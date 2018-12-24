«Не потратили ни копейки»: кто платил за детей чиновников в Турции

Спровоцировавшая скандал поездка брянских детей в Турцию была обеспечена принимающей стороной и не имела никакого отношения к финансам фонда Андрея Карлова. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вдова дипломата Марина Карлова. По ее словам, детей в поездку отбирала городская администрация — никаких ограничений по тому, какие дети могут отправиться в Турцию, ни фонд, ни турецкая сторона не устанавливали.

«Поездка детей не предполагала отдыха или лечения и была направлена только на участие в мероприятиях. Поездка была оплачена турецкой стороной, которая пригласила этих детей, сопровождающих и сотрудников фонда… Фонд не потратил ни копейки», — сказала Карлова.

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Она добавила, что отобранные дети должны были представить брянский город Клинцы во время подписания соглашения о побратимстве с городом Демре: программа пребывания была наполнена разного рода активностями, которые были бы не по силам больным детям. Кроме того, сложной была и дорога, которая в общей сложности заняла более 10 часов. Именно поэтому организация предложила дать такую возможность представителям брянской «Юнармии».

Однако в брянской молодежной организации столько участников не набралось, отметила начальник управления образования администрации города Клинцы Жанна Бурнос, которая также присутствовала на конференции.

«Когда фонд обратился с просьбой сформировать группу из 50 юнармейцев, то на тот момент такого количества юнармейцев у нас не было. У нас было 40 юнармейцев, многие из детей состояли рядах «Юнармии», но не смогли поехать по объективным причинам», — рассказала Бурнос. В частности, у некоторых детей не оказалось загранпаспортов, тогда как это являлось одним из основных условий поездки. Так как приглашение было выслано в срочном порядке и не предполагало длительного ожидания, участников поездки добирали уже среди семей, относящихся к ведомству. Карлова также уточнила, что всего детей чиновников в поездке было пятеро. Столько же там оказалось детей сотрудников правоохранительных органов из многодетных семей.

Кроме того, на пресс-конференции подчеркнули, что все участники поездки имеют определенные успехи в спорте и общественной жизни.

Дети чиновников «дышат тем же воздухом» и не должны лишаться чего-либо, добавила Карлова.

Руководитель фонда заявила о намерении просить правоохранительные органы разобраться с журналистами портала «Клинцы.Инфо». По ее мнению, сайт нанес ущерб репутации благотворительного фонда.

«Я считаю это целенаправленной травлей меня, моего фонда. Публикация <...> нанесла оскорбление мне, памяти моего мужа, репутации фонда. Раздувая эту кампанию, господин Шик (автор статьи, размещенной на портале «Клинцы.Инфо» — «Газета.Ru») не подумал о психологическом состоянии этих детей, которые достойно представили Клинцы в Турции», — заявила Карлова.

В марте этого года благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова организовал для 50 детей поездку из Клинцов в турецкий город Демре. Как выяснилось позже, делегатами были несколько детей местных чиновников, в том числе дочь мэра Олега Шкуратова, что вызвало большую волну критики и обвинений в адрес чиновников, которые якобы злоупотребили служебным положением.

В ответ на это клинцовские чиновники поспешили оправдаться перед общественностью. По словам главы администрации города Александра Морозова, для поездки отбирались одаренные ребята, работающие волонтерами — ими и оказались дети чиновников. Морозов также подтвердил, что в делегацию входила дочь мэра, но уточнил при этом, что она является спортсменкой, «неоднократным победителем областных и муниципальных соревнований».

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что разберется в ситуации, а провинившиеся работники администрации Клинцов будут наказаны соответствующим образом. Он отметил, что подобное поведение чиновников недопустимо с моральной точки зрения. В администрации также сообщили, что чиновница, отвечавшая за отправку детей в Турцию, уволилась по собственному желанию.

В ситуации также пообещала разобраться Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая сообщила о намерении проверить достоверность информации об отправке на отдых детей чиновников. С этой целью уже было отправлено обращение в Следственный комитет, а также запрос в прокуратуру.

«Мы тщательным образом проверим информацию, но даже если она отчасти имеет место быть, то, безусловно, это недопустимо», — отметила омбудсмен.

Прокомментировала произошедшее и первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина, которая назвала отправку чиновниками своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда аморальным поступком. Она также выразила надежду, что губернатор области разберется в ситуации и «сделает правильные выводы из произошедшего».