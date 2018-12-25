Медведи и росгвардейцы: как россияне гуляли на корпоративах

Пьяный депутат алтайского районного совета после корпоратива избил двух женщин и подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах региона. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 декабря. Чиновники отмечали завершение 2018 года в местном кафе. После застолья депутаты разошлись по домам, однако один из них спустя некоторое время решил вернуться в заведение.

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По предварительным данным, официанты принесли мужчине счет, однако тот отказался платить за выпитое спиртное. После к депутату подошла управляющая заведения — она попыталась вразумить чиновника. Как пишут «Новости Горного Алтая», в ответ на просьбу сотрудницы кафе мужчина стал оскорблять присутствующих, а затем рукой ударил по голове 40-летнюю посетительницу. За нее вступилась певица, которая в тот вечер выступала для гостей заведения. Парламентарий на это ударил ее по плечу.

Поблизости оказался 14-летний родственник одной из потерпевших — он стал заступаться за женщин. В ответ депутат схватил подростка за одежду и дважды ударил его кулаком по лицу.

Потерпевшие убежали от разъяренного чиновника и спрятались на кухне. Оттуда же они сообщили об инциденте в полицию. По данным местных СМИ, потасовку в кафе учинил зампред районного совета депутатов Юрий Корнеев. По факту данного происшествия проводится проверка — депутату может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Несколькими днями ранее, 18 декабря, потасовкой также закончился корпоратив жителей Багратионовска Калининградской области. Вечером во время застолья четверо мужчин устроили драку в местном кафе. Сотрудники заведения незамедлительно обратились в полицию. Через некоторое время на место происшествия приехали двое сотрудников Росгвардии. На их просьбу прекратить драку мужчины отреагировали диаметрально противоположным образом — избили правоохранителей руками и ногами.

«Для того, чтобы утихомирить подозреваемых, один из стражей порядка был вынужден применить табельное оружие», — отметили в Следственном комитете по Калининградской области. Там добавили, что один из мужчин был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу, остальных местных жителей задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ряд необычных событий произошел и на корпоративах в пятницу, 21 декабря. Так, под Красноярском во время торжества 52-летняя сотрудница базы отдыха «Айдашка» решила показать коллегам, как она умеет кормить медведя. Хищник находился в надежной клетке, на расстоянии полутора метров от которой стояло еще одно ограждение. Однако это не помешало женщине. Она вплотную подошла к клетке и просунула туда руку с угощением. Медведь схватил лакомство вместе с рукой.

Местную жительницу доставили в реанимацию районной больницы. Там ей ампутировали руку, сейчас состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое.

«Эти медведи там больше 10 лет живут, и ни разу в голову ни кому не пришло туда залезть. Ребята кормят их — и то перегоняя в соседнюю клетку. Отличное место для отдыха, постоянно кормим этих медведей. Там стоит палка, чтобы еду пододвигать, если не попадаешь [издалека] в клетку. Медведь, как бегемот, открывает пасть, и туда можно попасть яблоком. Животные ждут и лапы выставляют, умнее некоторых двуногих животных», — так ситуацию прокомментировала в соцсетях жительница Красноярского края Галина Биль.

Еще один инцидент в тот же день произошел в Казани. 21 декабря несколько городских предприятий проводили новогодние корпоративы в баре, расположенном в Ново-Савиновском районе. Спустя некоторое время горожане вышли на перекур, где между ними завязалась потасовка.

Один из молодых людей толкнул другого мужчину — тот потерял равновесие, упал и ударился головой о бордюр. В результате пострадавший потерял сознание, его доставили в больнице, где он впал в кому. Виновника конфликта задержали полицейские, в его отношении было возбуждено дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Поножовщиной завершилось другое мероприятие по случаю празднования Нового года в Невском районе Санкт-Петербурга.

Двое мужчин сообщили официанту местного ресторана, что они являются бывшими заключенными. Затем один из рецидивистов достал нож и устроил резню за соседним столиком. В итоге четверо посетителей получили ножевые ранения, двоих из них пришлось срочно доставить в больницу.

По словам свидетелей поножовщины, один из подозреваемых пытался скрыться с места инцидента, однако правоохранителям удалось догнать его.

Тем временем в Санкт-Петербурге продолжаются поиски 49-летнего мужчины, который в субботу, 22 декабря, ушел на корпоратив в клуб на проспекте Кузнецова, и до сих пор не вернулся домой. По словам его 48-летней сожительницы, последний раз петербуржец выходил на связь в полночь с 22 на 23 декабря. Теперь же его телефон отключен.