающих и сотрудников фонда… Фонд не потратил ни копейки», — сказала вдова дипломата на пресс-конференции 24 декабря.

Она добавила, что программа пребывания в Демре была наполнена разного рода активностями, которые были бы не по силам больным детям. Сложной была и дорога, которая заняла более 10 часов. Именно поэтому организация предложила дать такую возможность представителям брянской «Юнармии».

Однако юнармейцев набралось всего 40 человек. Многие дети не смогли поехать по объективным причинам, пояснила начальник отдела образования Клинцовской городской администрации Жанна Бурнос. В частности, у некоторых детей не оказалось загранпаспортов, тогда как это являлось одним из основных условий поездки. Так как приглашение было выслано в срочном порядке и не предполагало длительного ожидания, участников поездки добирали уже среди семей, относящихся к ведомству. В их число вошли пятеро детей чиновников и десять детей из многодетных семей сотрудников правоохранительных органов.

Все участники поездки — «одаренные ребята, работающие волонтерами», заявил глава администрации города Александр Морозов. Он подтвердил, что в делегацию входила дочь мэра, но уточнил при этом, что она является спортсменкой, «неоднократным победителем областных и муниципальных соревнований».

Дети чиновников «дышат тем же воздухом» и не должны лишаться чего-либо, добавила Карлова.

Впрочем, прокуратура все же обнаружила ряд нарушений законодательства, допущенных при организации поездки. По сообщению ТАСС, в ведомство обратилась местная жительница еще в апреле 2018 года.

Проверка показала, что поездка организовывалась кулуарно: информация о ней не была размещена «ни на сайте органов местного самоуправления, ни в официальном печатном издании города, ни иным способом, что нарушает права несовершеннолетних на равный доступ для отдыха и досуга.

Кроме того, выяснилось, что городской координационной совет, на котором решалось, кто именно поедет в Турцию, не имел на это полномочий.

По итогам проверки в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства, а начальник отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности, проинформировали в прокуратуре.