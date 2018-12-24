Последнее Рождество: как пытались сорвать праздник

Праздник не для всех

Настоящий «крестовый поход» против Рождества в этом году объявили в Китае. Из торговых центров исчезла праздничная атрибутика, включая фигуры Санта-Клауса, колокольчики, елочные украшения и даже невинный мишка, стоявший у входа в один из супермаркетов в округе Наньян. Как сообщает Associated Press, нельзя купить и елку — что расстроило и желающих отметить праздник, «как на Западе», и, само собой, продавцов, терпящих убытки.

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По официальным данным, празднование Рождества было запрещено в четырех китайских городах. Со зданий сняли повешенные было украшения, запретили тематическую рекламу, а также представления. Кроме того, в одном из округов сократили зимние каникулы.

Католическое Рождество не отмечается на официальном уровне, однако праздничная атрибутика давно стала интернациональной, и ранее она запрету не подвергалась.

Ограничение западных традиций связано с желанием правящей коммунистической партии поддержать культуру Китая. Кроме того, власти страны продолжают ограничивать права уйгур-мусульман и христиан, напоминает агентство.

Там, где традиция отмечать Сочельник и рождение Христа насчитывает не одну сотню лет, атмосфера также далека от мирной. Стремление придать светскости религиозному празднику уже который раз оборачивается курьезами, а то и открытыми конфликтами. Так, например, в Великобритании три года назад разгорелся скандал вокруг проморолика, который должен был идти перед трансляцией нового эпизода «Звездных войн». В видео несколько людей — в том числе архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, иммигранты и школьники – зачитывали молитву «Отче наш».

Ролик запретили к показу в британских кинотеатрах, так как он оскорбляет чувства представителей другой религии и атеистов. Уже бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал это ограничение «нелепым».

Пожалуй, самая бурная дискуссия на тему «отмечать Рождество или нет» ведется в Германии. Мало того, что в этом году в стране, по информации Dresdner Morgenpost, остро не хватает Дедов Морозов, поскольку мало кто хочет работать в законный выходной, так еще и свежа память о праздничных скандалах.

Напомним, в 2013 году в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, где проживает много выходцев из Турции, переименовали рождественский рынок в рынок «зимнего праздника», по аналогии с ярмаркой в честь Рамадана, ставшей символом абстрактного «летнего праздника».

Впрочем, в западных странах главный христианский праздник все еще не сдает своих позиций. Так, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что отстоял законность выражения «Счастливого Рождества». «Люди вновь гордо говорят: «Счастливого Рождества!»

Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!», — написал американский лидер.

Трамп не раз говорил, что некоторые крупные СМИ перестали упоминать данный праздник, а фирмы — использовать символику в рекламе своей продукции рождественской тематики. Президент назвал такое положение дел атакой на традиционные ценности американцев.

Выступающие за политкорректность не согласны с Дональдом Трампом. Они указывают, что в декабре праздники отмечают не только представители христианской веры, но и люди, придерживающиеся других религий – например, иудеи отмечают Хануку. Помимо этого, в конце декабря есть гражданские праздники — Новый год и афроамериканский праздник Кванзаа. Поэтому выражение «Счастливых праздников» стало употребляться чаще, чем «Счастливого Рождества».

Недетские волнения

Акции против рождественских символов затронули в этом году не только непосредственного «виновника торжества», но и его спутников. В Нидерландах группа протестующих выразила недовольство образом рождественского персонажа — Черного Пита. Вместе с Синтерклаасом он приплывает на корабле в середине ноября, накануне Дня Святого Николая (отмечается 5-6 декабря).

Синтеркласс — главный рождественский персонаж в Нидерландах и Бельгии, а Черный Пит — его помощник. Черный Пит носит шаровары, серьги-кольца в ушах, его лицо покрыто черной краской, а губы накрашены ярко-красной помадой, на голове он носит убор с перьями. По мнению многих активистов, традиционный образ Черного Пита — это проявление расизма.

Активисты Majority Foundation (в провинции Северная Голландия в Нидерландах) даже подали прошение, в котором потребовали скорректировать внешний вид Черного Пита. Иск был направлен против властей города Зандама, а также против общественной телерадиокомпании NTR, которая освещала мероприятие.

Однако суд отклонил иск и обвинил правозащитников в популизме. Судья добавил, что оснований вводить ограничительные меры нет, так как не нарушен закон о базовых правах человека.

Адвокат, который представляет мэрию, также заявил, что правозащитники специально подали прошение в самый последний момент, чтобы привлечь внимание, так как план организации праздника уже был сформирован, и в него уже нельзя было внести изменения.

В ряде городов с прибытием Синтеркаасса на улицах Нидерландов прошли акции протеста. В Тилбурге за нарушение порядка были задержаны 48 человек, причем из двух противоборствующих групп. Одни активисты выражали недовольство участием Черного Пита в празднике, а другие выступали против протестов первой группы. Полиция заявила, что задержания были необходимы для предотвращения драки.

В нидерландском Эйндховене также произошли столкновения между защитниками образа помощника Синтерклааса и его противниками. Около 250 футбольных фанатов и активистов бросали яйца и выкрикивали нецензурные выражения в сторону протестующих против Черного Пита.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил беспорядки, которые произошли во время праздника. Чиновник заявил:

«Если присутствуют дети, мы должны вести себя, как взрослые. Я никак не связан с «экстремистами Черного Пита», я не за него и не против. Можно вести данную дискуссию в ток-шоу, но не при детях».

Отметим, что четырьмя годами ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации называл Черного Пита символом «возвращения рабства», поддержав темнокожих голландцев, которые пожаловались суду на расизм образа помощника Синтерклааса. Однако более двух миллионов жителей Нидерландов не согласились с такой формулировкой и подписали петицию в защиту народной традиции. В итоге суд заключил, что образ Черного Пита олицетворяет «негативный стереотип о темнокожем человеке», однако не может попасть под запрет.

В шатком положении помощники Святого Николая оказались и в США. Учителя из школы штата Нью-Джерси уволили за то, что та рассказала детям, что Санта-Клаус — это выдумка. Равно как и эльфы, зубные феи и пасхальные кролики, передавал телеканал Fox News. Услышав это, ученики расплакались. Директор школы осудила поведение учителя — по ее мнению, ее слова могли разрушить веру детей в магию Рождества.

Елки, палки и запреты

Достается и главному неодушевленному символу Рождества — ели. Тут, правда, похищают праздник чаще не по соображениям толерантности к представителям иных религий, а по финансовым причинам.

Главная рождественская елка США, установленная на большой лужайке перед Белым домом, останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства. Как пояснила газета The Hill, частичная приостановка осложнила починку электрической гирлянды на елке, поврежденной взобравшимся на дерево в минувшую пятницу неизвестным мужчиной. По словам полиции, он находился в состоянии «эмоционального расстройства». Стражам порядка удалось уговорить его слезть с дерева, после чего он был доставлен в больницу для психиатрического освидетельствования, сообщает ТАСС.

Недовольство местных жителей — причем не первый год — вызывает и рождественская елка, установленная в Риме. Пользователи интернета начали публиковать фото и видео дерева, отмечая то, что она выглядит плохо, «лысо» и «поломанной».

Однако компания, занимающаяся установкой рождественского дерева, заявила, что ветви спилили при транспортировке ели специально, чтобы ее было удобнее перевозить. Представитель фирмы заявил, что ветки прикрепили к открытию елки 8 декабря.

Итальянцы не скупятся на негативные эпитеты к рождественскому символу. В прошлом году в Риме горожане назвали елку «облезлой», сравнивая ее с угасанием «вечного города».

Установленная на Площади Венеции в Риме, ель потеряла почти все иголки еще до наступления праздников.

Дерево привезли только 8 декабря, потратив на доставку из Трентино почти 50 тысяч евро. Однако о ее предназначении — создавать атмосферу праздника — напоминали только 600 серебристых шаров. Висели они на почти голых ветках.

Религиозно-нейтральной планировалась елка в Париже в 2014 году. Правда, без скандалов не обошлось и тогда. Надувная 24-метровая конструкция, похожая на секс-игрушку, была установлена на Вандомской площади. Горожане сочли это оскорбительным. Один прохожий даже напал на создателя инсталляции, заявив, что тот не француз, и этому «дереву» не место на площади.

Частично атаковавший парижанин был прав. Выяснилось, что эта елка является арт-объектом, созданным современным американским художником Полом Маккарти. Она была установлена в рамках ярмарки современного искусства FLAC. По словам Маккарти, люди «сами хотят видеть в его абстракции анальную пробку».

Экспозиция простояла недолго. Ночью вандалы обрезали крепежные канаты, и «дерево» упало. После его было решено демонтировать. Министр культуры Франции Флер Пеллерин тогда назвала произошедшее «атакой на принципы свободы творчества».